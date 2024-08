Világsikert ért el a Semmelweis Egyetem szív- és érsebészete – interjú Merkely Bélával

Beszélt arról is, hogy a tavalyi 42. helyezés után nehezen tudta elképzelni, hogy innen még vezet feljebb az út, mert olyan szoros a verseny és nagyon komolyak a versenytársak, hiszen a legnevesebb egyetemekről van szó. „Ahhoz is fejlődni kell, hogy ugyanezt az eredményt elérjük. Hiszünk abban, hogy a jövőre átadásra kerülő új épületünk segítségével további fejlesztéseink mind a betegellátás minőségét és mennyiségét is tovább javítja. Azt szeretnénk, hogy a transzplantációs aktivitásunk Európában ne dobogós legyen, hanem még feljebb jussunk. A célunk az, hogy minél több beteget tudjunk a legmagasabb színvonalon, a legújabb eljárásokat bevezetve gyógyítani. Hiszen mindennek a végén a beteg érdeke az első” – mondta.

Történelmi szakmai siker: új protokoll

A klinika menedzsmentje számára fontos feladat, hogy megóvja a szakembereket a kiégésről. Merkely Béla szerint sok a sikerélménye az orvosaiknak, az inspirálja őket. Nagy hangsúlyt helyeznek az összetartásra, a sikereket együtt ünneplik meg. Azt is elmondta, a kardiológia fejlődése az elmúlt harminc évben nagyon szerencsésen alakult, mert hatalmas a fejlődés, ennek részesei voltak a fiatal orvosok, ezzel együtt épült a pályájuk, részesei lehetnek nagy hazai és nemzetközi sikereknek is. Mint a Merkely professzor által vezetett – 7 országot és 20 klinikát érintő – nagy nemzetközi konzorcium egyedülálló eredménye, egy új protokoll, mellyel évente háromszázezer betegnek adnak reményt a szívelégtelenség kezelésében. A klinikai vizsgálat eredményét a publikáció után Amszterdamban 20 ezer ember előtt mutatták be egy szakmai kongresszuson.

Először fordult elő Magyarország történetében, sőt Közép-Kelet-Európában is egyelőre egy cseh professzor volt még képes arra, hogy olyan pozitív klinikai vizsgálattal állt elő, amely megváltoztatja az orvosi protokollokat és ajánlásokat. „Mert a szakma csúcsa az, ha olyan új módszert, vagy eszközt tudunk igazoltan alkalmazni, ami százezrek vagy milliók kezelését segíti elő, én magam ebből szeretnék többet látni” – fogalmazta meg a közeljövő új céljait a rektor.