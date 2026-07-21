A mesterséges intelligencia az asztali gépeket is átformálja, és ezen a Logitech kereshet

A mesterséges intelligenciáról szóló befektetői viták jórészt a chipgyártók és a szoftvercégek körül forognak, pedig az AI a személyi számítástechnika hardveroldalát is átalakítja. Ez lehetőség a Logitech számára, amely a számítógépes perifériák legnagyobb gyártója a világon.

A Logitech nagy lehetősége – a mesterséges intelligencia / Fotó: ZUMAPRESS.com

A logika egyszerű. Ahogy a felhasználók egyre inkább programozható gyorsgombokkal vezérlik az AI-alapú munkafolyamatokat vagy hangutasításokkal dolgoznak, úgy nő a kereslet a fejlettebb beviteli eszközök iránt. A cég új MX Master 4 egere jó példa erre: a 120 dolláros készülék okos gombokkal és gesztusvezérléssel indít AI-eszközöket, és a 2025 végi bevezetése óta több mint 100 millió dolláros bevételt hozott. Ez a Logitech történetének egyik leggyorsabb termékbevezetése. A vállalati ügyféloldalon a Rally AI kamera automatikus képkivágást, feliratozást és beszélőkövetést kínál a tárgyalótermekbe.

Logitech adatok és várakozások

A számok is meggyőzőek. A március végén zárult 2026-os pénzügyi évben a Logitech mintegy 4,8 milliárd dolláros árbevételt ért el, a nettó nyeresége pedig nagyjából 711 millió dollár volt. Az utolsó negyedévben az árbevétel 1,1 milliárd dollárra rúgott, ami 7 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és a cég piaci részesedést növelte a kulcskategóriákban. Az egy részvényre jutó éves nyereség 4,80 dollárra emelkedett, ami 16 százalékos bővülést jelent éves alapon és 2021 óta a legmagasabb érték. A jövedelmezőség is javult: az üzemi árrés a magasabb árfekvésű termékek felé tolódó értékesítési mixnek és az enyhülő ellátási lánc nyomásnak köszönhetően 17-ről 18,8 százalékra nőtt, a sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) pedig meghaladta a 30 százalékot. A gamer üzletág, amely a bevétel közel harmadát adja, a globális e-sportpiac tartós erejének köszönhetően változatlan árfolyamon számolva 7 százalékkal bővült. A Logitech esetében a legfontosabb hajtóerő a vállalati videokonferencia-üzletág lehet. A Logitech szerint a modern irodáknak kevesebb mint negyede van felszerelve videós tárgyalóval, vagyis a fennmaradó rész évekre szóló növekedési tartalékot jelent.