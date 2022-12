Az előzetes felmérések 9,5 millió tonna rézről és 16,5 millió uncia aranyról szólnak. Ennyit rejt a föld mélye az oroszországi Csukcsföld legújabb, kitermelésre váró Bajmszkaja érclelőhelyén, közel a Bering-szoroshoz. És akkor még nem szóltunk a többi ásványkincsről, köztük a kobaltról vagy az akkumulátorokhoz szükséges lítiumról, amelyekből szintén bővében van ez a vidék. A Bajmszkaja lelőhely kiaknázásához viszont mindenekelőtt elektromos energiára, abból is nagyon sokra van szükség, amit négy újabb úszó atomerőművel biztosítanak. A világ első úszó atomerőműve is ebben a térségben működik 2019 óta, Pevek városát látja el árammal, és biztosítja a lakások fűtését a nem ritkán mínusz 30 Celsius-fok alatti fagyban.

A peveki úszó atomerőmű. Fotó: Roszatom / AFP

Széntüzelésű erőművet váltott fel a peveki atomerőmű

Ebből is látszik, ezek az atomerőművek speciális igényeket elégítenek ki, ugyanis olyan földrajzi helyekre telepítik őket, ahol más módon nehezen, vagy nem is láthatók el a gazdasági létesítmények villamos energiával és hővel. Az említett, peveki atomerőmű – amelyet a Lomonoszov Akadémikus nevű úszóműre telepítettek – egy nagyon szennyező széntüzelésű hőerőművet váltott fel.

Az úszó atomerőművek előnye, hogy a hajótestre szerelt reaktor és a hozzá tartozó berendezések gyári körülmények között készre szerelve és lényegében üzembe helyezve vontathatók a felhasználási területre, ahol az előzetesen kiépített infrastruktúrához lehet őket csatlakoztatni.

Az orosz KAZ Minerals bányavállalattal tavaly októberben állapodott meg a Roszatom atomjégtörőket működtető vállalata, az Atomflot, hogy négy továbbfejlesztett úszó atomerőművel biztosítják a Bajmszkaja mező kitermeléséhez és az évi 70 millió tonna kibányászott érc feldolgozásához az energiát. Az első két úszó atomerőművet 2027-re, a harmadikat 2028-ra, a negyediket pedig 2031-re kell beüzemelni. Ezek teljesítménye egységenként meghaladja majd a 100 megawattot, és ily módon ez lesz első kis teljesítményű moduláris atomerőmű (SMR) a világon. Vjacseszlav Ruksa, a Roszatom északi hajózási útvonal igazgatóságának vezetője az idén jelezte, hogy további hat ilyen berendezés építését tervezik.

Ivóvizet is sótalanítanak majd az energiával

Arról, hogy mennyire perspektivikus termékről van szó, a Roszatom vezérigazgatójának nemzetközi üzletfejlesztésért felelős első helyettese is beszélt a novemberi Atomexpo alkalmából Szocsiban. Kirill Komarov elmondta, hogy Indonéziával már tárgyalnak úszó atomerőművek szállításáról, és már megvannak a konkrét helyszínek is, amelyek megfelelnek a földrengésállósági előírásoknak, illetve védettek egy szökőár esetére is. A Világgazdaság az Atomexpón megtudta, hogy az úszó atomerőművek további piaca lehet a Fülöp-szigetek, Brazília, valamint Algéria is. Az áramtermelés mellett ezek a berendezések – a telepítés helyétől függően – nemcsak fűtésre, hanem például a tengervíz sótalanítására is használhatók, és mint ilyenek, a Föld ivóvízhiányban szenvedő térségei számára is hatékony megoldást nyújthatnak.

Van magyar érdeklődés is

Az SMR-ek használatának előnyei világszerte a figyelem előterébe kerültek, több más országban is belekezdtek, vagy készülnek a tervezésére, gyártására. November végén magyar küldöttség utazott Argentínába, hogy tanulmányozza e létesítmények megvalósításának gyakorlatát és lehetőségeit – olvasható a BME honlapján. A delegációt Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) elnöke vezette, és abban az OAH több munkatársa mellett a BME Természettudományi Kara (BME TTK) képviseletében részt vett Aszódi Attila, a BME TTK dékánja is. Az írás rámutat, hogy az SMR-ek teljesen új, innovatív megközelítést jelentenek az atomenergia békés célú felhasználásában. Az egyik, már fejlett koncepció a 32 megawatt névleges villamos teljesítményű argentin Carem-25 reaktor, amely az Atucha atomerőmű telephelyén, Buenos Aires tartomány Lima települése mellett épül.

Januárban Karol Galek szlovák gazdasági államtitkár is jelezte, hogy

Szlovákia érdeklődik a kis moduláris reaktorok iránt, és támogatni fogja a témával kapcsolatos európai szintű vitát.

A Euractiv európai portál idézi Karol Hirman energetikai elemzőt, aki szerint az érdeklődés logikus, mivel az országnak a mohi erőmű harmadik és negyedik blokkjának befejezése után egy ideig nem lesz szüksége új atomerőműre. Amikor új forrásokra lesz szüksége, feltehetően kis moduláris reaktorokat választ. Néhány mozzanat a peveki úszó atomerőműről, Hárfás Zsolt Atombiztos nevű blogjáról: