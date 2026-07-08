Ritkábban leptük meg egymást virággal és kevesebbet ültettünk az erkélyekre - meg is lett az eredménye

A magyar dísznövénytermesztés 2025-ben stabil, de erősen tagolt képet mutatott: a termelés döntő részét továbbra is a faiskolai ágazat adta, miközben a vágott virágok és a cserepes, balkon-, hagymás növények piaca érzékenyen reagált a visszafogott lakossági keresletre, a magas költségekre és az importversenyre. Az Agrárközgazdasági Intézet jelentése szerint a dísznövény ágazat nettó árbevétele 20,8 milliárd forintot ért el 2025-ben, de a főbb termékcsoportok teljesítménye eltérően alakult.

Kevesebb dísznövény fogyott tavaly, mint egy évvel korábban Fotó: Kalocsai Richárd

Magyarországon 2025-ben összesen 1487 hektáron folyt dísznövénytermesztés. Ebből 1399 hektár szabadföldi, míg 88 hektár fedett termesztőterület volt. A fedett területeken belül 72 hektárt fűthető, 16 hektárt pedig fűtetlen üvegházi vagy fóliás termesztésre használtak.

A termesztési szerkezetben egyértelműen a faiskolai tevékenység dominált: a dísznövénytermesztésre használt terület 92 százalékán faiskolai növényeket állítottak elő. A vágott virág és vágott zöld mindössze 3 százalékot, a cserepes, balkonra szánt és hagymás növények pedig 5 százalékot képviseltek.

A faiskolai termelés a legfontosabb pillér

A jelentés szerint, a hazai dísznövénytermesztés súlypontja továbbra is a faiskolai ágazatban van. A faiskolai növényeket szinte teljes egészében szabadföldön termesztik, a fedett termesztés aránya ebben a termékkörben elenyésző.

Ez a termékcsoport nemcsak területben, hanem árbevételben is vezető szerepet tölt be. A dísznövényágazat 2025-ös 20,8 milliárd forintos nettó árbevételéből 13 milliárd forintot a faiskolai növények értékesítése adott, ami az összbevétel mintegy 63 százaléka. Ráadásul a faiskolai termelés árbevétele 2025-ben is nőtt: a bővülés üteme az előző évhez hasonlóan 14 százalék volt.

A faiskolai termelés erősödése mögött részben az is állhat, hogy a díszfák és díszcserjék iránti keresletet nemcsak lakossági, hanem településfejlesztési, kertépítési és környezetvédelmi szempontok is támogatják. A dísznövények ezen köre hozzájárulhat a por-, zaj- és légszennyezés csökkentéséhez, így a városi zöldfelületek fejlesztésében is szerepet kap.