Elszámoló
kötvénypiac
tőzsde
részvénypiac

Nem az MI volt az idei év legjobb tőzsdei sztorija, akármilyen meglepő

Minden a mesterséges intelligenciáról és a hozzá kapcsolt részvényekről szólt az idén az amerikai tőzsdén, a legjobb hozamokat mégsem az MI-papírok halmozásával, hanem egy sokkal pragmatikusabb stratégia követésével lehetett elérni. Hogyan érdemes jövőre befektetni az amerikai részvénypiacon, miért vonzó a kötvénypiac, és milyen hozamokat lehetett idén elérni az MI-részvényekkel?
A podcast vendége: Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Deskjének vezetője
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.12.02, 18:35

Az elmúlt években már szinte minden a mesterséges intelligenciáról, valamint az ahhoz kapcsolt részvények szárnyalásáról szólt, és az idén sem volt másként, a tech gigászok mind felültek a vonatra, az Nvidia eredményeit pedig nagyítóval vizsgálják a befektetők az MI-hardverek iránti kereslet erejének bizonyosságát kutatva. A 2025-ös évben ugyanakkor nem az MI-részvények válogatás nélküli megvételével lehetett a legnagyobbat tarolni az amerikai részvénypiacon, az értékeltségalapú portfólióépítés ugyanis az idén felül tudta múlni az MI-őrületet – emelte ki Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Deskjének vezetője az Elszámoló legújabb adásában, akivel amerikai részvényekről, kötvényekről és a Fed várt kamatpályájáról beszélgettünk.

 

Az értékeltségalapú részvénystratégia lenyomta még az MI-őrületet is

A beszélgetés során szó esett:

  • az AI-ralit is leköröző értékeltségalapú befektetésekről, az ESG szempontrendszerről, és a zöldenergia-cégek futamáról (01:00-11:00), 
  • az amerikai kamatpálya várható alakulásáról, a kisrészvények reneszánszáról és az új Fed-elnök személyéről (11:20-17:50),
  • és az amerikai kötvénypiac meglepően erős idei hozamairól is (18:10-23:00).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

