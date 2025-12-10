Fordult a kocka: Trump trónra emelte a Boeinget, az Airbus-vezér beismerte a vereséget

Az utóbbi években szokatlan dolog történt a repülőgépgyártásban: az Airbus egy mutatóban kénytelen lesz átadni a globális piacvezetői posztot egyetlen riválisának, a Boeingnek. A megrendelésekért zajló versenyben 2025-ben a Boeinget hirdethetik ki győztesként, amennyiben valamilyen gigantikus üzlet nem esik még be a következő három hétben – amire ágazati szakértők szerint sok esély nem mutatkozik.

Guillome Faury, az Airbus vezérigazgatója elismerte, hogy az idén egy mutatóban biztosan alulmaradnak / Fotó: AFP

Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója a France Inter rádióállomásnak adott szerdai interjújában gyakorlatilag elismerte, hogy az idei versenyfutásban lemaradtak, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a leszállítások terén viszont az idén már hetedik éve tart a dominanciájuk. A légi ipar két gigásza között a verseny állása az idei megrendelések terén a következő volt november végén:

Boeing 908,

Airbus 700.

A tetemes különbség kialakulásáért egyetlen embert „tett felelőssé” az Airbus vezérigazgatója, nevezetesen Donald Trumpot, aki a világgal szemben vívott vámháborúja folyamán előszeretettel vetette be a Boeinget, mint a kapcsolatok rendezésére szolgáló egyik kereskedelmi fegyvert.

A Boeingnek Trumpja, az Airbusnak csak Macronja van

Azaz az amerikai elnök melegen javasolta tárgyaló partnereinek, hogy rendeljenek nagy tételben gépeket az utóbbi időszakban inkább a botrányaival a címlapokon szereplő Boeingtől, mert azzal az Egyesült Államok jóindulatát is meg tudják nyerni. Az pedig extra bónusz, ha e mellé gyártást is visznek Amerikába.

A Faury véleményét osztják a Reutersnek nyilatkozó elemzők is, aki szerint az idei megrendelések leadását inkább a politikai, mint a szakmai érvek döntötték el, hiszen mindkét gyártónak minden kategóriában teljes a kínálata. Több légitársaság vagy Boeing-megrendeléseket adott le, vagy a korábban tervezett megrendelések bejelentését időzítette úgy, hogy azzal enyhíteni tudja országának az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többletét.

Az Emirates a Boeing legnagyobb megrendelői közé tartozik / Fotó: AFP

Különösen az ázsiai légitársaságok éltek ezzel a praktikával. Amerikai iparági szakértők viszont arra mutatnak rá, hogy az idei év sztárja, a hosszú távú járatokon használt Boeing 787 Dreamliner önmagában is kurrens cikknek számít, Trump közbeavatkozása nélkül is vitték volna, mint a cukrot.