Súlyos fenyegetés érte Magyarország legnagyobb fegyvergyárát: célpontként jelölték meg a térképen, a magyar óriáscég is veszélyben van – „Hajtsatok végre közvetlen akciót”

Újabb magyarországi helyszínek kerültek fel palesztinpárti aktivisták által készített célpontlistákra – írta a Neokohn.

Súlyos fenyegetés érte Magyarország legnagyobb fegyvergyárát / Fotó: Bodnár Boglárka

A Global Intifada nevű szervezet által közzétett „Genocide Supply Chain” (Népirtási ellátási lánc) elnevezésű online térképen

a zalaegerszegi Rheinmetall-üzem és a 4iG budapesti irodája is szerepel azon létesítmények között,

amelyeket a készítők szerint valamilyen formában kapcsolatba lehet hozni az izraeli hadiiparral.

A kezdeményezés előzménye, hogy az Izrael és a Hamász közötti háború kirobbanása után számos nyugati védelmi és logisztikai vállalat került palesztinbarát aktivista csoportok célkeresztjébe. Korábban a Palestine Action nevű szervezet is közzétett egy hasonló térképet, amelyen magyarországi helyszínek, köztük a DSV logisztikai vállalat több hazai telephelye szerepelt.

A Global Intifada által most publikált adatbázis célja a szervezet állítása szerint az Izraelbe irányuló katonai felszerelések gyártási és szállítási láncainak feltérképezése. A térképen szereplő pontok mellett a készítők részletes leírásokat és egy az információk megbízhatóságát jelző százalékos értékelést is feltüntettek.

A zalaegerszegi Rheinmetall-üzemet 65 százalékos bizonyossággal kapcsolták Izraelhez. Indoklásuk szerint a vállalat a magyar haderő számára gyárt Lynx KF41 gyalogsági harcjárműveket, emellett részt vesz az izraeli IAI által fejlesztett ELM–2084 radarrendszerek magyarországi programjában is. A 4iG budapesti központja ennél magasabb, 75 százalékos besorolást kapott, mivel a szervezet szerint a vállalat szerepet játszik izraeli védelmi technológiák európai piacokon történő értékesítésében.

A Global Intifada nemcsak információs adatbázisként tekint a térképre: a szervezet aktivistákat és szimpatizánsokat is cselekvésre ösztönöz. Felhívásaikban dokkmunkásokat arra buzdítanak, hogy tagadják meg bizonyos szállítmányok kezelését, támogatóikat pedig különféle akadályozó akciók szervezésére szólítják fel. A csoport szerint a katonai ellátási láncok elleni nemzetközi fellépés a palesztin ügy támogatásának egyik eszköze.