MÁV: 15 százalékos kedvezménnyel vehet bárki jegyet a vasútra és a buszokra - ehhez csak egyetlen dolgot kell megtennie

Okosjegy helyett okoskedvezményt jelentett be a MÁV csoport. A MÁV szerint új kedvezménytípushoz minden utas egyenlő eséllyel férhet hozzá.
VG
2025.12.10, 16:16
Frissítve: 2025.12.10, 16:21

„Péntektől új, a korábbiaknál sokkal több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltja a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV csoportnál” – közölte az állami társaság.

MÁV applikáció
A MÁV mindenkinek jelentős kedvezményt jelentett be / Fotó:10vallalas.hu

Az okoseszközökre letölthető 

MÁV+ alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak egységesen 15 százalék jár, 

már nemcsak vonatra, de buszra is, függetlenül a vásárlás időpontjától – tehát akár az indulás előtti utolsó pillanatban is.

A MÁV csoport közlése szerint vármegye- és országbérletek, illetve a Vármegye24 és a Magyarország24 díjtermékek a tarifareformnak köszönhetően már évek óta kedvezményes áron vásárolhatók – a diákok esetében további 90 százalékos kedvezmény mellett – , így már a korábbi kedvezménytípus sem vonatkozott rájuk. 

Ez az okoskedvezmény bevezetését követően sem változik, a bérletek változatlan áron kaphatók majd.

A közlemény szerint akár minden utas, azaz a néhány hónap alatt félmilliósra duzzadt MÁV+ letöltők egységesen és garantáltan 15 százalékos kedvezménnyel válthatják meg a menetjegyüket.

A kedvezmény kizárólag a 10 vállalás keretében bevezetett új applikációban érhető el, méghozzá december 12-étől, péntektől.

Vitézy Dávid pár napja  azt írta, hogy a MÁV menetrendváltáshoz kapcsolódóan, külön tájékoztatás nélkül kivezette az előre váltott, kedvezményes InterCity-okosjegyeket a rendszeréből. 

A Podmaniczky Mozgalom vezetője szerint ez a lépés a gyakorlatban akár 40–50 százalékos áremelést is jelenthet az ország nagyvárosait összekötő IC-járatokon.

Vitézy konkrét példaként a Budapest–Pécs-viszonylatot említette: egy tipikus InterCity-járaton az elővételes okosjegy ára eddig 3099 forint volt, azonban december közepétől – az okosjegyek eltűnésével – ugyanez az utazás 4600 forintba kerül.

A témáról először a Magyar Narancs érdeklődött a vasúttársaságnál. A MÁV akkor közölte, hogy az okosjegy megújul, átalakul és hamarosan tájékoztatást adnak a részletekről. 

Később 24.hu-val közölték, hogy nem lesz áremelés, és az IC-menetjegyek tarifái a menetrendváltás után is változatlanok maradnak. A vasúttársaság szerint: az okosjegykedvezmény megszűnik, helyét új kedvezménytípus veszi át, amelyhez „minden utas egyenlő eséllyel férhet hozzá”.

