Megépülhetnek a két új paksi atomblokk telephelyén tervezett fővállalkozói raktárak, és létesülhet egy termékvizsgáló műhely is az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) határozata alapján. Bár egy ilyen nagy beruházás során a mostanihoz hasonló döntések tömege születik, a legújabbnak a körülmények különös jelentőséget adnak.

Néhány napja ugyanis a finnországi beruházó visszamondta az orosz résztulajdonnal és orosz kivitelezésben tervezett Hanhikivi–1 atomerőmű építési megbízását a jelentős beszállítói késések és az ukrajnai háborúból fakadó kockázatok miatt. A háború az oka annak is, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint aggasztó az orosz ellenőrzés alatt – tehát számos nemzetközi biztonsági előírásnak ellentmondóan – működő ukrajnai, zaporizzsjai atomerőmű helyzete, a csernobili létesítmény ellenőrzésére nemzetközi munkacsoportot kell létrehozni. A háború kitörése óta a Paksi Atomerőműbe is repülővel érkezik a fűtőanyag Oroszországból, és bár ennek nincs nagyobb biztonsági kockázata a vasúti szállításnál, aligha cél erre berendezkedni.

Nagy a tét, nagy a szigor

Sajátos az a körülmény is, hogy a raktárak és a termékvizsgáló építését a Paks II. Atomerőmű Zrt. már az ukrajnai háború megkezdése után, 2022. március 22-én kérelmezte. Mégsem feltétezhető, hogy a megváltozott körülmények miatt került be az engedélybe a sok feltétel, előírás, kikötés és kötelezés, hiszen még ennél is bővebb lista gazdagítja a projekt kapcsán tavaly októberben kiadott talajkiemelési engedélyt. Maximális igényességgel járt el az OAH és az a négy szervezet, amelynek le kell pecsételnie az engedélyt. Tompítja a hosszú lista ijesztő voltát, hogy a benne foglaltak részben már megjelentek korábbi engedélyekben.

Csak semmi koszolás!

A mostani feltételekből mazsolázva: az atomhivatal öt adminisztratív dologra kötelezte a Paks II. Zrt.-t a 2025. május 3-ig érvényes engedélyében például az e-építési napló vezetésére, és ennek részleteire. Ezeket a Belügyminisztériumhoz tartozó szolgálat tűzvédelmi szakhatóságként hét feltétellel fejelte meg, vízvédelmi szakhatóságként pedig még néggyel. Elvárásai egyébként, ahogyan a többi aláíróé is, kézenfekvők: a munkagépeket nem szabad a helyszínen javítani, karbantartani, üzemanyaggal feltölteni, a legszükségesebb hibaelhárításkor kármentő tálcát kell használni, a szabadba került szennyező anyagot haladéktalanul és maradéktalanul el kell távolítani, majd értesíteni az esetről a hatóságot. A Tolna Megyei Kormányhivatal engedélyéhez eleget kell tenni kilenc közegészségügyi és öt kulturális örökségvédelmi kikötésnek.

Az utóbbiak előírják a földmunka során a régészeti megfigyelést, a hatósági áras megelőző feltárás költségeinek viselését, mivel a területen avar temető, több őskori és egy középkori település nyomai maradhattak fenn.

Végül a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának bányafelügyeletként tíz feltétele a kitermelt és eladott ásványi anyag utáni bányajáradék befizetésére összpontosít.

Még nincs sínen a projekt

Paks II. jelenlegi helyzetét két fő tény határozza meg: a polgári célú nukleáris együttműködésre nem terjednek ki az ukrajnai háború miatti, Oroszország elleni uniós szankciók, viszont nehezítik az előkészületeket és a kivitelezést, továbbá nem segítenek a politikai és a biztonsági kockázatok sem. A másik, hogy a projekt még nincs sínen, mert hiányzik a legfontosabb engedély, amely az erőmű létesítésére vonatkozik.