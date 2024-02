Tavaly mintegy 2 milliárd liter benzin és 3,6 milliárd liter gázolaj fogyott Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) összesítése szerint. Az előbbi adat valamivel nagyobb, az utóbbi kisebb a 2021-esnél. A mostani számokat azért célszerű a két évvel ezelőttiekhez hasonlítani, mert a 2021-esek döntően ugyanúgy piaci körülmények közepette keletkeztek, mint a 2023-asok, viszont a 2022-esek a literenként 480 forintos hatósági ár által élénkített környezetben.

Még nem állt vissza az üzemanyag-piac ársapka előtti egyensúlya.

Fotó: Cseh Gábor / Mediaworks

Csak lassan áll vissza az árstop előtti piaci szerkezet

Magyarországon mintegy kétezer benzinkúton lehet tankolni. A benzinforgalomnak mintegy 75 százaléka, a gázolajforgalomnak pedig közel 70 százaléka a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) töltőállomásain történik. A szövetség tagjainak úgynevezett színes kútjai benzinből a 2021-esnél 0,11 milliárd literrel többet adtak el, míg az országos bővülés csak 0,04 milliárd liter volt. Eszerint a szakma nagyjai tavaly a kisebb riválisaik rovására erősödtek. Hasonló volt a helyzet a gázolaj terén: a MÁSZ gázolaj-értékesítése úgy maradt a 2021-es szinten, hogy közben az országos eladások 0,10 milliárd literrel estek.

Ezeket az eltéréseket a Világgazdaság érdeklődésére a MÁSZ főtitkára, Grád Ottó nem tartotta jelentősnek, de hangsúlyozta, hogy még időre van szükség az üzemanyag-piac visszarendeződéséhez. Mint emlékeztetett, az arányok a hatósági árak 2021 őszi megjelenésétől tolódtak el. Akkor ugyanis elveszett a kis diszkontkutak vonzereje, hiszen az árstop idején a színes kutaknál is az egységes, viszonylag alacsony áron lehetett tankolni. Az ársapka ugyan 2022. decemberében megszűnt, de nem minden autós tért vissza azonnal az általa korábban látogatott, olcsóbb benzinkúthoz, és változtak a tankolási szokások is. Emellett végleg kiesett néhány kis, fehér kút a piacról. A számukról nincs hivatalosan közzétett adat, de a MÁSZ főtitkára 1-1,5 százalékról tud.

Bár ez az arány a mintegy 2 ezer töltőállomásra vetítve nem tűnik soknak, az érintett, jellemzően családi vállalkozások számára tragédia

– jelentette ki Grád Ottó.

A versenyhatóság asztalán az ügy

A kis töltőállomások feje azonban nem csak az ársapka miatt fáj. Komoly ellátási nehézségeik is voltak. Ez abból fakadt, hogy miután az ársapka időszakában a nagykereskedőknek nem érte meg a feltétlenül szükséges mennyiségen felül üzemanyagot importálni, a diszkontkutak kizárólag a hazai finomítóval is rendelkező Moltól vásárolhattak. Ám panaszuk szerint a piacvezető Moltól a vele leszerződött mennyiségnek csak egy részét kapták meg, vagy semennyit, erről már 2022 végén nyilatkozott a Világgazdaságnak Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének (FBSZ) elnöke. A Molnak – akkori reagálása szerint – előbb a saját töltőállomásait, és korábbi partnereit kellett ellátnia, és a százhalombattai termelése sem végtelen. A probléma az FBSZ tagjainak további panaszaival kiegészülve mára odáig vezetett, hogy a szövetség a Gazdasági Versenyhivatalhoz és az Versenyhatóságához is beadvánnyal fordult a Mol 2022-es üzemanyag-árstop alatti intézkedései miatt, erről a Népszava számolt be.

Nem jött jól a kamatcsökkentés az üzemanyagáraknak

Grád Ottó heti, legfeljebb havi kitekintésben nem látja okát jelentősebb üzemanyagár-változásnak – a Világgazdaság ugyanis a hazai üzemanyagárak belátható időn belül várható alakulásáról is kérdezte a MÁSZ főtitkárát –, de néhány tényezőre felhívta a figyelmet.

Az egyik, hogy a kamatcsökkentés gyengíti a forintot, a gyenge forint pedig nincs jó hatással az importált olaj és olajtermékek árára. Forintban akkor is többe kerül egy termék, ha a dollárban vagy euróban jegyzett ára nem módosul.

Fontosabb azonban a kőolaj világpiaci ára. Ennek az alakulása nagyban múlik azon, hogy a következő napokban sikerül-e tűzszünetben megállapodni a palesztin–izraeli háborúban. Emlékezetes, hogy az olaj ára rögtön reagált a politikai feszültség enyhülését ígérő hírekre, függetlenül attól, hogy az olaj éppen a Vörös-tengeren át, vagy Afrikát megkerülve érkezik-e. Van szerepe az orosz–ukrán háborúnak is az olajárak szempontjából, de legnagyobb hatása a palesztin–izraeli konfliktusnak van.

Látni fogjuk a MÁSZ-tagok kútárainak trendjeit

Várhatóan márciustól érhetők el a szövetség által február végére ígért azon információk, amelyek a tagvállalatok kútárainak alakulását mutatják – válaszolt Grád Ottó. A kiskereskedelmi tényadatok alapvetően a MÁSZ-os töltőállomások üzemeltetőitől érkeznek, a szövetségnél ezekből képeznek majd egy MÁSZ-jellemzőt a benzin és a gázolaj esetében is.

Fontos, hogy ezek történeti, „legfrissebb múlt idős” értékek lesznek, senki nem számítson előző hétvégi záró számokra.

A cél azt megmutatni, hogy nagyjából hol tart éppen a piac. Az aktuális értékek közlésének a főtitkár szerint egyébként is versenyjogi kockázata lenne. A jelzett adatok közléséről azért döntött az ÁSZ, mert sok oldalról és gyakran érkeznek olyan elemzések, ár-összehasonlítások, amelyek tévesek, vagy nem reálisak. A MÁSZ olyan információt tesz majd közzé, amely rajta számon kérhető.