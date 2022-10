Az év eleje óta hatályoshoz képest látványosan felszökött a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók által elszámolható hő ára október 1-jétől a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) rendeletmódosítása szerint.

Fotó: Getty Images

A döntés a lakossági tarifákat nem érinti, sőt, hátrányosan a hatósági árat kiszámlázható szolgáltatókat és termelőket sem, mert a módosítás éppen akkora állami támogatást javasol a háztartásokat ellátó szolgáltatóknak, amekkorával ellentételezhető az a többlet, amit a távhőtermelők számláznak ki a szolgáltatóknak az egekben lévő földgázárak miatt.

Hatalmas támogatás tartja féken a tarifát

A módosítás közel kilencven távhőtermelőt sorol fel, néhányat többször is.

A lista szerint (amit a saját honlapja is megerősít) a legnagyobb piaci súlyú hazai távhőtermelő a Veolia csoport, amely a magyarországi távhő 40 százalékát állítja elő mintegy 25 városban.

Távhőszolgáltatóként 14 város lakosainak és közintézményeinek ad el távhőt és használati meleg vizet. Az energiát a földgáz (több mint 90 százalékban) mellett megújuló energiaforrások felhasználásával, nagy hatékonyságú berendezésekkel állítja elő.

A távhőtermelők egyrészt egy fix összegű támogatást kapnak, másrészt egy változó, az eladott energiamennyiséggel arányos tételt, az úgynevezett fajlagos támogatást. Az Ajkai Erőmű például – amely a Bakonyi Erőmű Zrt. tulajdona, és a Bakony Távhő Kft.-t látja el – az előző fűtési idényben 34,27 millió forintos fix díjjal dolgozott, a most kezdődöttben viszont már 71,55 millióssal, vagyis az új díj az eredetinek több mint a duplája (a növekedés 108,76 százalékos). Még jobban, 213,74 százalékkal, 1,9 millió forintra emelhette a fix díját a Baj települést ellátó T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt., ám mindez semmi a fajlagos hődíjak drágulásához képest. Különösen is érdekes Szentes, ahol a fajlagos támogatás negatív (mínusz 3,032 forint/GJ). Tavaly még Komló is negatív fajlagos támogatással működött, október 1-jétől azonban már 15,301 forint/GJ a támogatás. Az algyőieket kiszolgáló Veolia Energia Magyarország Zrt. támogatása a 2020/2021-es fűtési idényben 328 forint volt GJ-onként, most már 51 965 forint, azaz a frissen felülírt támogatás több mint 158-szoros. Persze ez szélsőség, a lapunk által vizsgált néhány támogatásnál a növekedés jellemzően 3,5-4-szeres. Igaz, ez az ár is csak az algyőihez képest szerény, a kifizetésükre kényszerülő piaci felhasználóknak szinte kezelhetetlen.

„A mostani intézkedéssel a szaktárca az év hátra lévő három hónapjára megmentette a lakossági fogyasztókat, mert nem engedte rájuk azt az extra áremelkedést, amelyet a távhőszolgáltatójuk kifizet a hőért a távhőtermelőknek” – reagált a módosításra Balogh József energiapiaci szakértő.

Külön ár a külön kezelt intézményeknek

A rendeletmódosítás szerint a külön kezelt intézmények a legmagasabb hatósági árnak minősülő fogyasztás alapú önköltségi hődíjat kötelesek fizetni. A módosítási listán olyan települések szerepelnek (néhány többször is), amelyeken ilyen külön kezelt intézmények működnek. Hatalmas a szórás aközött, hogy ezeknek az intézményeknek mekkora hődíjat kell fizetniük. A legalacsonyabbat a paksiaknak, az ő GJ-onkénti 1024 forintjuk a Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kasszájába folyik be. A legtöbbet a siófokiaknak – egységenként 67 580 forintot –, az ő szolgáltatójuk a Termofok-Sió Kft. A csornaiak sem jártak jobban, a Csornahő Kft. ugyanis 67 580 forintot számlázhat ki minden GJ után.

Frissült a gázvásárlási szabály

A TIM aktualizálta azt a rendelet is, amely kimondja, hogy a földgázt milyen áron kell felajánlani az egyetemes gázszolgáltatónak október 1-jétől. E szerint négy tényező befolyásolja az egyetemes szolgáltatót ellátó gázkereskedő indokolt költségét: a hőmérsékleti viszonyokat figyelembe vevő modellezett érték, a kereskedő által közvetve megfizetett és az energiahivatal által elismert kapacitásköltség, egyéb esetekben a gázszállításért és a tárolásért fizetett díj, végül a nagykereskedelmi árrésben elismert tőkeköltség-árképzési rendelet szerinti értékek alapján számított érték.

Az MVM Next Zrt. az év hátralévő hónapjaiban 9,435 forintot köteles egy kilowattóra energiatartalmú gázért fizetni az MVM CEEnergy Zrt.-nek.

Az idő előrehaladtával egyre több gázt vehet át: nem földgáztárolóból az érintett három hónapban 1,1, 1,7 végül 2,4, tárolóból pedig 2,8, 3, majd 4 terawattórát.

Az MVM CEEnergy az év utolsó negyedében hazai termelésű földgázból az idei esztendő utolsó negyedévében legfeljebb 1 terawattórányit (TWh) vásárolhat a megszabott, kilowattóránként 3,222 forintos egységáron. Az ár ugyanakkora, mint az előző negyedévben, csak a mennyiség nőtt 0,1 TWh-val.