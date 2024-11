A Disney tovább hódít a tengereken – jó szelet kaptak a hajóutak

Josh D’Amaro szerint az új hajók nem csupán szórakozást nyújtanak, hanem a Disney márkát is népszerűsítik világszerte. A Disney Cruise Line ambiciózus tervei és eredményei alapján a vállalat hosszú távon stabilan bővül, miközben megőrzi azt az alapvető célkitűzését, hogy kivételes élményt nyújtson vendégeinek a világ legjobb történeteivel.

Disney-utódlás: igazi nagyágyú lehet a következő vezérigazgató

A Disney javában keresi vezérigazgatójának, Bob Igernek az utódját. Már korábban említettek esélyes jelölteket, most viszont egy külsős neve is felmerült, aki már rányomta bélyegét a szórakoztatóiparra – ő nem más, mint Andrew Wilson, az Electronic Arts (EA) videójáték-kiadó vezérigazgatója. A Disney múlt hónapban közölte, hogy Iger utódját 2026 elején jelentik be. A korábban belső versenynek tűnő folyamat, amely négy tapasztalt Disney-vezető között zajlott, most nyitottabbá válhat.

A Disney és az Electronic Arts vezére, Wilson, az elmúlt években többször is dolgozott együtt.

A Disney korábban kijelentette, hogy a videójátékok fontos növekedési területet jelentenek a vállalat számára, emiatt pedig iparági tapasztalata miatt jó esélyei lehetnek Wilsonnak.