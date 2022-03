Felértékelődhetnek a magyarországi föld alatti földgáztároló-kapacitások, ha az Ukrajnában tároló ügyfelek a készleteiket nyugatabbra, például Magyarországra mentenék a háborús események miatti kockázatok elkerülésére. A VG-t arról tájékoztatták üzleti körökből, hogy a gáz ilyen indíttatású kimenekítésének nagy az esélye.

Hely mindenesetre van:

a hazai érintett kapacitásoknak több mint a háromnegyede állt üresen február 26-án a hivatalos uniós statisztika szerint, a tárolók kihasználtsága ugyanis 24,11 százalékos.

Bár az elmúlt napokban többször is megesett, hogy a két hazai tárolótársaság, a Magyar Földgáztároló Zrt. és a Hexum Zrt. valamelyik létesítménye gázt fogadott, ez aligha függ össze a készletek Ukrajnából történő, feltételezett átköltöztetésével, hiszen a betárolás a fűtési idényben sem szokatlan lépés. Ha valóban sor kerül nagy mennyiségű gáz átszállítására, annak nyoma lesz az érintett kapacitások aukcióján is.

Fotó: Simon Moricz-Sabjan

Áram viszont továbbra sem érkezik keleti szomszédunktól, holott vasárnap le kellett volna zárulnia az ukrán rendszerirányító múlt hét derekán indított tesztjének. Az Ukrenergo azt ellenőrizte, hogy országa áramrendszere önmagában is el tudja-e látni a felhasználókat olyan műszaki színvonalon, amilyenen azt az uniós ENTSO-E áramrendszer tagjai – például a Mavir Zrt. – teszik.

A kísérlet idején Ukrajna nem exportált és nem is importált villamos energiát, ez az időszak azonban a VG értesülése szerint most elhúzódik. Az Ukrenergo ugyanis nem kívánja visszaállítani a teszt előtti állapotot, azaz a hálózatát nem akarja újból összekapcsolni az orosz–fehérorosz rendszerrel, inkább felgyorsíttatja az ENTSO-E-hez való csatlakozását. Azt, hogy erre műszakilag készen áll, már tavaly októberben jelezte, mellesleg e csatlakozás a mostani teszt végső célja is. A teszt „elhúzódására” utal, hogy a honlapján a Mavir nem hirdetett meg magyar–ukrán villamos energia határkeresztező kapacitásokat.

A magyar kormány hétfőtől 480 forintban maximalizálta az üzemanyagok nagykereskedelmi árát, ugyanakkorára, amennyiért a kiskereskedelemben tavaly novembertől ez év május 15-éig eladható a normál benzin és a normál gázolaj. Bár azonos nagyságú kis- és nagykereskedelmi ár mellett közvetlenül már termel veszteséget a benzinkutaknak e két termék eladása, de nem is marad belőle egy fillérjük sem működésükre.

Tegnaptól emellett 5 forinttal 115 forintra csökkent a benzin, és ugyanennyivel 105,35 forintra a gázolaj jövedéki adója. Az üzemanyagok után márciusban, áprilisban és májusban nem kell megfizetni az eddigi, literenkénti 4 forintos tagi hozzájárulást a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek.