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üzemanyag
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üzemanyag ellátás
benzin
Oroszország

Putyinékat nem hatotta meg az energiaválság, ez fájni fog a magyaroknak is: súlyos döntést hoztak az üzemanyagról – mostantól új tilalmat vezettek be a gázolajra és a benzinre

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Oroszország átmeneti tilalmat vezet be a benzin, a dízel és egyes további üzemanyagok exportjára. A korlátozások egy része szeptemberben megszűnik.
VG
2026.07.31, 07:44
Frissítve: 2026.07.31, 07:58

Az orosz kormány újabb ideiglenes tilalmat vezetett be egyes üzemanyagok exportjára, valamint további intézkedéseket fogadott el a kőolajtermékek belföldi elérhetőségének javítása érdekében – közölte a kabinet.

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Oroszország átmeneti tilalmat vezet be a benzin, a dízel és egyes további üzemanyagok exportjára / Fotó: miss.cabul

Az Interfax cikke szerint 

a benzin, a dízel, a tengeri hajózásban használt üzemanyag és a gázolaj kivitelének átmeneti korlátozásával az orosz üzemanyagpiac stabilitását kívánják megőrizni. 

A termelőkre vonatkozó jelenlegi benzin- és dízelexport-tilalom július 31-én jár le.

Az aláírt rendelet alapján az új korlátozás 2026. augusztus 1-jétől 2027. január 31-ig lesz hatályban. Szeptember 1-jétől ugyanakkor már nem vonatkozik a termelők által exportált dízelre, hajózási üzemanyagra és gázolajra. A kivitel továbbra is engedélyezett a nemzetközi kormányközi megállapodások teljesítése, valamint a külföldi országoknak nyújtott humanitárius segítség esetén.

A rendelet szerint augusztusban a termelőkre is kiterjed a dízelexport tilalma. A benzin kivitele valamennyi piaci szereplő, a dízelexport pedig a nem termelő vállalkozások számára 2027. január 31-ig marad tiltott. Tranzitszállítások, humanitárius segítségnyújtás és kormányközi megállapodások keretében azonban továbbra is lehetőség nyílik az exportra. 

A jogszabály emellett három, kizárólag hivatali használatra szánt rendelkezést is tartalmaz.

Egy külön határozat a mezőgazdasági termelők megfelelő üzemanyag-ellátását biztosítja. Ennek érdekében november 1-jéig ideiglenes eljárásrendet vezetnek be, amely alapján az energiaügyi és a mezőgazdasági minisztérium, a regionális kormányzatok, valamint az olajvállalatok megállapodhatnak a gazdálkodók benzin- és dízelellátásáról. A megállapodások célja a mezőgazdasági vállalkozások folyamatos üzemanyag-ellátása, különösen a szezonális munkák idején.

Egy harmadik rendelkezés az állami és önkormányzati intézmények stabil üzemanyag-ellátását szolgálja. A motorüzemanyagok közbeszerzésére vonatkozó különleges árszabályokat 2026 végéig felfüggesztették, így a beszerzéseket az általános közbeszerzési szabályok alapján lehet lebonyolítani. Ezzel a tőzsdei árak ingadozásakor is elkerülhetővé válhat a beszerzési eljárások és az üzemanyag-szállítások fennakadása. 

Az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak egy-két forinttal nőttek. 

Magyar Péter korábban elmondta, hogy az áremelkedést a kőolaj világpiaci árának emelkedésével magyarázta, amelyre a Hormuzi-szorosnál kiújuló konfliktus és az oroszok kőolajimportra szorulása is hatással van. Emellett nyáron megnövekedik a kereslet, az aszály miatt a Dunán nehezebb a feldolgozott anyagok szállítása, és a Mol százhalombattai olajfinomítója is alig ötven százalékon működik szeptemberig – sorolta a problémákat. 

Egyeztettek a Mollal és a stratégiai tartalékot őrző szervezetekkel is, és ha a kőolajra ható világpiaci hatások folytatódnak, akkor a nagykereskedelmi árakat növelni kell, de a kiskereskedelmi árak nem emelkednek jelentősen – mondta. 

„Tehát nem kell azon meglepődni, hogy ha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus (…), mint ami az Orbán-kormány alatt volt”– fogalmazott a kormányfő. Emlékeztetett: az Orbán-kormány utolsó négy évében volt olyan időszak, amikor 700 forint volt a gázolaj átlagára. 

Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor "elképesztő benzinturizmus" alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek kutak. Ezt meg kell akadályozni – emelte ki, hozzátéve, a kormánynak vállalnia kell, hogy a magyar emberek soha ne fizessenek annyit vagy többet, mint Ausztriában vagy a környező országokban. 

Azt mondta: ha nagyon megnőne az ár, és ezt a védett árat befixálnák, akkor az az áprilisi adatokat figyelembe véve 50 milliárd forintba kerülne havonta a magyar költségvetésnek. 

„Nincs ingyen ebéd, azt mind ugyanúgy a magyar emberek fizetik meg” – mondta.

Csütörtökön jelentették be, hogy péntektől a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik. Az árváltozás megjelent a kutakon is, így a 95-ös benzin átlagára literenként 602, a gázolajé 656 forintra nőtt.

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