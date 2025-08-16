A jegybanki adatok elárulták: tényleg fürdünk a készpénzben

A 2025 június végén regisztrált záróállományi adathoz képest 44,6 milliárd forinttal nagyobb összeg szerepel a júliusi jegybanki statisztikai mérleg készpénzállományi adatsorán: 9 262,2 milliárd forint volt a forgalomban lévő készpénz mennyisége július végén, míg havi átlagos mennyiség 9 224,2 milliárd forint volt - számol be arról az Origo. A készpénzállomány nagysága folyamatosan nő, azzal párhuzamosan, hogy eközben dinamikusan növekszik az országban az elektronikus fizetések száma. A jegybank adatai szerint 2024-ben már az országban lebonyolított összes fizetési művelet 42 százaléka elektronikus volt, ami mintegy 2,5 milliárd tranzakciót jelentett.
A lap kitér arra is, hogy a készpénzhasználat bizonyosan velünk marad, hiszen ezen a tavaszon kapott védelmet az alaptörvényben az ahhoz való jog, emellett nagyszabású ATM-telepítési program indult az országban. A készpénzigény növekedését pedig a jegybanknak törvényi feladata kiszolgálni.
Az Origo cikke szerint készpénz iránti igényt növelő tényezők között legalább az alábbiak megemlíthetők.
A készpénzállományi adatok azt mutatják, hogy a lakosság és a cégek, intézmények körében is változatlanul fennáll az igény a készpénzre.
