Állampapír: őrület, hogy mi zajlik a piacokon - totális a csalódottság, drága marad a pénz
A globális kötvényhozamok 2009 óta nem látott magasságokba emelkedtek a Federal Reserve kulcsfontosságú kamatdöntő ülése előtt. A befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államoktól Ausztráliáig véget érhetnek a kamatcsökkentési ciklusok. Csalódott a globális állampapírpiac.
A globális hosszú lejáratú állampapírok hozamait követő, vonatkozó Bloomberg-mutató hozamai 16 éves csúcsra szöktek fel, utoljára 2009-ben jártak a 4 százalékos tartományban. A kereskedők jelenleg gyakorlatilag nem számítanak további kamatvágásokra az Európai Központi Banktól, viszont Japánban csaknem biztosra veszik az idei emelést.
Még az Egyesült Államokban is – ahol a Fed várhatóan szerdán vág kamatot – gyorsan változik a kilátás. A 30 éves amerikai állampapírok hozama többhavi csúcsra kapaszkodott vissza, mivel a befektetők kevésbé kedvező monetáris kilátásokkal, inflációval és fiskális fegyelemmel számolnak.
- A Fed által preferált inflációs mutató szeptemberben 2,8 százalékra kúszott fel, majdnem egy teljes százalékponttal meghaladva a jegybanki célt.
- Az új Fed-elnök függetlenségével kapcsolatos aggodalmak arra késztetnek egyes befektetőket, hogy kockázati prémiumot építsenek be a hozamgörbébe, továbbá
- az 1,8 ezermilliárd dolláros költségvetési hiány finanszírozása is nyomást gyakorol a kötvényekre.
Egyfajta »csalódástrade« bontakozik ki több fejlett piacon is, ahogy a befektetők kezdenek szembesülni a kamatcsökkentési ciklusok közelgő végével
– idézi a Bloomberg a Robert Tipp, a PGIM Fixed Income vezető befektetési stratégája és globális kötvényüzletágának vezetője által írt elemzést. A közgazdász szerint a hosszú lejáratú amerikai hozamokra további nyomás nehezedhet, ha valóban a Fed lazítási ciklusának vége közeledik.
A piaci elmozdulás azt tükrözi, hogy egyre erősebb a meggyőződés:
a tavaly növekedésélénkítési céllal elindított kamatvágási ciklus – amely világszerte rekordmagas részvényárfolyamokat és erősödő kötvénypiacokat eredményezett – hamarosan véget ér.
A kötvénybefektetők most a globális növekedési kilátásokat mérlegelik, figyelve a kereskedelmi háború és a világszerte emelkedő államadósság közepette fennálló inflációs kockázatokat.
Japántól Németországig a kötvényhozamok többéves csúcsra emelkedtek, különösen a hosszabb lejáratok esetében, mivel a befektetők nagyobb kompenzációt várnak a kockázatosabbnak ítélt értékpapírok tartásáért.
Korlátok között a globális állampapírpiac
Az amerikai állampapírok a Fed-ülés előtt órákkal a figyelem középpontjába kerültek. A döntéshozók várhatóan a harmadik egymást követő kamatvágást hajtják végre. A 10 éves hozamok a szeptember óta látott legmagasabb szintek közelében járnak – ami szokatlan jelenség, és arra utal, hogy nő a bizonytalanság az USA adósságállománya és Jerome Powell helyére érkező új elnök személye körül, akinek mandátuma májusban jár le. A Fehér Ház gazdasági tanácsának igazgatója, Kevin Hassett tűnt fel favoritként, és széles körben úgy tartják, hogy támogatja Trump alacsonyabb alapkamatra vonatkozó követeléseit.
Az elmúlt napokban már láthattuk a Hassett-trade hatását: gyengülő dollárt, meredekebb hozamgörbét és emelkedő kockázati prémiumot
– írta Gordon Shannon, a TwentyFour Asset Management portfóliómenedzsere. „A piacok ugyanakkor óvatosak abban, meddig lehet ezt elvinni – még egy Hassett vezette Fedet is korlátozhat a tartós infláció” – tette hozzá.
Drága marad a pénz
A globális kötvénypiacok hozamjelzései egyelőre arra utalnak, hogy a finanszírozási költségek tartósan magasak maradnak.
- A német törvényhozók várhatóan rekordösszegű, 52 milliárd eurós védelmi megrendeléscsomagot hagynak jóvá a jövő héten, miközben
- a befektetők még emésztik Japán legnagyobb költekezési hullámát a járvány óta.
- Sydney-ben Michele Bullock jegybankelnök gyakorlatilag kizárta a kamatvágást, az elvárások gyors átrendeződése pedig a fejlett piacok legmagasabb szintjére tolta az ausztrál állampapírhozamokat.
A hozamemelkedés azt jelzi, hogy a befektetők erősebb növekedést áraznak, mert a világ jövőre valószínűleg fiskálisan jóval expanzívabb lesz
– mondta Amy Xie Patrick, a Pendal Group vagyonkezelő jövedelemstratégiai vezetője.
Az EKB köszöni szépen, jól van
Az EKB részéről sem lehet változásra számítani.
Valószínűleg bölcs döntés lenne fenntartani a jelenlegi, kedvező kamatszintet, miközben rugalmasak és nyitottak maradunk a jövőbeli ülésekkel kapcsolatban
– mondta a francia jegybankelnök az Europe 1 rádión a december 18-án esedékes kamatdöntés kapcsán. „A mai helyzet alapján tényleg nincs ok arra, hogy a közeljövőben kamatemelést fontolgassunk, ellentétben bizonyos híresztelésekkel és spekulációkkal.”
Megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy Isabel Schnabel, az EKB igazgatótanácsának tagja a Bloombergnek azt mondta: kényelmesnek érzi a befektetői várakozásokat, miszerint a jegybank következő lépése kamatemelés lehet. Ez azt jelenti, hogy egyelőre hat az EKB kommunikációja, így nincs szükség a tényleges lépésre, az európai jegybank tehát a kivárásra játszik.
A japánok viszont lépni fognak
Nem úgy, mint a japánok, ahol Kazuo Ueda jegybankelnök múlt hét eleji nyilatkozatát közgazdászok szerint nagyon nehéz nem úgy értelmezni, hogy a BoJ kamatemelésre készül. A swappiacok jelenleg kétharmados eséllyel áraznak egy még idén decemberben bekövetkező monetáris szigorítást.
Ha a gazdasági tevékenységre és az árakra vonatkozó eddig felvázolt kilátások megvalósulnak, a jegybank – összhangban a gazdasági aktivitás és az árak javulásával – folytatni fogja az irányadó kamat emelését
– mondta Ueda egy üzleti vezetők előtt tartott beszédében.
Japán hosszú éveken át negatív kamatokkal igyekezett élénkíteni a gazdaságot. („Normál” esetben a jegybank – pozitív – kamatot fizet a kereskedelmi bankok betétjeire, negatív kamat esetén viszont a bankok fizetnek a jegybanknak, ha ott tartják a pénzt, vagyis arra kényszerülnek, hogy minél többet hitelezzenek a lakosságnak és a vállalatoknak, minél gyorsabban szabaduljanak a pénztől.)
Ueda nyilatkozata után globálisan is emelkedésnek indultak a kötvényhozamok. A piac a japán tőke repatriálásától tart.
A japán államkötvények eladási hulláma valóban számít a globális kötvénypiacokon
– mondta a Financial Timesnak Mike Riddell, a Fidelity International alapkezelője. A közgazdász szerint minél magasabbra emelkednek a japán hozamok, annál erősebb az ösztönző arra, hogy a japán befektetők eladják külföldi eszközeiket és hazavigyék a pénzt. „A fertőzés így gyorsan átterjedhet Japánon kívülre is” – tette hozzá a közgazdász.