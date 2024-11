Nagy hiba volt túllépni a gáz-átlagfogyasztást

Stockholmot kihagyhatjuk

Az októberi gázárlistán Stockholm – mint a többi hónapén is – toronymagasan vezet, ott mintegy tizenháromszor magasabb volt a lakossági átlagár, mint Budapesten. Azonban érdemes figyelmen kívül hagyni a svéd fővárosban kiszámlázott árat, mert mivel ott nem jellemző a gázellátás, a szolgáltatás ára fajlagosan magas. Stockholmban mindössze 92 ezer háztartásban van gáz. Ám a rezsicsökkentett budapesti gázárnál 6,5-szer nagyobb a második legdrágábbnak számító amszterdami tarifa is, továbbá megvan a négyszeres különbség a hazai, valamint az uniós, illetve az európai átlag között is. Viszont a kijeviek tarifája a budapestinek csak a kétharmada.

A MEKH a gáz esetében is kiszámolta a 20 százalékos magyarországi túllépők átlagos egységárát. Ez az ár már a kétszerese lett a 2,58 eurócentes rezsicsökkentettnek, bár még így is az európai átlag fele körül mozgott.

A VaasaETT által vizsgált 27 európai fővárosban átlagosan 1 százalékkal nőtt a földgáz bruttó lakossági végfelhasználó ára októberben.

Tízben egyáltalán nem változott,

tizenegyben kicsit nőtt,

a többiben esett.

A legnagyobb növekedés – 12 százalékos – Lisszabonban volt, amelyet Zágráb és Párizs követett.

Keveset vett ki a rezsi a magyar zsebből

Az adott háztartás számára természetes az a legfontosabb, hogy mekkora terhet jelent számára az áram- és a gázrezsi kifizetése. A MEKH hónapról hónapra ezt is kiszámolja egy modellezett – átlagos jövedelmű, két fős, átlagos fogyasztású – háztartásra. Táblázatában csak 23 főváros szerepel, mert a többiben vagy nem használnak a háztartások földgázt, vagy nem közöl róluk az Eurostat adatokat.

Eszerint októberben a modellezett budapesti háztartás jövedelmének az 1,9 százalékát vitte el a két vizsgált tétel kifizetése, ennél kisebb érték – 1,5 százalék – csak Luxemburgra jött ki.

A budapestiek helyezése e listán (a rezsicsökkentés hatásán túl) alapvetően a többiek pozíciójának romlásából, vagyis az európai áram- és gázárak elmúlt években történt emelkedéséből adódik. Az energiaválság előtt Budapest ennek a diagramnak nagyjából a közepén állt. Arról, hogy a rezsicsökkentés mennyibe kerül a költségvetésnek, a Világgazdaság nemrég írt a Magyar Nemzeti Bank jentése alapján.