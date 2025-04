A Meta külön alkalmazásban indítja el MI-asszisztensét: Zuckerberg hadat üzent a nagyágyúknak

A Meta Platforms, a Facebook, az Instagram és a WhatsApp anyavállalata kedden elindította új, önálló alkalmazásként működő mesterségesintelligencia- (MI) asszisztensét, a Meta AI-t – írta a Reuters.

A Facebook anyacége dedikált appban indítaná el MI-asszisztensét, a Meta AI-t, amely a legújabb Llama 4 modellre épül / Fotó: Hans Lucas via AFP

A lépés egyértelmű jele annak, hogy Mark Zuckerberg cégvezetőként már nemcsak a közösségi média világában akar dominálni, hanem a mesterséges intelligencia fejlesztésének élvonalába is pozicionálja vállalatát.

Az új applikáció lehetővé teszi, hogy a Meta AI még személyre szabottabb válaszokat adjon, felhasználva a felhasználó Facebook- és Instagram-tevékenységeit is.

Ez a fajta kontextusérzékeny működés egy új szintre emelheti a csetbotfunkciókat, különösen a versenytársak, például az OpenAI-féle ChatGPT vagy a Google Gemini modelljének a jelenlegi képességeihez képest.

A Meta AI-t a vállalat legújabb nagy nyelvi modellje, a Llama 4 hajtja, amely több nyelven is hatékonyabb, gyorsabb és jobb érvelési képességekkel bír, mint elődei. A Meta ezzel egyértelműen célba vette a legnagyobb MI-szereplőket: az OpenAI-t, a Google-t, az Anthropicot és a Deepseeket.

A Meta nemcsak szoftveresen, hanem hardveresen is integrálja új asszisztensét: az alkalmazás összeolvad a cég okosszemüvegét kísérő appal is, így az MI-asszisztens a jövőben akár a valóságban is a felhasználók szemével nézheti a világot.

Meta AI: behozható-e a lemaradás az MI-szektorban?

A fejlesztés bejelentése nem véletlenül esett egybe a Meta első saját MI-fejlesztői konferenciájával, a LlamaConnal, amely a Llama-modellekre épülő ökoszisztéma bővítésére fókuszál. A vállalat közben a háttérben már a Meta AI fizetős, fejlettebb verzióinak bevezetését is előkészíti, amely a tervek szerint 2025-ben hozhat érdemi bevételt.

A Meta AI tavaly szeptemberben indult, és mostanra nemcsak a vállalat saját platformjaiban, hanem külön alkalmazásként is megjelenik – ezzel egy új, önálló felhasználói utat kínálva.

A cél: még aktívabb jelenlét a mesterséges intelligencia forradalmában, ahol a Meta immár nemcsak követőként, hanem formálóként kíván szerepelni.