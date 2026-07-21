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szankciós csomag
oroszországi export
LNG

Kiszivárgott: totális hátraarcra készülhetnek Ursula von der Leyenék az orosz gázszankció kapcsán – nem tudják átverni az EU-n, győzhetnek a lázadók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ismét elakadt az Európai Unió 21., Oroszország ellen megalkotott szankciós csomagjának elfogadása, miután több tagállam továbbra sem tud megegyezni az orosz cseppfolyósított földgázat (LNG) érintő korlátozásokról. Az LNG kérdése kapcsán az uniós diplomaták ezért már több kompromisszumos megoldást is mérlegelnek annak érdekében, hogy életben tartsák a szankciós csomagot, miközben az orosz olaj árplafonjának befagyasztását is meghosszabbíthatják.
VG
2026.07.21, 06:34

Újabb akadályba ütközött az EU oroszellenes szankciós csomagja, ezért most három forgatókönyv is az asztalon van azért, hogy a szervezet döntéshozói túllendülhessenek a holtponton. A Bloomberg értesülései szerint az egyik lehetőség egy 24 hónapos átmeneti időszak biztosítása lenne, mielőtt életbe lépnének azok a korlátozások, amelyek megtiltanák az európai vállalatoknak az orosz LNG harmadik országokba történő átrakodását és továbbértékesítését. A második opció az intézkedés teljes elvetése, míg a harmadik – és politikailag a legköltségesebb – lehetőség a teljes szankciós csomag visszavonása. Az Európai Bizottság korábban azt is vizsgálta, hogy a már meglévő LNG-szerződések meghosszabbításának engedélyezésével lehetne kompromisszumot kialakítani. Diplomáciai források szerint az orosz olaj árplafonjának befagyasztása akkor is fennmaradhat, ha a csomag többi eleméről továbbra sem születik megállapodás.

november Ursula von der Leyen, LNG
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke - elakadt a 21., Oroszország elleni szankciós csomag, többek között az orosz LNG kapcsán van tagállami ellenállás
Fotó: AFP

Görögország továbbra is ellenzi az LNG-korlátozásokat

Mint a Világgazdaságon arról beszámoltunk, az újabb szankciós csomag múlt héten akadt el, miután Görögország kitartott amellett, hogy nem támogatja az LNG-re vonatkozó új korlátozásokat. Információk szerint Ausztria is fenntartásokat fogalmazott meg, míg korábban Bulgária és Olaszország más kérdésekben akadályozta a megállapodást. Bulgária eredetileg azt követelte, hogy vegyék le a szankciós listáról Kirill orosz pátriárkát, ami végül meg is történt, így ez az akadály elhárult.

A litván külügyminiszter, Kęstutis Budrys a hét elején arról beszélt, hogy a tagállamok továbbra sem tudnak közös álláspontra jutni az orosz LNG-importot érintő szigorításokról.

A vita hátterében az is áll, hogy az EU tavaly módosította az orosz olaj árplafonjának rendszerét: az új mechanizmus szerint a plafont félévente az orosz uráli (Urals) típusú kőolaj átlagos piaci áránál 15 százalékkal alacsonyabb szinten határozzák meg.

Az olajárak a diplomáciát is megnehezítik, felpuhultak az eredeti elképzelések

A közel-keleti konfliktusok miatt megugró világpiaci olajárak automatikusan magasabb árplafont eredményeznének, ami éppen a szankciók egyik legfontosabb célját gyengítené: az orosz költségvetés olajbevételeinek visszafogását. 

Ennek elkerülése érdekében az uniós tagállamok a múlt héten megállapodtak abban, hogy legalább július 23-ig befagyasztják a jelenlegi, hordónként 44,10 dolláros árplafont.

Az egyhetes hosszabbítás célja az volt, hogy időt adjon a tagállamoknak a teljes szankciós csomagról szóló egyezség kidolgozására.

A legújabb szankciós csomag kapcsán látható viták egy olyan tendencia kibontakozására utalnak, amely veszélybe sodorhatja az Ukrajna támogatását szolgáló, immár négy éve követett stratégiát. Több ország – köztük Görögország, Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria és Portugália – kivételeket követel a Brüsszel által előkészített legújabb szankciócsomag alól, vagy egyes javaslatokat teljes egészében blokkol – írtuk a Financial Times alapján.

A kijevi székhelyű lap, az Eurintegration arról ír, hogy a tárgyalások során több eredeti javaslat is jelentősen módosult. Az uniós országok saját gazdasági érdekeik védelmében számos kérdésben engedményeket kértek, így például 

  • felpuhították és elhalasztották a volt orosz katonák uniós beutazásának tilalmát, míg 
  • egyes orosz halászati termékek importkorlátozását végül teljesen kivették a csomagból.

Az uniós nagykövetek a héten ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megpróbálják feloldani a patthelyzetet. A tét nem csupán a 21. szankciós csomag elfogadása, hanem az is, hogy az Európai Unió képes marad-e egységesen fenntartani az Oroszországgal szembeni gazdasági nyomást a háború negyedik évében.

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