Nem az MI volt az idei év legjobb tőzsdei sztorija, akármilyen meglepő
Az elmúlt években már szinte minden a mesterséges intelligenciáról, valamint az ahhoz kapcsolt részvények szárnyalásáról szólt, és az idén sem volt másként, a tech gigászok mind felültek a vonatra, az Nvidia eredményeit pedig nagyítóval vizsgálják a befektetők az MI-hardverek iránti kereslet erejének bizonyosságát kutatva. A 2025-ös évben ugyanakkor nem az MI-részvények válogatás nélküli megvételével lehetett a legnagyobbat tarolni az amerikai részvénypiacon, az értékeltségalapú portfólióépítés ugyanis az idén felül tudta múlni az MI-őrületet – emelte ki Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Deskjének vezetője az Elszámoló legújabb adásában, akivel amerikai részvényekről, kötvényekről és a Fed várt kamatpályájáról beszélgettünk.
Az értékeltségalapú részvénystratégia lenyomta még az MI-őrületet is
A beszélgetés során szó esett:
- az AI-ralit is leköröző értékeltségalapú befektetésekről, az ESG szempontrendszerről, és a zöldenergia-cégek futamáról (01:00-11:00),
- az amerikai kamatpálya várható alakulásáról, a kisrészvények reneszánszáról és az új Fed-elnök személyéről (11:20-17:50),
- és az amerikai kötvénypiac meglepően erős idei hozamairól is (18:10-23:00).
A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.