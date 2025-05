Fizess telefonnal: robbant a PayPal Európában, új EU-szabályt kiaknázva tolnák le a Google-t és az Apple-t

A készpénzmentes fizetés egyre inkább a mobiltelefonok irányába tolódik, és ezt a trendet a PayPal is felismerte. A cég Németországban új „mobil pénztárcát” vezet be, amelynek célja, hogy az offline – vagyis bolti – vásárlások során is valós alternatívát nyújtson az Apple Pay és a Google Pay mellett. Az ehhez szükséges alkalmazásfrissítés néhány héten belül érkezik – írta a Spiegel.

Új mobil pénztárcát indít a PayPal, amellyel iPhone-on is elérhető lesz a készpénzmentes fizetés / Fotó: NurPhoto via AFP

Forradalom a készpénzmentes fizetésben

Az új megoldás a modern okostelefonokba beépített NFC-csipre épít. Ez lehetővé teszi, hogy a vásárlók egyszerűen csak a terminálhoz érintsék a telefonjukat, és a fizetés automatikusan elindul a PayPal alkalmazáson keresztül. Ez az érintéses fizetési módszer (más néven „tap to pay”) eddig főként az Apple és a Google platformján volt elérhető, valamint néhány bank is kínálta már ezt az opciót.

Jelenleg a PayPal QR-kódos megoldást használ az üzletekben, ami sokkal körülményesebb, ráadásul nem mindenhol támogatott. Az új NFC-alapú mobil pénztárca ezzel szemben minden olyan terminálnál működni fog, amely elfogad Mastercard kártyát.

Az új funkció különösen figyelemre méltó az iPhone-felhasználók körében, mivel eddig kizárólag az Apple Wallet alkalmazással tudtak érintéses fizetést végrehajtani.

Azonban az Európai Unió digitális piacokról szóló törvénye (DMA) arra kötelezte az Apple-t, hogy nyissa meg az iPhone NFC-interfészét más szolgáltatók előtt is. Ennek köszönhetően mostantól az EU-n belüli fejlesztők is kínálhatnak hasonló szolgáltatást iOS-eszközökre.

Az új lehetőséggel élni kívánók között van a norvég Vipps alkalmazás, valamint a német Volksbanken és Raiffeisenbanken is.

Ezek a szolgáltatók azonban még csak bejelentették terveiket, működő megoldást egyelőre nem tettek elérhetővé. Az Android esetében ilyen korlátozások nincsenek, így ott a hasonló alternatívák már régóta léteznek.

Részletfizetéssel is bővítik az ajánlatot

A PayPal az új mobilfizetési funkciót további extrákkal is kiegészíti. Az egyik ilyen az „Instalment To Go” nevű részletfizetési lehetőség, amely három, hat, tizenkettő vagy akár huszonnégy hónapos konstrukcióban is elérhető. A szolgáltatás kamatköteles, és kizárólag a PayPal alkalmazáson belül igényelhető. A felhasználók az appban nemcsak a fizetést kezdeményezhetik, hanem nyomon is követhetik minden online és bolti vásárlásukat.