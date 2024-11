Disney-utódlás: igazi nagyágyú lehet a következő vezérigazgató

A Disney javában keresi vezérigazgatójának, Bob Igernek az utódját. Már korábban említettek esélyes jelölteket, most viszont egy külsős neve is felmerült, aki már rányomta bélyegét a szórakoztatóiparra – ő nem más, mint Andrew Wilson, az Electronic Arts (EA) videójáték-kiadó vezérigazgatója. Az EA az elmúlt években kapott hideget és meleget is a játékosoktól, főleg amiatt, ahogy a Star Wars-jogokat kezelték. Wilson neve valójában nem is nagy meglepetés, ha azt nézzük, hogy már korábban is kellett együtt dolgoznia a Disney-vel.

Az EA vezérigazgatója is esélyes lehet a Disney vezetői posztjára / Fotó: AFP

Ezek a fejlemények arra utalnak, hogy az új igazgatótanácsi elnök, James Gorman szélesebb körben kívánja vizsgálni a jelölteket. A Disney múlt hónapban közölte, hogy Iger utódját 2026 elején jelentik be. A korábban belső versenynek tűnő folyamat, amely négy tapasztalt Disney-vezető között zajlott, most nyitottabbá válhat.

A Disney és az Electronic Arts vezére, Wilson, az elmúlt években többször is dolgozott együtt.

Andrew Wilson 2018-ban lobbizott az ESPN vezetői pozíciójáért, amit végül Jimmy Pitaro kapott meg. Később, amikor Bob Chapek volt a Disney vezérigazgatója, Wilson tárgyalásokat folytatott arról, hogy esetleg eladja az EA-t a Disney-nek, de a tárgyalások végül abba maradtak – írja a The Wall Street Journal.

Amikor a Disney az elmúlt év során stratégiai partnert keresett az ESPN számára, a cég Wilsonnal is egyeztetett egy EA és ESPN közötti partnerségről, de ezek a tárgyalások sem eredményeztek megállapodást.

A Disney korábban kijelentette, hogy a videójátékok fontos növekedési területet jelentenek a vállalat számára,

és az év elején bejelentette, hogy bővíti partnerségét a Fortnite fejlesztőjével, az Epic Gamesszel.

Gorman most a megfelelő jelölt megtalálására összpontosít, hogy a Disney túlléphessen a nagy hatású vezérigazgatóktól való függésén. Még korai szakaszban van a Disney utódlási versenye, és egyelőre nem világos, ki kerülhet végül a legfelső pozícióba.

A Disney-belharc résztvevői

Gorman kinevezése előtt négy Disney-vezetőt tekintettek esélyesnek házon belül. Mindegyikük azon dolgozik, hogy helyreállítsák a Disney szerencséjét, amely, mint sok versenytársa, a kábeltévéről való leválással, a streaming térnyerésével és a változó mozilátogatási szokásokkal küzd.