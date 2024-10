Belviszály a Stellantisnál: Brüsszel lehet a békebíró

A Stellantis márkakereskedőit tömörítő szövetség elcsúsztatná az uniós kibocsátási normák 2025-re előírt szigorítását, most Ursula von der Leyennek küldött levelükben azt írják, hogy a jelen helyzetben az emissziós normák szigorítása és a be nem tartásuk esetére kilátásba helyezett horribilis bírságok ártanának az amúgy is komoly kihívásokkal küzdő európai autóiparnak.

A Stellantis Amerikában és Európában is gyászos értékesítési adatokat produkál / Fotó: Shutterstock

Miután az autógyártók számára az EU flottaszinten írja elő az emissziós normákat – szén-dioxid esetében jövőre ez 90 gramm kilométerenként –, a gyártók a zéró károsanyag-kibocsátású elektromos és tölthető (plug-in) hibridek járművek értékesítését favorizálják, erre ösztökélik a kereskedőiket.

A Stellantis kereskedői bepánikoltak

Ezzel viszont az a baj, hogy az európai választék még mindig szegényes, emiatt és az állami vásárlási támogatások kivezetése vagy csökkentése miatt a villanyautók árban sem igazán versenyképesek, s a vásárlók inkább a robbanómotoros változatokat keresik. A kereskedőknek jellemzően minden rábeszélő képességük latba vetése is kevés ahhoz, hogy a rábírják a potenciális vevőjüket az elektromos autók vásárlására. Ezért fordultak Brüsszelhez

az Alfa Romeo,

a Citroën,

a Fiat,

a Jeep

és a Peugeot európai forgalmazói. Mint levelükben írják:

Napi kapcsolatban állunk a végfelhasználókkal, akik gyakran elutasítják az elektromos járműveket az árral, a hatótávolsággal és a hozzáférhetőséggel kapcsolatos aggályok miatt. Ez ellenérdekeltséget szül az általunk képviselt gyártó és közöttünk– hangsúlyozzák a dílerek.

A Renault-nál gigantikus bírságokról beszélnek

És aggályaikkal nincsenek egyedül, a hazai rivális Renault-konszern is az emissziós szabályozás halasztását kezdeményezte. A 2025-ös flottacélok eléréséhez számukra is kulcsfontosságú lesz az eddigieknél sokkal több elektromos jármű értékesítése. A Renault vezérigazgatója, Luca de Meo a múlt hónapban azt mondta, hogy

az európai autógyártók együttesen akár 15 milliárd eurónyi bírsággal is szembesülhetnek a 2025-re vonatkozó szigorúbb kibocsátási célok áthágása miatt.

A járműipar érdekképviselete, az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) is „sürgős cselekvésre” szólított fel – még a szabályok bevezetése előtt.