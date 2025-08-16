Rendkívüli: vége a csúcsnak, Trump és Putyin kiállt a világ elé – ezek a bejelentések Ukrajnáról, most jönnek a nagy döntések

Szombat hajnalban, az alaszkai Anchorage-ban lezárult a történelmi Trump-Putyin csúcstalálkozó, amely a három éve tartó ukrajnai háború sorsát hivatott rendezni. A találkozó célja az volt, hogy közvetlen tárgyalások révén elősegítse a konfliktus lezárását, és új alapokra helyezze az amerikai-orosz viszonyt.

Ma lezárult a történelmi Trump-Putyin csúcstalálkozó Alaszkában, amelynek célja az ukrajnai háború lezárása volt / Fotó: AFP

A két vezető az alaszkai Elmendorf-Richardson katonai támaszponton találkozott, ahol Donald Trump vörös szőnyegen fogadta Vlagyimir Putyint. A sajtófotók és a közvetítések szerint a találkozó kezdeti pillanatai baráti hangulatot tükröztek, ami ellentétben állt a két ország közötti feszültségekkel. Az esemény jelentősége nemcsak politikai, hanem szimbolikus szempontból is kiemelkedett: ez volt az első alkalom, hogy orosz elnök látogatott az Egyesült Államokba egy évtized alatt.

Lezárult az első tervezett találkozó az amerikai és az orosz elnök között, akik sajtótájékoztatóval zárják a történelmi eseményt. A tárgyalások, amelyeken a két vezető két legfőbb tanácsadója is részt vett, körülbelül két és fél óráig tartottak.

Közös sajtótájékoztató a Trump-Putyin csúcstalálkozó után

Először Putyin szólalt fel, aki a találkozó helyszínének – Alaszka államnak – a történelmi szerepére hívta fel a figyelmet, amely az Egyesült Államok és Oroszország számára fontos volt évszázadokon át, stratégiai és gazdasági szempontból is.

Mint kiemelte, a két ország együttműködése létfontosságú a globális béke, jólét és biztonság szempontjából.

Köszönöm Trump elnöknek, hogy lehetővé tette egy nyílt és őszinte tárgyalásnak a megszervezését, ahol tisztán tudtunk beszélni a nemzeteink érdekeiről, céljairól és határairól. Fontos volt, hogy végre találkozzunk

– jelentette ki az orosz államfő, hozzátéve, hogy az utóbbi években Washinton és Moszkva között nem voltak ilyen nyíltak a kommunikációs csatornák, ez pedig súlyos károkat okozott a világnak.

Putyin leszögezte, hogy a békéhez Oroszországnak és Ukrajnának is szüksége van biztonsági garanciákra, s látszólag erről is egyeztettek a felek, részleteket azonban nem árult el. Azt azonban kijelentette, hogy ha Trump nyerte volna meg a 2020-as választásokat, akkor nem robbant volna ki az orosz-ukrán háború. Emellett felszólította az Európai Uniót és a NATO tagállamait, hogy "ne álljanak a béke útjába".