Melania Trump személyes levelet írt Putyinnak a Trump és Putyin találkozó margóján

Trump és Putyin közel három órán át tárgyaltak egy amerikai katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ban, anélkül, hogy tűzszüneti megállapodásra jutottak volna az ukrajnai háborúban. Szombat hajnalban, az alaszkai Anchorage-ban lezárult a történelmi Trump és Putyin közötti csúcstalálkozó, amely a három éve tartó ukrajnai háború sorsát hivatott rendezni. A találkozó célja az volt, hogy közvetlen tárgyalások révén elősegítse a konfliktus lezárását, és új alapokra helyezze az amerikai-orosz viszonyt.

Fotó: AFP

A megbeszélés előtt a sajtó beszámolója szerint Donald Trup egy levelet adott át Vlagyimir Putyinnak. Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump személyes levelében Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz szólt az ukrajnai és oroszországi gyermekek nehéz helyzetéről – közölte pénteken két Fehér Ház-tisztviselő.

A Reuters hírügynökségnek nyilatkozva, a tisztviselők elmondták, hogy Trump elnök személyesen adta át a levelet Putyinnak az alaszkai csúcstalálkozójuk során. A szlovén születésű Melania Trump nem vett részt az alaszkai úton.

A tisztviselők nem hozták nyilvánosságra a levél tartalmát, csak annyit említettek, hogy az ukrajnai háború alatt elrabolt gyermekekről szól.

Az ukrán gyermekek Oroszország általi elrablása rendkívül érzékeny téma volt és az is marad Ukrajna számára.

Ukrajna háborús bűncselekménynek minősítette több tízezer ukrán gyermek elrablását, akiket családjuk vagy gyámjuk beleegyezése nélkül vittek Oroszországba vagy megszállt területekre, és amelyek az ENSZ-szerződésben a népirtás definíciójába tartoznak.

2023 márciusában a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin és Marija Lvova-Belova, az orosz gyermekjogi biztos ellen ukrán gyermekek deportálásának háborús bűncselekménye miatt. Korábban Moszkva azt állította, hogy a háborús övezetben élő veszélyeztetett gyermekeket védi.

Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala szerint Oroszország ukrán gyermekek millióinak okozott szenvedést és megsértette jogaikat a 2022-es, teljes körű ukrajnai invázió kezdete óta.