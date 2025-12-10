Deviza
EUR/HUF383.58 -0.08% USD/HUF329.38 -0.23% GBP/HUF438.98 -0.04% CHF/HUF410.17 +0.16% PLN/HUF90.78 -0.03% RON/HUF75.36 -0.07% CZK/HUF15.81 -0.15% EUR/HUF383.58 -0.08% USD/HUF329.38 -0.23% GBP/HUF438.98 -0.04% CHF/HUF410.17 +0.16% PLN/HUF90.78 -0.03% RON/HUF75.36 -0.07% CZK/HUF15.81 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,571.16 +0% MTELEKOM1,764 +2.2% MOL2,926 -0.14% OTP33,700 -0.38% RICHTER9,745 +0.67% OPUS544 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.13% BUMIX10,168.67 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,390.89 +0.38% BUX108,571.16 +0% MTELEKOM1,764 +2.2% MOL2,926 -0.14% OTP33,700 -0.38% RICHTER9,745 +0.67% OPUS544 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.13% BUMIX10,168.67 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,390.89 +0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vízvezeték
hálózaton
csőrendszer

Üveglábakon áll a hazai vízvezeték-hálózat - óriási károkat okoz az elfolyó veszteségvíz

Több tucat kisebb hálózat teljes korszerűsítését lehetne fedezni abból az összegből, amekkora gazdasági kárt az elfolyó víz okoz.
Andor Attila
2025.12.10, 15:45
Frissítve: 2025.12.10, 16:07

Évente mintegy 19-21,5 milliárd forintnyi közpénz tűnik el az elfolyó vagy el nem számlázható víz miatt. Ez a veszteség évről évre állandó, tehát nem egyszeri tétel, hanem tartósan fennálló gazdasági kár. 

vízvezeték-hálózat
Brutális mennyiségű víz folyik el veszteségként a vízvezeték-hálózaton / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Magyar Viziközmű Szövetség adatai szerint a becsült hálózati veszteség 2024-ben 138,8 millió m3-t ért el, 

az átlagos értékesítési veszteség számításaik szerint 24,5 százalékos volt, de egyes hálózatokon a 60 százalékot is eléri. 

Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van olyan hálózat, ahol 1 liter víz csapból való kiengedésekor a rendszerből több mint másfél liter víz tűnik el.

Az ECORPS Kft. vezetője szerint a víziközmű-hálózatok a létfontosságú infrastruktúra részét képezik, így az állapotuk közvetlenül hat a lakosság ellátásbiztonságára, azaz kiemelten fontos.  Magyarországon a lefedettség a legutóbbi adatok szerint 99,7 százalékos. 
Illés Gábor szerint a megoldás már ma is rendelkezésre áll, de a technológia nem elég. 

Teljes ágazati paradigmaváltásra van szükség, a megújítás során a legújabb szabványok alkalmazására és a digitálisan nyomon követhető, szélesebb spektrumot alkalmazó, modern kivitelezési megoldásokra kell összpontosítani.

Ugyanakkor az is gondot jelent, hogy sokszor már a szerződésekben-tervekben sem dokumentálják pontosan, milyen csőrendszereket, anyagokat használnak a kivitelezők. 

Az elöregedett hálózatban gyakoriak a nyomásingadozások, amit a régi vezetékek nem homogén kötései (pl. gumigyűrűs vagy kócos-cementes) végképp nem viselnek el.

Csőtörés a következmény, amikor az elfolyt víz mellett még szennyeződések is bekerülnek a hálózatba – tette hozzá.

Az elavult, úgynevezett KPE-gyakorlat (1984–2005 között érvényes szabvány) helyett a PE100 polietilén hegesztett csőrendszerek, valamint a hozzájuk szervesen kapcsolódó újabb biztonsági követelményrendszerek bevezetése lenne kulcsfontosságú. A szakma rövid időn belül elérhetné a kor elvárásainak megfelelő legmagasabb színvonalat. Viszont, ha a megrendelők a legtöbb területen nem lépnek túl a ’80-as évekből megmaradt szokásokon, a rendszer kiépítése alacsony hatásfokú, minősége pedig gyenge marad – hangsúlyozta.

Az ECORPS Kft. tulajdonos-ügyvezetője kiemelte, hogy a korszerű követelmények szerinti hegesztéssel létrejött csőrendszer a legidőtállóbb pontja lehet a hálózatoknak, hiszen a kötések mentén is homogén, tartósan szivárgásmentes működést eredményez. A kivitelezés tárgyi szükségleteire (csőanyag, eszközök), a személyzet és a technológiák alkalmasságára, továbbá a varratok ellenőrzésére vonatkozó szabványok ismerete és betartatása alapvető követelmény kellene, hogy legyen, hiszen ezek hiányában a megvalósulás műszaki és jogi szempontból is kockázatos.

A magyarországi ivóvízhálózatok műszaki állapota tehát komoly kihívás elé állítja az ágazatot.

A munka hatékonyságát ugyanakkor jelentősen növelhetik azok a modern, forrásigény nélküli minőségjobbító megoldások, amelyek már ma is rendelkezésre állnak. A szakma döntése, hogy egységesen bevezeti ezeket, vagy továbbra is széttagoltan, eltérő gyakorlat szerint működik, vállalva annak kockázatát, hogy a felzárkózás lehetősége beláthatatlanná válik.
 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu