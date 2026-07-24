Ez is eljött, Kapitány István most jelentette be: azonnali hatállyal kirúgta a Paks II. Atomerőmű vezérigazgatóját – máris érkezik az utódja

Emlékezetes, a kormány az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tevékenységének teljes körű és soron kívüli vizsgálatát még májusban rendelte el, abból a célból, hogy pontosan meg lehessen állapítani az atomerőmű négy blokkjának üzemidejét.

Akkor szintén elrendelte a Paks II. Atomerőmű Zrt. tevékenységének teljes körű és soron kívüli vizsgálatát.is

De miért?

Egyrészről azért, mert a működő atomerőmű (a terjedő szóhasználatban már Paks I.) várható üzemideje 2032 és 2037 között lejár. Az ország akkortól két esetben nem marad csak nukleáris energia nélkül:

ha addigra meghosszabbítják e blokkok üzemidejét,

ha addigra átadják Paks II. blokkjait.

Az üzemidő-hosszabbítás kérdése a Paks II. projekt kapacitáspótlásként történt indulásakor még nem merült fel. Akkor úgy állt, hogy a négy meglévő és a két új blokk még évekig párhuzamosan fog futni. Az ország áramtermelésének a 80 százalékát adva még exportra is maradt volna bőven villamos energiájuk.

Csakhogy a Paks II. beruházás több okból is csúszik, az okokkal a Világgazdaság korábban több cikkben foglalkozott. Így a Paks I. időközben elhatározott üzemidő-hosszabbítására azért is szükség lehet, hogy ne maradjon az ország atomenergia nélkül a két új blokk átadásáig. Paks I. első blokkját ugyanis hosszabbítás nélkül 2032-ben le kell állítani, míg az első új paksi blokk Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter szerint a 2030-as évek elején készülne el. Ráadásul az Országos Atomenergia Hivatal az utóbbi időben már olyan engedélyeket adott ki Paks II. kapcsán, amelyek 2035-ig hatályosak. Igaz, a létesítmények elkészülhetnek ez előtt a dátum előtt is.

A két új blokk átadását egyébként először 2031–2032-re, később már a 2030-as évek elejére tette Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter, aki azért vette át a projekt felügyeletét az energiatárcától, hogy felgyorsítsa. A beruházással kapcsolatos engedélyek és más információk alapján pillanatnyilag a 2035-ös dátum sem kizárt. A várható csúszásról a Világgazdaság már két éve részletesen beszámolt.

Másrészről az állítólagos túlárazása miatt is tájékozódni akart a kormány. Értető az aggodalom, hogy hiába fix áras a paksi megbízás, a beruházás ugyanis esetleg így is többe kerülhet az adófizetőknek a 2014-ben megállapodott 12,4 milliárd eurónál. Mert például nem tudjuk, hogy a fix ár folyó, névleges árat takar-e, vagy reálárat, amelyet már megnöveltek az inflációval. Az is nyitott a nagyközönség előtt, hogy ki viseli költségek növekedését, ha az nem a fővállalkozó miatt történt? Az eredeti költség egyébként a 2014-es árfolyamon 3756–4000 milliárd forint lett volna. Az Energiaklub most 8000–9000 milliárdról ír közzé nem tett forrása, de korábban már olvasható becslések alapján.