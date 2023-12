Sorra regisztrálnak az Energiaügyi Minisztériumnál azok a vállalkozások, amelyek a tárca jóváhagyását szeretnék megszerezni ahhoz, hogy kivitelezőként részt vehessenek a jövő januárban induló Napenergia Plusz Programban.

Nagy piac nyílik meg a napelemszerelőknek.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Már kétszáz jelentkezést jóváhagyott a minisztérium

December 4. óta eddig csaknem 300-an jelentkeztek, és mintegy 200-an már meg is kapták a jóváhagyást a minisztérium videóközleménye szerint. Ebben az is elhangzott, hogy a 75 milliárd forint keretű program terhére egy háztartás akár ötmillió forint támogatáshoz is hozzájuthat az energiatárolóval kombinált napelemes rendszerének telepítéséhez. Magyarországon már mintegy negyedmillió háztartási méretű kiserőmű – döntően napelem – működik.

Beindulhat az érdemi energiatárolás

A minisztérium a jövő év elején egy másik pályázatot is indít 62 milliárd forintos kerettel, mégpedig vállalkozások számára, ipari méterű energiatároló (akkumulátor) telepítésére. Korábbi cikkünk szerint e pályázat célja a kiegyenlítő energia és kiegyenlítőkapacitás-piacon rendelkezésre álló hálózati energiatárolásra képes beruházások ösztönzése és az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrációjának elősegítése.

A gazdasági társaságoknak kiírt pályázaton vissza nem térítendő beruházási támogatás és bevételkompenzációs működési támogatás nyerhető el, melynek segítségével a kedvezményezettek mintegy 440 megawatt összkapacitással telepíthetnek új energiatárolókat.

Emellett további segítséget, bevételkompenzációt is kaphatnak, amiről a létesítési pályázathoz kapcsolódóan november végén adott ki rendeletet Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

A két pályázaton együtt elnyerhető 137 milliárd forint olyan lakossági és piaci beruházásokat segít, amelyek révén úgy nő a károsanyag-kibocsátás nélküli energiatermelés, hogy egyúttal egyenletesebbé, tervezhetőbbé válik ezen energia felhasználása.