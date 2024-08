Egyre többeket érint az egész éves energiaszegénység Európában a hőhullámok miatt

Bár az idei nyár legalábbis az elmúlt hetekig enyhébb volt, Spanyolországban még mindig 40 fok feletti a hőmérséklet. Az ország az 1950 óta eltelt 74 évből csak 24-ben lépte túl ezt a csúcsot. Most minden nyáron több napig megtörténik.

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a szélsőséges hőség évente több mint 175 ezer ember halálát okozza Európában. A hőstressz az éghajlattal összefüggő halálozások vezető oka a kontinensen, mivel a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok súlyosbítják a krónikus betegségeket, beleértve a szív- és érrendszeri, légúti és agyi érrendszeri betegségeket, a mentális egészséget és a cukorbetegséggel összefüggő állapotokat.

A Francia Lakásügyi Hátrányos Emberek Alapítványa (FAP) idézi azt a kutatást, amely szerint Franciaországban minden hetedik ember olyan területen él, ahol 2050-ig minden nyáron több mint 20 rendkívül meleg napnak lesz kitéve. Az épületek hasonló problémákkal küzdenek, mint Európa többi részén: rossz szigetelés és a nap melege elleni védelem hiánya. Passzív hűtési megoldások nélkül – teszi hozzá Denise – a légkondicionáló válik az alapértelmezett választássá, ami hozzájárul a környezetszennyezéshez és az energiaszámlák további növekedéséhez.

Magyarországon a megfizethető energiaárak miatt keveseket érint az energiaszegénység / Fotó: Shutterstock

Energiaszegénység Magyarországon is?

Magyarországon a legalacsonyabb a rezsi – erről Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitika üzletágának vezetője nemegyszer beszélt már az orosz–ukrán háború kirobbanása óta és az annak nyomán elszabaduló és azóta is hektikus energiaárak kapcsán. Többször is megerősítette, hogy nem szabad kivezetni a magyarországi rezsitámogatásokat, mert energiaszegénységi csapdahelyzetet teremt. Megjegyezte azt is, az EU-ban minden ötödik háztartás fűtési, illetve díjfizetési nehézségekkel küzd.

Korábban a Világgazdaság is írt róla, hogy a rögzített áraknak van egy keveset hangoztatott előnyük. Ez pedig az, hogy védik a fogyasztókat a durva piaci árkilengésektől,

hiszen az orosz–ukrán háború nyomán többször láthattunk elszabaduló energiaárakat, míg a lakosság rezsiköltsége minimálisan változott. Azért minimálisan, mert az éves átlagfogyasztást a fogyasztók háromnegyede-négyötöde nem lépi túl. A rögzített hatósági árakat igen nagy piaci ármozgások mellett is sikerült szinte teljesen megőrizni.