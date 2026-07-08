Kiberrendőrök kezdték el felhívni a magyarokat, hogy a pénzügyeikről érdeklődjenek: ez durva átverés, senki ne dőljön be – így lehet leleplezni őket
Magát rendőrnek kiadó személy vagy személyek próbálnak telefonon elkövetett csalási kísérlet segítségével érzékeny pénzügyi információkhoz jutni. A Világgazdaság információi szerint a mai napon különösen nagy számban próbálkoztak bűnözők ezzel a módszerrel.
Ez a csalási kísérlet lényege
Lapunk információi szerint a családi kísérlet formailag beleillik az adathalászatok sorába, amikor az elkövetők szenzitív pénzügyi adatokat próbálnak megszerezni gyanútlan áldozataiktól. A telefonos illetve kibertérben elkövetett csalások veszélyeire nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, a mostani esetek pedig azért is figyelmet érdemelnek, mert
- az elkövetők magukat a BRFK munkatársainak adják ki;
- név szerint keresik áldozatukat annak mobilkészülékén;
- s egyes internetes oldalak tanulsága szerint a mai napon tömegesen követték, illetve követik el ezt a családi kísérletet.
A csalási kísérlet forgatókönyve nagyjából ez:
- A csaló hívószámkijelzéssel tárcsázza az áldozatot, amikor az felveszi a telefont, név szerint szólítja meg, és megkérdezi, alkalmas időpontban telefonál-e.
- Miután a hívott azonosította magát, bemutatkozik, magát kiberbűnözés elleni rendőrként szonosítva, és a nagyobb meggyőzőerő érdekében még egy – vélhetően fiktív – jelvényszámot is beolvas a hívottnak. Ezekkel a lépéseivel bizalmat próbál ébreszteni maga iránt.
- Majd előadta, hogy megkeresésének tárgya, hogy az áldozat számlájáról nagy összegű gyanús tranzakció indult, és feltételezhető, hogy az áldozat csalás vagy pénzmosási kísérlet áldozata lett.
Lapunk munkatársánál is próbálkoztak a csalók, tapasztalata és megítélése alapján, ha a telefonáló idáig eljut a történetben, feltételezhető, hogy a valótlan történet ezen a ponton szétválik több különböző tartalmi koncepcióra, bár a tartalmi elemek variálása mellett a forma feltehetően azonos marad.
Ezen a ponton ugyanis a csaló azt állítja, hogy az áldozat számlájáról gyanús tranzakció indult, amit a bank kibervédelmi megoldásai blokkoltak. Pénzintézetként leggyakrabban a Revolut és az MBH Bank neve hangozhat el, legalábbis erre utal az, hogy a hívó számok ellenőrzésére szolgáló keresőoldalakon a hozzászólók többsége szerint erre hivatkoztak a csalók. Az álrendőr arról érdeklődik, hogy az áldozat észlelte-e a tranzakciót, és a hitelesség növelése érdekében még kitalált adatokat is rendelhet hozzá. Lapunk munkatársának például azt állította, hogy a Revolut számlájáról először 250, majd 300 ezer forint utalás indult volna „Nagy Ádám” OTP-s számlájára, akit pénzmosás miatt keres a rendőrség – tehát tulajdonképpen azt állítja, hogy egy keresett személy próbált visszaélést elkövetni számlánkkal.
Amikor az áldozat jelzi, nem tud semmit a tranzakcióról, a csaló magabiztosan azzal magyarázza ezt, hogy a banki rendszerek már annyira érzékenyek, hogy nem is hajtják végre a tranzakciót, és ezért lehet, hogy értesítést sem kapott arról az áldozat.
Azt más bejelentők kommenteléséből lehet tudni, hogy a próbálkozás vége feltehetően mindig az, hogy a még gyanútlan áldozatot átkapcsolják egy másik csalóhoz, aki magát a pénzintézet munkatársának adja ki, és ráveszi az áldozatot azoknak az adatainak a telefonon keresztüli megadására, melyekkel hozzáférhetnek pénzéhez. Lapunk munkatársa ezen a ponton szerette volna megtudni, honnan jutott a magát rendőrnek kiadó csaló a telefonszámához, aki a kérdés hatására bontotta a vonalat. Ám mint az online számellenőrző oldalakon látni, alighanem a hívás vége ismét az adatok kicsalásával végződött volna.
Ezekre a jelekre figyeljünk
Bármilyen meggyőzőnek is tűnhet a csalási kísérlet, és a hívó választékosan, magát hivatalos személynek adva beszél és próbál teremteni ezáltal bizalni légkört, a fenti összefoglalóból is könnyen kitapinthatók azok a pontok, amelyek alapján bizonyosak lehetünk abban: csalásról van szó. Mutatjuk:
- Ha a pénzintézetünk védelmi rendszerei megállítanak egy gyanús tranzakciót, arról a bank ad tájékoztatást felénk első körben, nem a rendőrség (rendőri fellépésre csak bűncselekmény gyanúja esetén kell számítani, de a gyanúról már bankunkról tudomást kell, hogy szerezzünk ezt megelőzően).
- A magát rendőrnek kiadó személy hiába mond jelvényszámot, a legtöbb embernek nincs naprakész ismerete, milyen adatokkal kell igazolnia magát egy eljáró rendőrnek, milyen azok formátuma stb. Így ellenőrizni sem tudja azt, ellenben a csaló azt hiheti, hogy megteremtette a bizalmat maga iránt. Érdemes gyanakodni, ha magát hivatalos személynek kiadó illető általunk azonnal nem ellenőrizhető adatokkal próbál bizalmazt ébreszteni maga iránt.
- Pénzintézetünk minden tranzakciót rögzít, ami számlánkhoz kapcsolódik, és kijelenthető, hogy azokról akár többféle módon is értesítést küld, még a blokkoltakról is. Lényegében kizárható, hogy bármilyen pénzmozgási kísérletről ne kapjon jelzést a számlatulajdonos.
- Bár a hatóságok számára számos eszköz biztosított adatainkhoz, de még akkor sem magától értedődő, hogy ismerjék közvetlen telefonszámunkat. Érdemes tehát rákérdezni arra, honnan került birtokukba – ha pedig banki forrásra hivatkoznának, a helyezet azonos a fentievel: a banktól hamarabb kellett volna tudomást szereznünk egy csalási kísérletről.
Ha azt gyanítja, hogy adatai illetéktelen kezekbe kerültek, vagy számláját, bankkártyáját érintő csalás áldozata lett, a károk mérséklése érdekében első lépésként tájékoztassa a bankját. Nagyobb esélye van a károk minimalizálására, a további veszteségek megelőzésére, valamint a bejelentés elmaradásából adódó esetleges jogi hátrányok kiküszöbölésére, ha a lehető leghamarabb cselekszik - hívja fel a figyelmet a Kiberpajzs.
A kibertámadás – amely leggyakrabban ún. adathalászat útján valósul meg – bűncselekmény, ezért a bankjával történő egyeztetés után a lehető leggyorsabban tegyen feljelentést a rendőrségen – jelzik.