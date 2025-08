Új vezető a Harley-Davidson élén: a Topgolf vezére októberben veszi át a kormányt a 122 éves motorgyártó óriásnál

A Harley-Davidson új vezérigazgatónak nevezte ki Artie Starrst, a Topgolf Callaway szórakoztatóipari részlegének eddigi vezetőjét. Starrs október 1-jén veszi át a stafétabotot, egy olyan időszakban, amikor a legendás motorgyártó cég vámnyomás és lanyha fogyasztói érdeklődés közepette próbál új pályára állni.

Artie Starrs, a Topgolf eddigi vezérigazgatója vezeti tovább a Harley-Davidsont októbertől / Fotó: Alex Halchynskyi / Shutterstock

A Harley már korábban figyelmeztetett: az amerikai elnök, Donald Trump által bevezetett vámintézkedések – legyen szó közvetlen terhekről vagy a beszállítókra háruló költségek átvállalásáról – idén akár 85 millió dolláros extra kiadást is jelenthetnek. A vállalat ennek enyhítésére 2026-ban egy új, 6000 dollár alatti belépőszintű motorkerékpárt kíván bevezetni a piacra.

Belső átalakítások a Harley-Davidsonnál

Starrs kinevezése Jochen Zeitz korábbi vezérigazgató visszavonulását követi, amelyet még év elején jelentettek be. A vezérváltással párhuzamosan a Harley vezetősége is átalakul: az elnöki posztot a Starbucks korábbi felső vezetője, Troy Alstead veszi át. Mindez egy feszültségekkel teli időszakot zárhat le: Zeitz a közelmúltban éles összecsapásba került az aktivista befektető H Partnersszel, amely többek között a vállalat stratégiáját és termékportfólióját is bírálta.

A részvényesi nyomás végül meghozta az eredményét: noha Zeitz megőrizte pozícióját a közgyűlés után, bejelentette, hogy 2026 előtt távozik, akárcsak két igazgatósági tag, Thomas Linebarger és Sara Levinson. A vállalat szóvivője szerint a vezetőség megújítása már el is kezdődött.

Starrs távozása a Topgolftól a Bloomberg elemzői szerint egy másik folyamatot is hátráltathat: az anyacég Callaway korábban terveket fontolgatott a divízió eladására vagy leválasztására, ám ez a tranzakció így vélhetően 2026-ra csúszik.

A Harley részvényei hétfőn kevesebb mint 1 százalékot emelkedtek, azonban az idei évben így is 20 százalékos mínuszban vannak – szemben az S&P 500 6 százalékos emelkedésével.