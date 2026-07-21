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casting
Kapu Tibor
Polgár Judit
jelölt
köztársasági elnök
Magyar Péter

Megtörte a csendet: váratlanul megszólalt Kapu Tibor a köztársasági elnöki jelöltállításról, a magyar űrhajós súlyos üzenetet küldött – "Nem vigyáztunk a királynőre"

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Egyelőre nem világos, milyen indokkal adott ki közleményt. Kapu Tibor hosszú idő óta először jelentkezett a közösségi médiában, éppen akkor, amikor elbukott Polgár Judit felkérése államfőnek. A magyar űrhajós határozottan kommentálta a történteket és szerinte mindenki kapitális hibát vétett.
Hecker Flórián
2026.07.21, 06:20
Frissítve: 2026.07.21, 06:54

Különös időpontban tett közzé új bejegyzést a közösségi oldalán a második magyar űrhajós, Kapu Tibor. A megszólalása azért is figyelemre méltó, mert ezzel több mint három hónapos csendet tört meg, legutóbb április 12-én posztolt.

Kapu Tibor, Tanács Zoltán
Megtörte a csendet: váratlanul megszólalt Kapu Tibor a köztársasági elnöki jelöltállításról / Fotó: Kapu Tibor / Facebook

Ráadásul a téma is igen érzékeny, hiszen az új köztársasági elnök kiválasztása kapcsán tett most nyilatkozatot. Ennek külön hangsúlyt ad, hogy a csating különböző szintjein Kapu Tibor neve rendere elhnagzik, mint lehetséges államfő.

Ez azért is kaphat új lendületet, mert hétfőn este Magyar Péter és a Tisza elsőszámú jelöltje a posztra, Polgár Judit visszautasította a felkérést. A sakkmester azt írta, hogy "nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni."

Ugyanakkor hozzátette, hogy egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogat majd e célok elérésében. A váratlan fordulatra Magyar Péter is azonnal reagált.

A miniszterelnök vállalata a felelősséget a kudarcért, ahogy egyébként a saját tábora is inkább őt okolta a Tisza első köztársasági elnök jelöltjének elbukásáért.

Megtörte a csendet: váratlanul megszólalt Kapu Tibor a köztársasági elnöki jelöltállításról

Ezek után tette közzé közleményét Kapu Tibor. Rögtön az elején felhívta rá a figyelmet, hogy legutóbb április 12-én, az űrhajózás világnapján szólalt meg ezen a fórumon. "Ha van még legalább ekkora évforduló az emberes űrrepülés történetében, akkor az a mai: 1969-ben ezen a napon történt a holdra szállás. Ahogy ma megtanultam, éppen ma van a sakk világnapja is. Ironikus" – kezdte hétfő késő esti bejegyzését a Facebookon.

Azzal folytatta, hogy a nap rengeteg tanulsággal szolgált a számára, majd egyértelműen a Polgár Judittal történtekre, a Tisza és Magyar Péter jelöltállítására tért ki. "Vezérelheti az embert a jóakarat és a színtiszta logika, de van, hogy nagyszerű dolgokhoz ezek önmagukban nem elegendők. Van, hogy megfontoltságra és összetartásra is szükség van. És van, hogy ezek hiányában rendkívüli értéket veszítünk" – fogalmazott.

Kapu Tibor számos indokból fejet hajt Polgár Judit előtt:

  • az évtizedeken át tartó világklasszis teljesítményéért,
  • a kitartásáért,
  • a Nobel-díjasokat megszégyenítő intelligenciájáért,
  • a pártatlanságáért.

És azért a hihetetlen méltóságért is, amellyel a mai, lehetetlenül méltatlan helyzetet kezelte.

Kevesen tudják, milyen érzés nemzetközi porondon képviselni egy országot. Milyen égető érzés a rengeteg figyelő szempár, és milyen hatalmas teher egyedüliként odaállni a magyar zászló mellé. Egy köztársasági elnöknek ezt is tudnia kell. Juditnak ezt pedig már nem kell megtanítani.

Azt hiszem, ma mindannyian vétettünk egy kapitális hibát a sakkban: nem vigyáztunk a királynőre

– zárta különös bejegyzését Kapu Tibor. Hogy ez utalhat-e arra, hogy a magyar űrhajós valamilyen formában beszállna a köztársasági elnöki jelöltállítás folyamatába, vagy pusztán csak úgy érezte, indokolt a véleménye megosztása a történtek kapcsán, egyelőre nem világos. 

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