Deviza
EUR/HUF383.58 -0.08% USD/HUF329.38 -0.23% GBP/HUF438.98 -0.04% CHF/HUF410.17 +0.16% PLN/HUF90.78 -0.03% RON/HUF75.36 -0.07% CZK/HUF15.81 -0.15% EUR/HUF383.58 -0.08% USD/HUF329.38 -0.23% GBP/HUF438.98 -0.04% CHF/HUF410.17 +0.16% PLN/HUF90.78 -0.03% RON/HUF75.36 -0.07% CZK/HUF15.81 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,571.16 +0% MTELEKOM1,764 +2.2% MOL2,926 -0.14% OTP33,700 -0.38% RICHTER9,745 +0.67% OPUS544 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.13% BUMIX10,168.67 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,390.89 +0.38% BUX108,571.16 +0% MTELEKOM1,764 +2.2% MOL2,926 -0.14% OTP33,700 -0.38% RICHTER9,745 +0.67% OPUS544 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.13% BUMIX10,168.67 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,390.89 +0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
állampapírpiac
EKB
Fed
Bank of Japan
jegybanki alapkamat
kötvények
állampapír hozamok

Állampapír: őrület, hogy mi zajlik a piacokon - totális a csalódottság, drága marad a pénz

Nagyon úgy néz ki, hogy a nagy jegybankok kivárnak, így továbbra is drága marad a pénz. A globális állampapírpiac kénytelen azzal szembesülni, hogy a korábban várt jegybanki kamatcsökkentések elmaradnak, itt a „csalódottságtrade”.
D. GY.
2025.12.10, 16:01

A globális kötvényhozamok 2009 óta nem látott magasságokba emelkedtek a Federal Reserve kulcsfontosságú kamatdöntő ülése előtt. A befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államoktól Ausztráliáig véget érhetnek a kamatcsökkentési ciklusok. Csalódott a globális állampapírpiac. 

Jerome Powell Fed globális állampapírpiac
Jerome Powell, a Fed elnöke – a globális állampapírpiac mélységesen csalódott / Fotó: AFP

A globális hosszú lejáratú állampapírok hozamait követő, vonatkozó Bloomberg-mutató hozamai 16 éves csúcsra szöktek fel, utoljára 2009-ben jártak a 4 százalékos tartományban. A kereskedők jelenleg gyakorlatilag nem számítanak további kamatvágásokra az Európai Központi Banktól, viszont Japánban csaknem biztosra veszik az idei emelést. 

Még az Egyesült Államokban is – ahol a Fed várhatóan szerdán vág kamatot – gyorsan változik a kilátás. A 30 éves amerikai állampapírok hozama többhavi csúcsra kapaszkodott vissza, mivel a befektetők kevésbé kedvező monetáris kilátásokkal, inflációval és fiskális fegyelemmel számolnak.

  • A Fed által preferált inflációs mutató szeptemberben 2,8 százalékra kúszott fel, majdnem egy teljes százalékponttal meghaladva a jegybanki célt. 
  • Az új Fed-elnök függetlenségével kapcsolatos aggodalmak arra késztetnek egyes befektetőket, hogy kockázati prémiumot építsenek be a hozamgörbébe, továbbá 
  • az 1,8 ezermilliárd dolláros költségvetési hiány finanszírozása is nyomást gyakorol a kötvényekre.

Egyfajta »csalódástrade« bontakozik ki több fejlett piacon is, ahogy a befektetők kezdenek szembesülni a kamatcsökkentési ciklusok közelgő végével

idézi a Bloomberg a Robert Tipp, a PGIM Fixed Income vezető befektetési stratégája és globális kötvényüzletágának vezetője által írt elemzést. A közgazdász szerint a hosszú lejáratú amerikai hozamokra további nyomás nehezedhet, ha valóban a Fed lazítási ciklusának vége közeledik.

A piaci elmozdulás azt tükrözi, hogy egyre erősebb a meggyőződés: 

a tavaly növekedésélénkítési céllal elindított kamatvágási ciklus – amely világszerte rekordmagas részvényárfolyamokat és erősödő kötvénypiacokat eredményezett – hamarosan véget ér. 

A kötvénybefektetők most a globális növekedési kilátásokat mérlegelik, figyelve a kereskedelmi háború és a világszerte emelkedő államadósság közepette fennálló inflációs kockázatokat.

Japántól Németországig a kötvényhozamok többéves csúcsra emelkedtek, különösen a hosszabb lejáratok esetében, mivel a befektetők nagyobb kompenzációt várnak a kockázatosabbnak ítélt értékpapírok tartásáért.

 

Korlátok között a globális állampapírpiac

Az amerikai állampapírok a Fed-ülés előtt órákkal a figyelem középpontjába kerültek. A döntéshozók várhatóan a harmadik egymást követő kamatvágást hajtják végre. A 10 éves hozamok a szeptember óta látott legmagasabb szintek közelében járnak – ami szokatlan jelenség, és arra utal, hogy nő a bizonytalanság az USA adósságállománya és Jerome Powell helyére érkező új elnök személye körül, akinek mandátuma májusban jár le. A Fehér Ház gazdasági tanácsának igazgatója, Kevin Hassett tűnt fel favoritként, és széles körben úgy tartják, hogy támogatja Trump alacsonyabb alapkamatra vonatkozó követeléseit.  

Az elmúlt napokban már láthattuk a Hassett-trade hatását: gyengülő dollárt, meredekebb hozamgörbét és emelkedő kockázati prémiumot 

– írta Gordon Shannon, a TwentyFour Asset Management portfóliómenedzsere. „A piacok ugyanakkor óvatosak abban, meddig lehet ezt elvinni – még egy Hassett vezette Fedet is korlátozhat a tartós infláció” – tette hozzá.

Drága marad a pénz

A globális kötvénypiacok hozamjelzései egyelőre arra utalnak, hogy a finanszírozási költségek tartósan magasak maradnak. 

  • A német törvényhozók várhatóan rekordösszegű, 52 milliárd eurós védelmi megrendeléscsomagot hagynak jóvá a jövő héten, miközben 
  • a befektetők még emésztik Japán legnagyobb költekezési hullámát a járvány óta. 
  • Sydney-ben Michele Bullock jegybankelnök gyakorlatilag kizárta a kamatvágást, az elvárások gyors átrendeződése pedig a fejlett piacok legmagasabb szintjére tolta az ausztrál állampapírhozamokat. 

A hozamemelkedés azt jelzi, hogy a befektetők erősebb növekedést áraznak, mert a világ jövőre valószínűleg fiskálisan jóval expanzívabb lesz 

– mondta Amy Xie Patrick, a Pendal Group vagyonkezelő jövedelemstratégiai vezetője.

Az EKB köszöni szépen, jól van

Az EKB részéről sem lehet változásra számítani. 

Valószínűleg bölcs döntés lenne fenntartani a jelenlegi, kedvező kamatszintet, miközben rugalmasak és nyitottak maradunk a jövőbeli ülésekkel kapcsolatban

– mondta a francia jegybankelnök az Europe 1 rádión a december 18-án esedékes kamatdöntés kapcsán. „A mai helyzet alapján tényleg nincs ok arra, hogy a közeljövőben kamatemelést fontolgassunk, ellentétben bizonyos híresztelésekkel és spekulációkkal.”

Megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy Isabel Schnabel, az EKB igazgatótanácsának tagja a Bloombergnek azt mondta: kényelmesnek érzi a befektetői várakozásokat, miszerint a jegybank következő lépése kamatemelés lehet. Ez azt jelenti, hogy egyelőre hat az EKB kommunikációja, így nincs szükség a tényleges lépésre, az európai jegybank tehát a kivárásra játszik.

 

A japánok viszont lépni fognak

Nem úgy, mint a japánok, ahol Kazuo Ueda jegybankelnök múlt hét eleji nyilatkozatát közgazdászok szerint nagyon nehéz nem úgy értelmezni, hogy a BoJ kamatemelésre készül. A swappiacok jelenleg kétharmados eséllyel áraznak egy még idén decemberben bekövetkező monetáris szigorítást. 

Ha a gazdasági tevékenységre és az árakra vonatkozó eddig felvázolt kilátások megvalósulnak, a jegybank – összhangban a gazdasági aktivitás és az árak javulásával – folytatni fogja az irányadó kamat emelését

mondta Ueda egy üzleti vezetők előtt tartott beszédében.

Japán hosszú éveken át negatív kamatokkal igyekezett élénkíteni a gazdaságot. („Normál” esetben a jegybank – pozitív – kamatot fizet a kereskedelmi bankok betétjeire, negatív kamat esetén viszont a bankok fizetnek a jegybanknak, ha ott tartják a pénzt, vagyis arra kényszerülnek, hogy minél többet hitelezzenek a lakosságnak és a vállalatoknak, minél gyorsabban szabaduljanak a pénztől.) 

 

Ueda nyilatkozata után globálisan is emelkedésnek indultak a kötvényhozamok. A piac a japán tőke repatriálásától tart. 

A japán államkötvények eladási hulláma valóban számít a globális kötvénypiacokon

mondta a Financial Timesnak Mike Riddell, a Fidelity International alapkezelője. A közgazdász szerint minél magasabbra emelkednek a japán hozamok, annál erősebb az ösztönző arra, hogy a japán befektetők eladják külföldi eszközeiket és hazavigyék a pénzt. „A fertőzés így gyorsan átterjedhet Japánon kívülre is” – tette hozzá a közgazdász. 

Kapcsolódó

Állampapír

Állampapír
192 cikk

 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu