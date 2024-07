Gulyás Gergely: üzemanyaghiány fenyeget az ukránok zsarolása miatt

A kormány tegnapi ülésén tárgyalt a háborúról és következményeiről. „Egy újabb nehézséggel voltunk kénytelenek szembesülni, miután Ukrajna teljesen érthetetlen módon a kőolajszállítás leállításával zsarolja Magyarországot és Szlovákiát” – kezdte a kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A tárcavezető szerint Ukrajna azt a két országot zsarolja, amely következetesen áll ki a béke és a fegyverszünet mellett, ezt az bizonyítja, hogy a Lukoil nem szerepel a szankciós listán.

Fotó: Máthé Zoltán

A miniszter szerint az átállás nem lehetséges egyik pillanatról a másikra, szerinte ezzel lehetetlen helyzetbe hozza a magyar családokat.

Ha a helyzet nem oldódik meg, üzemanyaghiány lehet, de pánikra semmi ok

– mondta, hozzátéve, hogy szeptemberig ezt a kérdést meg kell oldani. Pedig hazánkon keresztül kap Ukrajna földgázt és villamos energiát. Éppen ezért Magyarország nem akarja viszontzsarolni Ukrajnát, de az nem járja, hogy bennünket zsarolnak – tette hozzá.

A bizottságot arra kérte, hogy lássa el a közvetítő szerepet, ha ez nem sikerül, akkor más megoldást keresnek. Bóka János uniós miniszter szerint EU-s szerződéseket sért Ukrajna, a tagállamok ebben a helyzetben konzultációt folytatnak, ha ezek nem vezetnek eredményre, akkor a választottbíróság eljárása következik. Ezen túlmenően vizsgálják, hogy a társulási megállapodás mellett a WTO-megállapodást is sérti-e.

Vérlázító és gyalázat a migrációs ítélet

Gulyás Gergely elmondta, hogy tárgyalni kell Brüsszellel a migrációs büntetésről, ezzel együtt szerinte

vérlázító és gyalázat az ítélet.

„Ha valaki az ítélet indoklását elolvassa, átsüt a Magyarországgal szembeni gyűlölet” – tette hozzá. Érdemi segítséget Brüsszeltől nem kaptunk, eddig kétmilliárd euróba került a határkerítés. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány meg akar állapodni, de ha a megállapodás az lesz, hogy a külső határ nem tartható, akkor is valamilyen megoldást kell találni.

Lezárult a soros elnökség első szakasza

Bóka János jelezte, hogy a tanács első szakasza lezárult, következik a nyári szünet, utána folytatódik az uniós ügyek minisztereinek tanácsülésével. Elmondta, hogy több mint 800 delegáció 3000 résztvevője vett részt ezeken az eseményeken. Ismertetése szerint több informális tanácskozást tartottak, így a környezetvédelmi, illetve energiaügyi miniszterek is találkoztak, de sor került formális ülésekre is a pénzügyminiszterek, külügyminiszterek részvételével, a bevándorlással foglalkozó stratégiai bizottság pedig Szegedre is ellátogatott.

Óriási sikernek tartja Bóka, hogy a 2025-ös uniós költségvetésről sikerült elvi megállapodásra jutni, így már az EP-vel való konzultációtól függ a végső kialakítása.

Az elnökségi munka ütemezetten zajlik – tette hozzá.