A tervezett növekedés fényében elég forrást jelent-e a cégnek az év korábbi szakaszában bejelentett tőkebevonás?

Azt gondolom, hogy a Ganz 2020-as újjászervezése és a tulajdonosváltás óta eltelt két évben a vállalatunknak sikerült olyan stabil pénzügyi hátteret kialakítania, amelynek révén a korábbiaknál sokkal intenzívebben lehetünk jelen a hazai és a nemzetközi piacon is. A stabil hátteret csak tovább erősítette, hogy az év elején két magántőkealap is csatlakozott a Ganz tulajdonosi köréhez, hiszen a tőkebevonás által az új partnereink is hozzájárulnak növekedési terveink megvalósításához. Mindazonáltal, az elmúlt két év kemény munkájának és az új tulajdonosoknak köszönhetően már 2022 első fél évében olyan pénzügyi eredményeket értünk el, amelyek amellett, hogy találkoznak, sőt meg is haladják a várakozásainkat, biztonságot is nyújtanak a jövőre, a zavartalan működésre és a kapacitásaink bővítésére nézve is.

Fotó: Ganz

Ami pedig a jövőt és a rendelkezésünkre álló forrásokat illeti, a tulajdonosaink elkötelezettek az iránt, hogy a további növekedéshez szükséges minden támogatást megadjanak a vállalatnak, ha erre szükség lesz a későbbiekben.

Jelenleg mely tenderek eredményét várja a cég?

A nemzetközi exportpiacon több egyedi tenderünk is folyamatban van, a következő időszakban várjuk a végleges döntéseket és az eredményhirdetéseket. A hazai piacon a szolgáltatói szektorban, illetve az elosztóhálózat-üzemeltetők között is számos szereplő hirdetett meg olyan több évre szóló tendert vagy keretmegállapodást, amelyek összértéke a 100 millió eurót is meghaladja. Az ezekre a pályázatokra vonatkozó eredményeket az utolsó negyedévre várjuk.

Az viszont már biztosan látszik, hogy az energiaszektor zöldfordulata miatt a villamos energia és ezáltal a transzformátorgyártás is a korábbiaknál sokkal fontosabb szerephez juthat a következő időszakban. Sokan úgy tartják, hogy az elektromosság évtizede előtt állunk, ami számunkra is kedvező feltételeket kínál és jelentős piaci fellendülést hozhat.

Ennek fényében azt gondolom, hogy reális, ha a Ganz árbevételében a következő évekre 40-50 százalékos növekedést prognosztizálunk. Ennek a növekedésnek pedig fontos részét képezik a már említett, folyamatban lévő pályázatok is.

Fotó: Ganz

Az Ukrajnában folyó háború milyen konkrét nehézségeket okozott a kft.-nek?

Mint a legtöbb, külföldi piacra is gyártó, illetve nemzetközi beszállítókkal dolgozó vállalatot, bizonyos mértékben természetesen a Ganzot is érinti az Ukrajnában zajló háborús konfliktus. Ugyanakkor azt gondolom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a hosszú távú együttműködéseknek és a kiváló partneri kapcsolatoknak köszönhetően működésünket nem befolyásolta drasztikus módon a háború. A legnagyobb nehézségek mindeddig főként az ellátási láncok akadozásából és a szállítási gondokból fakadtak, mivel több alvállalkozónk is munkaerő- és anyaghiánnyal küzd. Ezeket a nehézségeket igyekeztünk proaktívan kezelni, így a hatás minimális volt a gyártásra és a termék-előállításra nézve.

Külföldön milyen konkrét megrendeléseket teljesített a Ganz, és min dolgozik a közeljövőben?

Az elmúlt két évben keményen dolgoztunk azon, hogy újra megerősítsük az exporttevékenységünket. Úgy gondolom, hogy a fáradozásaink beértek erre az évre, ma már csaknem tizenöt ország, köztük Románia, Írország, Franciaország, Dánia, illetve észak-afrikai és közel-keleti országok piacán is aktívan jelen vagyunk a termékeinkkel. A lezárt projektek közül érdemes lehet kiemelni, hogy nemrég több mint 3,5 millió euró értékben szállítottunk le hat transzformátort a brit Ethical Power Connections Ltd. és a g2 Energy Ltd. vállalatoknak. Ezenfelül az egyiptomi székhelyű Egyptian Financial & Industrial Co. vállalatnak egy több mint 250 ezer euró értékű projekt keretében egy 3500 kilovoltamperes, 11 000 volt teljesítményű és 1500 fordulatszámmal működő generátoregységet szállítottunk le sikeresen.

Mennyire kezelhetők a kft. számára a megugrott energia-, anyag-, szolgáltatás- és munkaerőárak? Tovább tudja-e hárítani megnövekedett költségeit az ügyfeleire?

Az energia- és anyagköltségek növekedését, röviddel az ukrajnai konfliktus kezdete után, nehéz volt áthárítani ügyfeleinkre. A Ganznál viszont igyekeztünk előre beszerezni a gyártáshoz szükséges anyagokat, úgyhogy a megnövekedett költségek hatása eddig minimális volt a vállalat eredményeire nézve. Az elmúlt hónapokban létrehoztunk egy olyan változó árrendszert, amelyet az értékesítésben használunk. Ez az árrendszer mostanra lehetővé teszi, hogy az árakat a tényleges önköltségek alapján módosítsuk, így tompítani tudtuk az áthárított terhek hatását az ügyfelek körében is.

Hol tart az izraeli naperőműtender, milyen értékű, mikortól dolgozik rajta a cég?

Az izraeli partnerrel kötött szerződést egy nagyon hosszú tárgyalási időszak után nemrég sikerült lezárnunk. Jelenleg a tervezésnél tartunk, a 125 megawattos, 161/33 kilovoltos nagy teljesítményű transzformátor gyártása a harmadik negyedévben kezdődhet meg. Az egyedi gyártású egységet a tervek szerint a negyedik negyedévben szállítjuk Izraelbe, és 2023 elején telepítjük, illetve helyezzük üzembe a helyszínen.

A Maschinenfabrikkal (MR) való partnerség nem jelenti-e azt is, hogy a német cég bevásárolná magát a Ganzba?

Nem. Az áprilisban kötött stratégiai együttműködés értelmében az MR-rel elsősorban beszállítóként dolgozunk együtt, és a partnerség keretében az intelligens transzformátorok monitoringrendszerének fejlesztését és gyártását végezzük majd. Azaz, az együttműködésünk elsősorban olyan tudásmegosztáson, vagy ha úgy tetszik, tudástranszferen alapul, amely során igyekszünk kiaknázni mindkét vállalat szakértelmét. Az MR szaktudása a digitális megoldásokra terjed ki, hiszen a teljesítménytranszformátorok vezérlése terén világpiaci vezető vállalat. Eközben a Ganz a transzformátorgyártásban vezető ipari vállalat, amely csak nemrég került vissza százszázalékos magyar tulajdonba, és a cél az, hogy ez a jövőben is így maradjon.

Az említett intelligens transzformátoroknak van-e hazai piacuk is? Ha igen, hol használják ezeket?

Ahogy már a korábbiakban is említettem, a transzformátorpiac rendkívül aktív időszakát éli, ez azt is jelenti, hogy az igény az intelligens transzformátorok iránt is egyre inkább növekszik globális szinten, ezen belül Magyarországon is. Maga az iparág már a 2020-as válság előtt rálépett az úgynevezett zöldútra, ezáltal környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból is jelentős fejlődés kezdődött a szektorban. A transzformátoregységek alkotórészei ma már 90 százalékban újrahasznosíthatók, digitális, úgynevezett intelligens állapotfigyelő rendszerekkel is elláthatók, ezáltal működésük hatékonyabb, élettartamuk pedig jelentősen meghosszabbítható. Ezek a megoldások a fenntarthatóságot egyre inkább szem előtt tartó energetikai szektor szereplői számára is fontosak. Az utóbbi években emellett egyre népszerűbbé váltak a hagyományos transzformátorolajokat kiváltó, biológiailag gyorsan lebomló észterekkel töltött transzformátorok is, amelyeknek az anyaghasználata szintén kevésbé terheli meg a környezetet. Ezeknek a digitalizált, állapotfigyelő rendszerrel ellátott, környezetkímélő olajjal működő egységeknek pedig, úgy gondolom, meghatározó szerepük lehet nemcsak az olajról való lecsatlakozásban, hanem az energiapiac és a villamosenergia-ipar zöldfordulatában is. A piaci kereslet tehát mindenképpen adott a hazai és a nemzetközi piacon is.

Árbevételünk meghatározó részét a nemzetközi tevékenységünk adja, ugyanakkor határozott célunk, hogy a kiemelt hazai energetikai projektek esetében is Ganz transzformátorokat alkalmazzanak.

Van-e kellő számú és képzettségű munkavállaló Tápiószele térségben a tervezett létszámfelvételhez?

Egyértelmű, hogy Magyarországon is tapasztalható bizonyos szintű szakemberhiány. Rendkívül sok energiát fordítunk arra, hogy egyrészt megtartsuk a jelenlegi, kiváló szakemberállományunkat, másrészt pedig, hogy bővítsük a munkavállalóink számát. A térség egyik legjelentősebb foglalkoztatójaként az idén már 10 százalékkal növeltük a foglalkoztatottak számát a tápiószelei gyárunkban, az év második felében pedig szeretnénk további munkatársakkal bővülni. Itt fontos megemlíteni azt is, hogy nemcsak a tapasztalt, hanem az új, akár még a pályájuk elején járó munkatársakat is folyamatosan keressük. Az idén például több egyetemmel, a többi között a Budapesti Műszaki Egyetemmel is együttműködést indítottunk annak érdekében, hogy már a nulladik ponton megszólíthassuk és bevonhassuk a működésünkbe a leendő, illetve pályakezdő szakembereket. A célunk az, hogy az idei év végéig legalább 350-re emeljük a foglalkoztatottjaink számát Tápiószelén.

Fotó: Ganz

Látja-e a cég az előnyét a forint gyengeségének, vagy esetleg elveszi ezt az előnyt az, hogy a korábbinál drágábban kényszerül importálni?

Ahogy minden vállalatot, úgy természetesen bizonyos mértékig minket is érint a pénzromlás és az ebből adódó nehézségek, de ezek a hatások egyelőre minimálisak és kezelhetők.

A növekedési tervek miatt nincs-e szükség a tápiószelei gyár bővítésére vagy új gyár építésére más telephelyen?

Az eddigi tapasztalataink szerint a tápiószelei gyárunk kapacitása elegendő a következő két-három évre vonatkozó növekedési terveink teljesítéséhez. Ugyanakkor a gyár fejlesztése és modernizálása folyamatos, keressük az új gyártási metódusokat, hosszú távon akár az ipar 4.0-s megoldások bevezetésére is nyitottak vagyunk. Mindemellett a vállalatunk fókuszában jelenleg a humán erőforrás bővítése áll, mivel szeretnénk meghatározó munkaadók maradni Tápiószele térségében és a szélesebb régióban is.