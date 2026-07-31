Putyinékat nem hatotta meg az energiaválság, ez fájni fog a magyaroknak is: súlyos döntést hoztak az üzemanyagról – mostantól új tilalmat vezettek be a gázolajra és a benzinre
Az orosz kormány újabb ideiglenes tilalmat vezetett be egyes üzemanyagok exportjára, valamint további intézkedéseket fogadott el a kőolajtermékek belföldi elérhetőségének javítása érdekében – közölte a kabinet.
Az Interfax cikke szerint
a benzin, a dízel, a tengeri hajózásban használt üzemanyag és a gázolaj kivitelének átmeneti korlátozásával az orosz üzemanyagpiac stabilitását kívánják megőrizni.
A termelőkre vonatkozó jelenlegi benzin- és dízelexport-tilalom július 31-én jár le.
Az aláírt rendelet alapján az új korlátozás 2026. augusztus 1-jétől 2027. január 31-ig lesz hatályban. Szeptember 1-jétől ugyanakkor már nem vonatkozik a termelők által exportált dízelre, hajózási üzemanyagra és gázolajra. A kivitel továbbra is engedélyezett a nemzetközi kormányközi megállapodások teljesítése, valamint a külföldi országoknak nyújtott humanitárius segítség esetén.
A rendelet szerint augusztusban a termelőkre is kiterjed a dízelexport tilalma. A benzin kivitele valamennyi piaci szereplő, a dízelexport pedig a nem termelő vállalkozások számára 2027. január 31-ig marad tiltott. Tranzitszállítások, humanitárius segítségnyújtás és kormányközi megállapodások keretében azonban továbbra is lehetőség nyílik az exportra.
A jogszabály emellett három, kizárólag hivatali használatra szánt rendelkezést is tartalmaz.
Egy külön határozat a mezőgazdasági termelők megfelelő üzemanyag-ellátását biztosítja. Ennek érdekében november 1-jéig ideiglenes eljárásrendet vezetnek be, amely alapján az energiaügyi és a mezőgazdasági minisztérium, a regionális kormányzatok, valamint az olajvállalatok megállapodhatnak a gazdálkodók benzin- és dízelellátásáról. A megállapodások célja a mezőgazdasági vállalkozások folyamatos üzemanyag-ellátása, különösen a szezonális munkák idején.
Egy harmadik rendelkezés az állami és önkormányzati intézmények stabil üzemanyag-ellátását szolgálja. A motorüzemanyagok közbeszerzésére vonatkozó különleges árszabályokat 2026 végéig felfüggesztették, így a beszerzéseket az általános közbeszerzési szabályok alapján lehet lebonyolítani. Ezzel a tőzsdei árak ingadozásakor is elkerülhetővé válhat a beszerzési eljárások és az üzemanyag-szállítások fennakadása.
Az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak egy-két forinttal nőttek.
Magyar Péter korábban elmondta, hogy az áremelkedést a kőolaj világpiaci árának emelkedésével magyarázta, amelyre a Hormuzi-szorosnál kiújuló konfliktus és az oroszok kőolajimportra szorulása is hatással van. Emellett nyáron megnövekedik a kereslet, az aszály miatt a Dunán nehezebb a feldolgozott anyagok szállítása, és a Mol százhalombattai olajfinomítója is alig ötven százalékon működik szeptemberig – sorolta a problémákat.
Egyeztettek a Mollal és a stratégiai tartalékot őrző szervezetekkel is, és ha a kőolajra ható világpiaci hatások folytatódnak, akkor a nagykereskedelmi árakat növelni kell, de a kiskereskedelmi árak nem emelkednek jelentősen – mondta.
„Tehát nem kell azon meglepődni, hogy ha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus (…), mint ami az Orbán-kormány alatt volt”– fogalmazott a kormányfő. Emlékeztetett: az Orbán-kormány utolsó négy évében volt olyan időszak, amikor 700 forint volt a gázolaj átlagára.
Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor "elképesztő benzinturizmus" alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek kutak. Ezt meg kell akadályozni – emelte ki, hozzátéve, a kormánynak vállalnia kell, hogy a magyar emberek soha ne fizessenek annyit vagy többet, mint Ausztriában vagy a környező országokban.
Azt mondta: ha nagyon megnőne az ár, és ezt a védett árat befixálnák, akkor az az áprilisi adatokat figyelembe véve 50 milliárd forintba kerülne havonta a magyar költségvetésnek.
„Nincs ingyen ebéd, azt mind ugyanúgy a magyar emberek fizetik meg” – mondta.
Csütörtökön jelentették be, hogy péntektől a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik. Az árváltozás megjelent a kutakon is, így a 95-ös benzin átlagára literenként 602, a gázolajé 656 forintra nőtt.