Lukoil-ügy: az EU nem rohan Magyarország és Szlovákia segítségére

Gyenge B tervek

Magyarország importálhat Horvátország felől is, ezen az útvonalon tavaly mintegy havi 500 ezer tonnát (napi 120 ezer hordót) hozott be. Igaz jelzése szerint ez az alternatív útvonal nem pótolhatja az orosz vezetékest, és gondot okozna az orosztól eltérő olajminőség érdemben nagyobb felhasználása is. Szlovákia csak Magyarországon át jut vezetékes olajhoz. Csehország a Transalpine vezetéken szerezhet be orosztól eltérő olajat, a cső az olasz trieszti kikötő és a német IKL cső között halad. Állítólag jövőre már nem orosz olajat fog szállítani.

Lépések a Lukoil olaja visszaszerzése érdekében

A nemzetközi média magyar és a szlovák kérés jogossága helyett a két ország által kilátásba hozott ellenlépésekre összpontosít. Ezek szerint

Magyarország addig nem támogatja az Ukrajnának szánt 6,5 milliárd eurós katonai segítséget, amíg nem kapja meg ismét a Lukoil olaját;

Szlovákia a gázolaj szállításának leállításával fenyegeti Ukrajnát, később szóba került a gáz- és az áramkivitel stopja is;

Magyarország és Szlovákia is bírósággal fenyegeti Ukrajnát.



Mindazonáltal nyilvános adatok szerint Magyarország jelenleg is exportál gázt és áramot Ukrajnában, és valószínűleg Szlovákia is. Bulgária tegnap olajterméket kínált Magyarországnak.

A Reuters felidézi, hogy a vezetéken rövid időre tavaly többször leállt a szállítás, mert az orosz Transznyefty nem tudta kifizetni a tranzitdíjat. Az Ukrtransznafta 2022-ben és 2023-ban többször is díjat emelt a vezetékhálózat javítási költségeinek növekedésére hivatkozva. Orosz ipari források szerint (erre is a Reuters hivatkozik) már olyan magasak a díjak, hogy a Barátság használata az egyik legkevésbé nyereséges megoldás. Az ukrán vezetéki társaság vezérigazgatója ezzel szemben úgy látja, hogy indokolt lenne a tranzitdíj további emelése.