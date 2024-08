Megmutatta a Roszatom, milyen lehetne Paks III.

A Roszatom ismertette a magyar újságírókkal a Moszkva melletti Podolszkban, milyen eredményeket ért el a kis moduláris atomreaktorok (SMR) és a kis atomerőművek (SNPP) fejlesztése és gyártása terén. A tájékoztatás két okból is időszerű volt: néhány év múlva Magyarországon is terítékre kerülhet ilyen berendezés beszerzése, továbbá míg a világszerte folyó mintegy 70 SMR-fejlesztés döntő része még csak terv, az orosz termék már a gyakorlatban is bizonyított.

A Szibir atomjégtörő / Fotó: Roszatom

Speciális feladatra termettek

De mik ezek a kis reaktorok, amelyek telepítését az utóbbi években egyre több ország mérlegeli? A kulcs abban a fő képességükben van, hogy áramot és hőt termelnek olyan, nagy energiaigényű területeknek, amelyek az energiahálózattól távol esnek, illetve máshonnan szállított árammal a nagy távolság, vagy földrajzi okok miatt nem láthatók el. Gondolhatnánk, hogy Magyarországon nincs ilyen térség, de ez tévedés. Jelentős szerep juthat egy SMR-re az ország gyorsan fejlődő iparú részein, miközben a meglévő erőművek, illetve a majdani paksi blokkok áramára máshol van, lesz szükség. Erről korábban Lantos Csaba energiaügyi miniszter beszélt a Világgazdaságnak, ahogyan arról is, hogy a kérdés 2028–2030-ban kerülhet terítékre. Már csak azért sem hamarabb, mert előbb látni kell a ténylegesen is működő SMR-eket.

Egy ilyen berendezés 50-100, legfeljebb 150 megawattos. Összehasonlításképpen

a paksi atomerőmű mind a négy blokkja mintegy 500 megawattos (de 440 megawattosnak épültek),

a két új paksi blokk 1200 megawattos lesz,

a Paks III. néven emlegetett, de nem Pakson építendő kisebb létesítmény teljesítményének ideális nagysága még nyitott.

Az atom-tengeralattjáróval kezdődött

Az oroszországi SMR-fejlesztések kiindulási alapját az atomjégtörők reaktorai adták. Azok a reaktortartályok, amelyeket most Podolszkban gyártanak, már a felsoroltaktól több ponton eltérő, új terméknek számító RITM-reaktorcsalád részei.

Ilyen reaktortartályokat a gyár 2016 óta állít elő úszó atomerőművek és jégtörők számára – ismertette a podolszki gyárat is tagvállalatai között tudó Atomenergomas holding, a Roszatom gépgyártó részlegének hajóreaktorokért felelős vezérigazgató-helyettese, Vlagyimir Aptyekarjev. Eddig tíz ilyen reaktor készült sorozatgyártásban, öt új típusú univerzális atomjégtörő számára. A kis atomreaktorokra egyre nagyobb hangsúlyt fektet a Roszatom, de a fókusza a nagy teljesítményű atomreaktorokon marad.