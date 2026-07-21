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A mesterséges intelligencia az asztali gépeket is átformálja, és ezen a Logitech kereshet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A március végén zárult 2026-os pénzügyi évben a Logitech mintegy 4,8 milliárd dolláros árbevételt ért el, a nettó nyeresége pedig nagyjából 711 millió dollár volt. Az utolsó negyedévben az árbevétel 1,1 milliárd dollárra rúgott, ami 7 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és a Logitech piaci részesedését növelte a kulcskategóriákban. Az egy részvényre jutó éves nyereség 4,80 dollárra emelkedett, ami 16 százalékos bővülést jelent éves alapon és 2021 óta a legmagasabb érték.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője
2026.07.21, 06:59

A mesterséges intelligenciáról szóló befektetői viták jórészt a chipgyártók és a szoftvercégek körül forognak, pedig az AI a személyi számítástechnika hardveroldalát is átalakítja. Ez lehetőség a Logitech számára, amely a számítógépes perifériák legnagyobb gyártója a világon.

Logitech,Logos displayed on smartphones in China - 03 Nov 2023
A Logitech nagy lehetősége – a mesterséges intelligencia / Fotó: ZUMAPRESS.com

A logika egyszerű. Ahogy a felhasználók egyre inkább programozható gyorsgombokkal vezérlik az AI-alapú munkafolyamatokat vagy hangutasításokkal dolgoznak, úgy nő a kereslet a fejlettebb beviteli eszközök iránt. A cég új MX Master 4 egere jó példa erre: a 120 dolláros készülék okos gombokkal és gesztusvezérléssel indít AI-eszközöket, és a 2025 végi bevezetése óta több mint 100 millió dolláros bevételt hozott. Ez a Logitech történetének egyik leggyorsabb termékbevezetése. A vállalati ügyféloldalon a Rally AI kamera automatikus képkivágást, feliratozást és beszélőkövetést kínál a tárgyalótermekbe.

Logitech adatok és várakozások

A számok is meggyőzőek. A március végén zárult 2026-os pénzügyi évben a Logitech mintegy 4,8 milliárd dolláros árbevételt ért el, a nettó nyeresége pedig nagyjából 711 millió dollár volt. Az utolsó negyedévben az árbevétel 1,1 milliárd dollárra rúgott, ami 7 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és a cég piaci részesedést növelte a kulcskategóriákban. Az egy részvényre jutó éves nyereség 4,80 dollárra emelkedett, ami 16 százalékos bővülést jelent éves alapon és 2021 óta a legmagasabb érték. A jövedelmezőség is javult: az üzemi árrés a magasabb árfekvésű termékek felé tolódó értékesítési mixnek és az enyhülő ellátási lánc nyomásnak köszönhetően 17-ről 18,8 százalékra nőtt, a sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) pedig meghaladta a 30 százalékot. A gamer üzletág, amely a bevétel közel harmadát adja, a globális e-sportpiac tartós erejének köszönhetően változatlan árfolyamon számolva 7 százalékkal bővült. A Logitech esetében a legfontosabb hajtóerő a vállalati videokonferencia-üzletág lehet. A Logitech szerint a modern irodáknak kevesebb mint negyede van felszerelve videós tárgyalóval, vagyis a fennmaradó rész évekre szóló növekedési tartalékot jelent. 

A kilátások is biztatóak. A vezetés közepesen erős, egy számjegyű organikus árbevétel-növekedéssel számol, az üzemi árrést pedig a hosszú távú 15-18 százalékos célsáv felső széléhez közel várja. 

A Wall Street ezzel szemben idénre, a Bloomberg elemzői konszenzusa alapján mindössze 3,3 százalékos árbevétel-bővülést áraz, ami sokak szerint túl óvatos. Ha a Logitech felülmúlja ezeket a várakozásokat, az a részvényt is felfelé húzhatja.

A vállalat mérlege stabil, 1,7 milliárd dollár készpénzzel rendelkezik, adósság nélkül. A cég az elmúlt évben 535 millió dollárért vásárolt vissza sajátrészvényt, osztalékként további 233 milliót fizetett ki, a 2026-os osztalékhozam 1,7 százalék. Továbbá májusban új, hároméves, 1,4 milliárd dolláros visszavásárlási keretet jelentett be.

A Logitech értékeltsége vonzó. Az előretekintő P/E ráta 17 körüli, szemben a tízéves, 25 közeli átlaggal. A 43,2 százalékos bruttó árrés jóval magasabb a versenytársakénál, a Corsair 28,9, a Turtle Beach 37,3 százalékon áll. Bár a piackutató IDC idénre a globális PC-szállítások mérséklődését várja, a Logitech egyre kevésbé függ a PC-eladási ciklustól. 

A strukturális háttér is kedvező: a világon 1,5-2 milliárd személyi számítógép van használatban. Aki egy 1500 dolláros új laptop megvásárlását elhalasztja, szívesebben költ 100 dollárt egy AI-képes egérre, hogy feljavítsa a meglévő gépét. Már az is jelentős keresletet indíthat, ha a felhasználóknak csak a töredéke vált nagyobb tudású perifériákra.

Ugyanakkor érdemes megemlíteni a kockázatokat is: amennyiben a fogyasztói kereslet gyengül, vagy az ellátási láncban feszültségek keletkeznek, nyomás alá kerülhet az árfolyam, emiatt javasolt megfelelő kockázatkezeléssel megvásárolni a részvényt. 

Összességében a Logitech egy jövedelmező, adósságmentes és erős pénztermelésű vállalat, amely az AI hullámot új katalizátorként használhatja, és amelynek a bevételét egyre inkább a telepített bázis és a PC-ciklustól független üzletágak hajtják. A részvény jelenleg 83 svájci frank körül forog, közel 20 százalékkal az egyéves csúcsa alatt, míg az elemzők további 10 százalékos felértékelődési lehetőséget látnak a részvényben. Ha a Logitech a következő néhány negyedévben megerősíti, hogy az AI valóban új keresletet teremt a perifériái iránt, a piac vélhetően hajlandó lesz többet fizetni a részvényeiért.

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