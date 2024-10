Jó lesz vigyázni a gázfogyasztással, különben nagy lehet a meglepetés

Oslo, Budapest, Kijev és Belgrád álltak annak a listának a legkedvezőbb helyein, amely az európai fővárosok euróban megadott bruttó lakossági áramárai szerepelnek.

Kellemesen alacsony az áram hazai lakossági ára / Fotó: Shutterstock

A sorrendet elemzésében a finnországi VaasaETT határozta meg (ahogyan minden más hónapban is) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), valamint az Energie-Control Austria megbízásából. Míg a Budapestre kapott áram- és gázárak szabályozási okokból Magyarország egészére érvényesek, addig más országokban vannak a helyi fővárosétól eltérő árak is.

Euróban számolva egyre alacsonyabb a magyar rezsi

Budapesten 9,38 eurócent volt egy kilowattóra áram ára az elmúlt hónapban. Az alacsony szinten befagyasztott egységár euróban a tíz éve indult rezsicsökkentés miatt csak a forint árfolyamváltozása miatt változik. A vizsgált budapesti tarifa augusztusban még 9,44 eurócent volt, egy éve szeptemberben pedig 9,77 eurócent.

A töredékét fizetjük az európai átlagnak

A hazai lakossági áramár az európai, illetve az uniós átlagnak a felét sem éri el. Az előbbi 24,15 eurócentet, az utóbbi 23,03 eurócentet tett ki a múlt hónapban. A villamos energia a berlini lakosoknak volt a legdrágább, a 39,87 eurócentes tarifa a budapesti négyszeresét tette ki. A VaasaETT Európán belül ötszörös árkülönbségeket is kimutatott a negatív árrekorder Oslo miatt. A finn cég diagramját mintegy két éve egy további oszloppal is kiegészíti: ez mutatja azt a budapesti átlagárat, amely abból adódna, ha a háztartás 20 százalékkal túllépné az átlagos fogyasztásként megjelölt, és még rezsicsökkentett díjra jogosító mennyiséget. Az átlagfogyasztás a villamos energia esetében évi 2325 kilowattóóra 2022. augusztusa óta, a „túllépéses” átlagár pedig 10,81 eurócent lett.

A piac rángatja az európai áramárakat

Ha Magyarországon nem is, más országokban változtak az árak részben a piaci hatások miatt, részben szabályozási okokból. Az átlagos végfelhasználói árak kissé emelkedtek, viszont 4 százalékkal így is elmaradtak a múlt évi csúcsuktól. A legjelentősebb változás – 10 százalékos drágulás – Finnországban történt, mert az ottani tarifán belül nőtt a villamos energia, mint termék ára, ami magával húzta annak áfáját is. Szintén az „elektron” áremelkedése vitte magasabbra az oslói (8 százalék), a brüsszeli (4 százalék), az amszterdami, a koppenhágai és további árakat. Érkezett viszont csökkenésről is hír, a legnagyobb esés Prágában volt, 5 százalékos. (A cseh fővárosban az esés mellett is a negyedik legdrágább volt a háztartási áram ára.)