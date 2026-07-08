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Danubius Hotels
turizmus
Budapest
Radisson

Hivatalos: új szállodalánc jelent meg Magyarországon, ez az első hotel, amit átvesz – "Budapest Közép-Európa egyik legvonzóbb célpontja"

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Új franchise-megállapodással erősíti piaci pozícióját a Danubius Hotels. A Hotel Erzsébet a Radisson Individuals hálózatához csatlakozva nyit új fejezetet.
VG/MTI
2026.07.08, 21:03
Frissítve: 2026.07.08, 21:29

Újabb nemzetközi szállodamárkával bővíti portfólióját a Danubius Hotels: a társaság franchise-megállapodást kötött a Radisson Hotel Grouppal. Ennek eredményeként elsőként jelenik meg Magyarországon a Radisson Individuals márka, amelyhez a felújított Hotel Erzsébet csatlakozik.

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Magyarországra érkezik a Radisson Individuals szállodamárka, amelynek első hazai tagja a budapesti Hotel Erzsébet lesz / Fotó: Danubius Erzsébet Hotel / Facebook

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Danubius Hotels Zrt.: a vállalat franchise-megállapodást kötött a Radisson Hotel Grouppal, amelynek köszönhetően 2026 nyár végétől Magyarországon is megjelenik a Radisson Individuals szállodamárka.

Az együttműködés első lépéseként a közelmúltban teljes körűen felújított, 126 szobás Hotel Erzsébet új néven, Hotel Erzsébet City Center Budapest, a member of Radisson Individualsként működik tovább. 

A szálloda a márkaváltásig is zavartalanul fogadja a vendégeket.

A Danubius szerint a megállapodás jól illeszkedik hosszú távú növekedési stratégiájába, amely a saját márkák fejlesztése mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez a nemzetközi szállodaláncok üzemeltetésére is. A Hotel Erzsébet csatlakozásával a vállalat immár 16 szállodából álló portfóliója öt különböző márkát foglal magában.

Kovács Balázs vezérigazgató szerint a partnerség azt bizonyítja, hogy a nemzetközi szállodamárkák hosszú távon is megbízható üzemeltető partnerként tekintenek a Danubiusra. Hozzátette: a felújított Hotel Erzsébet egy olyan globális márkához csatlakozik, amely új értékesítési és piaci lehetőségeket nyit meg a nemzetközi vendégkör felé.

A Radisson Hotel Group kelet-európai fejlesztési alelnöke, David Jenkins kiemelte: Budapest továbbra is Közép-Európa egyik legvonzóbb turisztikai célpontja, amely iránt az üzleti és a szabadidős utazók részéről is erős a kereslet.

A Danubius az elmúlt öt évben saját forrásból mintegy 50 milliárd forintot fordított közel ezer szoba és lakosztály felújítására budapesti, büki, hévízi és balatonfüredi szállodáiban. 

A társaság magyarországi kínálata jelenleg 4046 szobából áll, amelyeknek már 70 százaléka teljesen megújult a 2026-os nyári szezonra.

A vállalat a hazai szállodapiac egyik legnagyobb szereplője: Budapesten a teljes szobakapacitás mintegy 9 százalékát, országosan pedig körülbelül 7 százalékát adja. Bár a tavalyi konszolidált működési bevétele 68,2 milliárd forintra, adózott eredménye pedig 6,4 milliárd forintra csökkent, a mostani megállapodás azt jelzi, hogy a társaság tovább folytatja nemzetközi terjeszkedésre épülő fejlesztési stratégiáját.

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