A világ egyik legsikeresebb befektetője megszabadult a T-Mobile-tól

A Warren Buffett amerikai milliárdos 258 milliárd dolláros portfolióval rendelkező Berkshire Hathaway befektetési cége, amely a világ egyik legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalata, egyebek között részesedést szerzett a UnitedHealth-ben, miközben megszabadult a T-Mobile-ban lévő részesedésétől, és újraindította az Apple és a Bank of America (BoA) részvényeinek eladását – áll az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek (SEC) benyújtott jelentésében.
A befektetési társaság a második negyedévben 5,04 millió UnitedHealth Group-részvényt vásárolt, aminek az értéke június 30-i állapot szerint körülbelül 1,57 milliárd dollár.
A Berkshire növelte részesedését a Chevron Corp. olaj- és gázipari vállalatban, a Constellation Brands alkoholos italokat gyártó cégben és a Domino's Pizza pizzérialáncban is. A befektetési cég bevásárolta magát a Nucor acélgyártó vállalatba és az ország két legnagyobb lakásépítőjébe, a Lennarba és a DR Hortonba.
Ezzel egy időben a Berkshire teljesen megszabadult a T-Mobile telekommunikációs vállalatban lévő részesedésétől, összesen mintegy 1 milliárd dollár értékű részvényt értékesített.
A befektetési cég emellett 20 millió Apple részvényt is eladott, így a vállalatban lévő részesedése 280 millió részvényre csökkent, valamint 26 millió Bank of America (BoA) részvényt is értékesített, amelyben a Berkshire mintegy 8 százalékos részesedéssel rendelkezett június végén.
Bálványok alkonya: Warren Buffett nélkül nem találja önmagát a Berkshire
A Berkshire Hathaway árfolyama 25 százalékponttal teljesít gyengébben az idén, mint az S&P 500. Ez az egyik legnagyobb mértékű különbözet az elmúlt évtizedekből, okai között pedig Warren Buffett visszavonulását is megtaláljuk.
