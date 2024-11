Kiderült: Budapest után egy másik magyar nagyvárosban is elköltözött a Cafe Frei – ez áll a döntés hátterében

Körbejárta a sajtót a hír, hogy a fővárosi Allee Bevásárlóközpontban található Libri könyvesboltban az évekig működő Frei Cafe kávézó helyét a Scruton vette át.

Fotó: Cafe Frei / Facebook

Később a Világgazdaság írta meg, hogy a 2020-ban alapított Roger Scruton brit konzervatív filozófusról elnevezett kávézó úgynevezett közösségi tereket hoz létre több fővárosi Libriben, az egyiket a már említett Allee-ban adták át. A Scruton kávézó lapunknak elmondta, hogy

idén a Mammut bevásárlóközpontban – szintén a Frei Cafe helyén – adnak át egy újabb egységet a Libri könyvesboltban, de további terjeszkedésről nem számoltak be.

A hírt azért válthatott ki nagyobb érdeklődést, mert a Libri könyvhálózatot tavaly vásárolta meg a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány leányvállalata, így az új tulajdonosi kör akár teljesen felül is bírálhatná a hálózat eddigi együttműködéseit.

Jelentős átalakítások jöttek, de nem váratlanul

Frei Tamás korábban az Allee-ban a sajtónak bejelentette, hogy a teljes kávéscsapat kiköltözött egy jóval tágasabb térbe. A bejelentés keretében pedig azt is elmondta, hogy már nemcsak kávézóláncként, hanem kávémárkaként is – különböző termékeik már a nagyobb kereskedelmi láncokban is megtalálhatóak – jelen vannak a piacon.

A kétezres évek közepén Frei Tamás egykori tévés, író, üzletember alapította meg a nevét viselő kávézóláncot: a Cafe Frei több tucat fővárosi és vidéki kávézóval is rendelkezik Magyarországon, több külföldi országban pedig franchise együttműködésben működtet egységeket. Hosszú ideje pedig a Libri könyvesboltokban is megtalálhatóak Frei Tamás kávézói.

„A budapesti Allee és a Mammut üzletházak Libri könyvesboltjaiban új koncepció mentén újulnak meg a gasztronómiai terek.

A Café Frei szerződéseik lejártával mindkét plázában nagyobb, önálló teret nyitott”

– közölte a Libri a Világgazdasággal, vagyis mindegyik esetben az történt, hogy nem hosszabbították meg a Cafe Frei szerződéseit. Frei Tamás az Allee-ban június 10-én nyitotta meg az új kávézóját, a Scruton pedig október elsején nyitotta meg a könyvesboltban a kávézót.