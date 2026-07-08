Erre a magyar autópályára vár egész Európa: az osztrákoknak már tanítják az útvonalat – százezrek használhatják az új észak-déli tengelyt

Új gyorsforgalmi út épül Magyarországon, amivel jelentősen változhat a Balkánra autózók útvonala. A beruházás különösen fontos lehet az Ausztriából a Balkán felé közlekedők számára, mivel a Horvátországba vagy Szerbiába vezető útvonal jelenleg jellemzően az M1-es autópályán és a budapesti M0-s körgyűrűn halad keresztül. Ezeken a szakaszokon főként a nyári hónapokban rendszeresen alakulnak ki jelentős torlódások és hosszabb menetidők.

Az M200-as fontos gyorsforgalmi út lesz a Balkán felé tartó közúti forgalomban (illusztráció)

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Új elkerülő útvonal jön létre Budapest körül az M200-as gyorsforgalmi megépítésével

Az M200-as megépítésével olyan alternatív útvonal jönne létre, amely nagy ívben vezetné el az átmenő forgalmat Budapest körül – írja a Kosmo osztrák lap, tükrözve az új útvonal kapcsáni ausztriai várakozásokat. Ugyanis a Horvátország felé utazók számára különösen fontos az M7-es autópályához való csatlakozás, hiszen ez az útvonal vezet a Balaton mellett egészen a letenye–goričani horvát határátkelőig. Az Ausztriából érkezők így a jelenlegi budapesti útvonalnál korábban letérhetnének az M1-esről, és rövidebb úton érhetnék el az M7-est.

Hosszabb távon a fejlesztés a Szerbiába utazók számára is jelentőséggel bírhat: a tervezett M8-as kapcsolat, majd a Kecskemét irányába történő továbbvezetés révén az útvonal elérné az M5-ös autópályát, amely Szegeden keresztül vezet a röszke–horgosi szerb határátkelőhöz.

Ennek eredményeként a Bécs és Belgrád közötti közúti kapcsolat a jövőben kevésbé függhetne a Budapest térségében kialakuló forgalmi helyzettől.

A beruházás jól tükrözi a magyar közlekedéspolitika irányváltását: a cél, hogy ne minden országos útvonal Budapestet érintse, hanem egyre több, nagy kapacitású keresztirányú összeköttetés épüljön ki az ország belső területein.

Hosszabb távon a fejlesztésből

az ingázók,

a teherfuvarozók, és

a Balkán felé közlekedő utazók egyaránt profitálhatnak.

Az Ausztriában élő balkáni diaszpóra számára pedig különösen jelentős lehet az új útvonal, hiszen évente családok ezrei teszik meg autóval ezt az utat.

Legkorábban 2027-ben indulhat az építkezés

Az M200-ast négysávos gyorsforgalmi útként tervezik, az építkezés azonban legkorábban 2027-ben kezdődhet meg. A lap felidézi, hogy Lázár János, aki az előző kabinet építési és közlekedési minisztere volt, 2024-ben jelentette be, hogy a beruházáshoz szükséges valamennyi engedély rendelkezésre áll.