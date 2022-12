Svédországban bizonyít a Ganz Transzformátor és Villamos Forgógépgyártó Kft. első intelligens transzformátora, a társaság hamarosan magyar és észt ügyfeleknek is szállít. Első három, összesen több mint 960 millió forintos megrendelése után a jövő év végéig újabb 18 intelligens transzformátort szállít le a Ganz.

Fotó: Ganz

Szélerőműnek és naperőműnek segít be a berendezés

A nehézgépgyártó vállalat – mint közleményében írja – termelőkapacitása növelésével és nemzetközi terjeszkedésével párhuzamosan 2022 harmadik és negyedik negyedévében gyártotta le az első intelligens monitoring rendszerrel ellátott transzformátoregységeket a hazai és nemzetközi ügyfelei számára. Így egy 46 megavoltamper (MVA) teljesítményű, intelligens monitoring rendszerrel ellátott transzformátoregységet, összesen több mint 270 millió forint értékben szállított és helyezett üzembe a svédországi Göteborgban. Az észtországi Enefit Greennek, a balti-tengeri térség egyik vezető megújulóenergia-termelő vállalatának egy 50 MVA és 347/33 kilovolt teljesítményű intelligens transzformátoregységet gyártott, összesen csaknem 390 millió forintért.

A nagyteljesítményű transzformátoregység egy, az észtországi Lüganusében működő szélerőműpark energiaellátásához járul hozzá 2023 első negyedévétől.

A társaság a kiskunhalasi naperőműparknak egy 63 MVA-s és 120/22 kilovolt teljesítményű intelligens transzformátoregységet gyártott. A Phlegon Kft.-vel és a Forest-Vill Kft.-vel közös, több mint 300 millió forint értékű projekt révén a Ganz új intelligens megoldása egy 48 megawattos, mintegy száz hektáros naperőműpark energiaellátásához fog hozzájárulni Kiskunhalason.

Német partnerségben

A kft. 2022 második negyedévében a transzformátorok vezérlése terén világpiacvezető németországi vállalattal, a Maschinenfabrik Reinhausennel kötött partneri együttműködés, valamint a sikeres kutatás és fejlesztés eredményeként 2022 őszén mutatta be hivatalosan a legújabb, intelligens technológiai fejlesztését, a Ganz Intelligent Solutionst.

A fejlesztéssel a Ganz célja, hogy az intelligens transzformátorok révén a villamosenergia-ipart fenntarthatóbbá, a 21. század által kínált digitális megoldások által pedig hatékonyabbá tegye a transzformátorok piacát.

„Az elmúlt hónapokban folyamatosan azon dolgoztunk, hogy az első intelligens transzformátorokat legyártsuk és megfelelően felkészítsük az üzemi körülményekre. Így különösen nagy jelentőségű a vállalatunknak, hogy az első, intelligens monitoring rendszerrel ellátott transzformátoregységet sikeresen üzembe helyeztük Svédországban, illetve egy további, az észt piacra szánt egységet is legyártottunk. Ugyanakkor az egyetlen magyar transzformátorgyártó vállalatként az is rendkívül fontos volt a társaságunk számára, hogy a magyar ügyfelekkel közös projektek révén a Ganz Intelligent Solutions a hazai energiaellátás fenntarthatóbb működéséhez és a kitűzött karboncélok eléréséhez is hozzájáruljon. Jövőre további 18 intelligens transzformátorra érkezett be megrendelés a Ganzhoz, ez a szám pedig vélhetően tovább fog nőni az első pozitív piaci visszajelzésekből kiindulva” – idézi a közlemény Jan Prinst, a Ganz Transzformátor és Villamos Forgógépgyártó Kft. ügyvezető igazgatóját.

A vállalat 2020-ban alakult, és miután a CG Electric Systems Hungary Zrt.-vel szemben 2020 júliusában felszámolási eljárás indult, a társaság nyilvános aukción megvásárolta a tápiószelei Ganz-gyárat és annak eszközeit, továbbá munkaszerződéseket kötött a társaság közel 300 korábbi munkavállalójával. A vállalat megerősödve, több mint 15 év után újra 100 százalékos magyar tulajdonba került. Tápiószelei gyárában egyedi nagyfeszültségű villamos berendezéseket, így transzformátorokat, motorokat és generátorokat gyárt, illetve ezeket szervizeli. Több mint 300 fős, ezáltal a régió egyik legjelentősebb munkaadója.