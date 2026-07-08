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BP
Socar
kőolajvezeték

Nagyon fontos változás történt a Mol olajvezetékén: átvették az 1800 kilométeres cső üzemeltetését – napi egymillió hordóval szállítanak rajta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A világ egyik legfontosabb szárazföldi olajvezetékének működtetését mostantól Azerbajdzsán irányítja. A BTC vezeték operátori feladatait a SOCAR leányvállalata vette át.
VG
2026.07.08, 20:20
Frissítve: 2026.07.08, 20:30

Július 1-jétől az azeri állami olajvállalat, a SOCAR egyik leányvállalata vette át a Baku-Tbiliszi-Ceyhan (BTC) kőolajvezeték üzemeltetését a BP-től. A változás az egyik legfontosabb eurázsiai energiafolyosót érinti, amelyen naponta akár egymillió hordó kaszpi-tengeri kőolaj jut el a Földközi-tengerhez.

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BTC olajvezeték üzemeltetése immár teljes egészében a SOCAR Midstream Operations kezébe került / Fotó: noomcpk

Július 1-jével a BP helyett a SOCAR Midstream Operations (SMO), az azeri állami olajvállalat leányvállalata lett a Baku-Tbiliszi-Ceyhan (BTC) kőolajvezeték új operátora. 

Az átadás a vezeték teljes, 1768 kilométeres rendszerére kiterjed Azerbajdzsánban, Grúziában és Törökországban.

A változás részeként az SMO veszi át a BTC működtetésével kapcsolatos valamennyi feladatot, valamint a BTC és a Déli-Kaukázusi Gázvezeték (SCP) közös üzemeltetési tevékenységeinek irányítását is. Kivételt jelent a Sangachal terminál, amely továbbra is a BP irányítása alatt marad.

A tulajdonosi szerkezet ugyanakkor az Interfax szerint nem változik. A BTC Co. legnagyobb részvényese továbbra is a SOCAR 32,97 százalékos részesedéssel, ezt követi a BP 30,1 százalékkal. A tulajdonosok között szerepel a magyar MOL is 8,9 százalékos részesedéssel, emellett török, olasz, francia, japán, amerikai és indiai energetikai vállalatok is érdekeltek a projektben.

A BP szerepe ezzel együtt továbbra is meghatározó marad Azerbajdzsánban. A társaság változatlanul az Azeri-Csirag-Gunasli (ACG) olajmező, a Shah Deniz gázmező, valamint több más kaszpi-tengeri kitermelési és kutatási projekt operátora.

Még stabilabbá válhat a BTC működése

A vezeték a Kaszpi-tenger térségének egyik legfontosabb exportútvonala. A napi egymillió hordós szállítási kapacitású rendszer elsősorban az azeri ACG mező kőolaját és a Shah Deniz mező kondenzátumát továbbítja a törökországi Ceyhan kikötőjébe, de kazah, türkmén és más regionális termelők nyersolaja is ezen az útvonalon jut el a világpiacra.

A vezeték eddigi működése során több mint 4,7 milliárd hordó, vagyis mintegy 630 millió tonna nyersolajat szállított a Földközi-tengerre. Az operátorváltás ezért nemcsak vállalatirányítási szempontból jelentős, hanem azt is jelzi, hogy Azerbajdzsán egyre nagyobb szerepet vállal saját stratégiai energia-infrastruktúrájának működtetésében. A szállítások folyamatosságát ugyanakkor a társaság szerint az átadás nem érinti.

Ilyet se látunk minden nap: a Tisza-kormány bejelentette, hogy folytatja, amit Orbán Viktorék megkezdtek – Magyarország új, 127 kilométeres olajvezetéket épít

Kapitány István egyenesen megdicsérte az előző kormány döntését. A Tisza-kormány egyértelművé tette, hogy befejezi, amit Orbán Viktorék célként tűztek ki. Mindez ráadásul egy forintjába se kerül a költségvetésnek, hiszen azt egy az egyben a Mol finaszírozza. Új olajcsővel kötik össze a százhalombattai és a pozsonyi finomítót.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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