Nem az MI volt az idei év legjobb tőzsdei sztorija, akármilyen meglepő

Minden a mesterséges intelligenciáról és a hozzá kapcsolt részvényekről szólt az idén az amerikai tőzsdén, a legjobb hozamokat mégsem az MI-papírok halmozásával, hanem egy sokkal pragmatikusabb stratégia követésével lehetett elérni. Hogyan érdemes jövőre befektetni az amerikai részvénypiacon, miért vonzó a kötvénypiac, és milyen hozamokat lehetett idén elérni az MI-részvényekkel?

A podcast vendége: Vince Péter , az MBH Befektetési Bank Advisory Deskjének vezetője