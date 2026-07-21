Senki nem figyelt rá, tejválság robbant ki Magyarországon: ömlik be a német import, a forint már a külföldieknek dolgozik – a Tisza-kormány mással van elfoglalva

Az elmúlt év végétől kibontakozó európai és hazai tejtermelési többlet, a tejtermék-export lehetőségeinek beszűkülése, a forint erősödése, a késztermék- és spotárak meredek zuhanása, a bűvölő import és az aszály együttesen elhúzódó piaci válsághelyzetet idéznek elő – közölte a Világgazdaság megkeresésére Istvánfalvi Miklós, a Tej Terméktanács tejtermelő társelnöke. A világ nagy tej- és tejtermékexportőr régióiban, országaiban a tejkínálat továbbra sem csökken szignifikánsan. Európában a még májusban több tejet felvásárló cseh, német, lengyel és szlovák kínálat okoz további komoly fejfájást. A magyar felvásárlás gyakorlatilag visszaesett a tavalyi szintre, mindez pedig tejpiaci válsághoz vezetett.

Válságban a tejpiac redkívül nehéz helyzetbe kerülthek a termekők és a feldolgozók Fotó: Havrán Zoltán

Beszakadtak az árak, tejpiaci válság alakult ki

Istvánfalvi Miklós beszámolója szeirnt, az EU-27 átlagtejár tavaly szeptemberi 53,4 eurocentes szintről folyamatosan csökkent: decemberben 47,98, februárban 43,92, júniusban pedig – az EU Bizottság becslése alapján – 42.34 eurocent volt nyerstej kilogrammonként. Az EU-s átlagárnál jobban csökkent a magyar ár, a júniusra vonatkozó becslés szerint 37,81 eurocentre. A veronai és a milánói havi spot átlagárakban némi javulás mutatkozik, de a szerződéses struktúrák miatt sajnos hónapokba telhet, mire utóbbi árváltozás pozitív hatása elér a hazai szerződött tejárakba – vázolta fel a jelenlegi helyzetet Istvánfalvi Miklós.

Emlékeztetett arra, hogy tavaly a hazai nyerstej átlagára kilogramonként 200 forint volt, amely a 2024. évinél 16 százalékkal volt magasabb. Ezzel szemben az idei júniusi ár már csak 129 forint volt, míg a nyerstej kiviteli ára májusban hónapban jóval 100 forint alá esett, majd júniusban 105 forintra emelkedett. Vagyis az átlagár 70, a kiviteli ár 100 forint körüli mértékben csökkent 12 hónap alatt.

Jelentős tejtermék-import is nyomja a hazai piacot

A válságot mélyíti, hogy jelentős importbővülés is bekövetkezett: a legfrissebb, öthavi import adatokat nézve azt látjuk, hogy a savanyított tejtermék (+5%), a vaj (+31%), a sajt és túró (+11%), illetve ezen belül kiemelten a Gouda sajt (+41%) és az Edámi sajt (+24%) behozatala is számottevően emelkedett. Az összes dobozostej behozatal viszont mintegy nyolc százalékkal visszaesett.