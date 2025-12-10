Fordult a kocka: Trump trónra emelte a Boeinget, az Airbus-vezér beismerte a vereséget
Az utóbbi években szokatlan dolog történt a repülőgépgyártásban: az Airbus egy mutatóban kénytelen lesz átadni a globális piacvezetői posztot egyetlen riválisának, a Boeingnek. A megrendelésekért zajló versenyben 2025-ben a Boeinget hirdethetik ki győztesként, amennyiben valamilyen gigantikus üzlet nem esik még be a következő három hétben – amire ágazati szakértők szerint sok esély nem mutatkozik.
Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója a France Inter rádióállomásnak adott szerdai interjújában gyakorlatilag elismerte, hogy az idei versenyfutásban lemaradtak, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a leszállítások terén viszont az idén már hetedik éve tart a dominanciájuk. A légi ipar két gigásza között a verseny állása az idei megrendelések terén a következő volt november végén:
- Boeing 908,
- Airbus 700.
A tetemes különbség kialakulásáért egyetlen embert „tett felelőssé” az Airbus vezérigazgatója, nevezetesen Donald Trumpot, aki a világgal szemben vívott vámháborúja folyamán előszeretettel vetette be a Boeinget, mint a kapcsolatok rendezésére szolgáló egyik kereskedelmi fegyvert.
A Boeingnek Trumpja, az Airbusnak csak Macronja van
Azaz az amerikai elnök melegen javasolta tárgyaló partnereinek, hogy rendeljenek nagy tételben gépeket az utóbbi időszakban inkább a botrányaival a címlapokon szereplő Boeingtől, mert azzal az Egyesült Államok jóindulatát is meg tudják nyerni. Az pedig extra bónusz, ha e mellé gyártást is visznek Amerikába.
A Faury véleményét osztják a Reutersnek nyilatkozó elemzők is, aki szerint az idei megrendelések leadását inkább a politikai, mint a szakmai érvek döntötték el, hiszen mindkét gyártónak minden kategóriában teljes a kínálata. Több légitársaság vagy Boeing-megrendeléseket adott le, vagy a korábban tervezett megrendelések bejelentését időzítette úgy, hogy azzal enyhíteni tudja országának az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többletét.
Különösen az ázsiai légitársaságok éltek ezzel a praktikával. Amerikai iparági szakértők viszont arra mutatnak rá, hogy az idei év sztárja, a hosszú távú járatokon használt Boeing 787 Dreamliner önmagában is kurrens cikknek számít, Trump közbeavatkozása nélkül is vitték volna, mint a cukrot.
Ebben a kategóriában a Boeing vezet, míg regionális viszonylatokon az Airbus A321-es családja a favorit, igaz a Boeing 737 MAX-ok körüli botránysorozat is feléje billentette a mérleg nyelvét. A két rivális versenyében egyébként az idén újabb területen történt helycsere: a piaci bevezetése óta számított időszakban az Airbus A320-as gépcsalád forgalomba helyezett repülőinek összesített száma először haladta meg a Boeing 737-es gépcsaládét.
A megrendelt és még le nem szállított repülőgépek összesítésében viszont egy darabig biztos nem olvadnak ki az erővonalak: itt az Airbus 8700 utasszállítójával szemben a Boeing csak hatezerrel szerepel a statisztikában.
Kína a mérleg nyelve, megfontoltan taktikázik
A megrendelések éves versenyét egy szereplő döntheti el, és ez Kína, ahol a Boeing nagy üzleteket kötött, de az Airbusszal csak vontatottak haladnak az 500 új repülő megrendeléséről szóló tárgyalások.
Ha itt áttörés lenne, azzal helyreállna a világ rendje.
Laurent Faury már arról is elégedetten szólt, hogy a kínai hatóságok hosszas huzavona után kiadták a hivatalos engedélyt a már korábban – tehát idei kontingenst nem érintő – 120 darabos megrendelt flotta leszállításához.
Kínában egyébként a kereskedelmi repülőgép-beszerzések sajátos módon zajlanak: formálisan a légitársaságok adják le az igényeket és kötik a szerződéseket, de a nagyobb ügyleteket mindig Peking hagyja jóvá, és sokszor gyakorlatilag az állam dönti el, hogy ki hány repülőt kaphat és melyik gyártótól.
Ezért a kínai vezetéssel ápolt kapcsolatok baráti jellege, Peking szimpátiája dönt tényező lehet az üzletek odaítélésénél. Márpedig Peking nemcsak az Airbusszal, hanem az amerikaiakkal is tárgyal az 500 darabos repülőgép-megrendelésről.
Nem akarják elkapkodni, ez ugyanis ütőkártya lehet kezükben az átfogó kereskedelmi megállapodás többször is elhalasztott tárgyalásain. Ugyanakkor ez a pakk az Európai Unióval szembeni kínai tárgyalási pozíciót is erősíti.
Nyugati elemzők szerint Peking várhatóan balanszírozni fog a repülőgépek importjában, azaz mindenki megkapja a maga jussát, persze a megfelelő ellentételezés fejében.
Faury egy aktuális témában jó hírt is tudott közölni, befejeződött ugyanis azA320-as család 6 ezer repülőgépét érintő szoftverellenőrzés és -javítás, ami végül csak négyezer gép esetében volt szükséges, s ami komoly fennakadásokat okozott a minap a légi forgalomban.