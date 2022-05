Az atomerőmű létesítési engedélye előtti egyik kulcsfontosságú engedélyt adta ki a Paks II. projekthez az Országos Atomenergia Hivatal (OAH): megépülhet a két új atomblokk támfala.

Ez hatalmas munka: a majdani blokk helyén például ki kell szivattyúzni a vizet úgy, hogy ne süllyedjen meg a működő atomerőmű sem, amelynek 1 centiméteres süllyedés sem engedhető meg. E munkára szükség van ahhoz, hogy 2023-ban – ahogy a projektért újként felelős Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban elvárásként megfogalmazta – „meg lehessen nyitni a munkagödröt” a két új blokk helyén.

A beruházás fontossága kitűnik a hivatal által szabott, több mint 30 oldalon át sorolt feltételből és a kötelezésből is. A határozat jelentősége a projekt előrehaladásán felül az, hogy az előkészületek Oroszország Ukrajnában kirobbantott háborúja, az Oroszország elleni uniós szankciók és annak ellenére is folytatódik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországot is barátságtalan országnak minősítette. Igaz, az OAH döntéseit nem a felsoroltak, hanem kizárólag biztonsági szempontok határozzák meg.