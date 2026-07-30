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tankolás
gázolaj
benzin
üzemanyagár

Ez már tényleg sok: általános üzemanyagár-emelést jelentettek be Magyarországon csütörtök délután, péntektől életbe is lép - ekkora drágulásra kell készülni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Üzemanyagár változást hoz a péntek a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árára nézve.
VG
2026.07.30, 16:57
Frissítve: 2026.07.30, 17:43

Most a benzin beszerzési ára is emelkedik bruttó 3 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 9 forinttal fognak többet fizetni a benzinkutak péntektől.

Ez már tényleg sok: általános üzemanyagár-emelést jelentettek be Magyarországon csütörtök délután, péntektől életbe is lép - ekkora drágulásra kell készülni
Ez már tényleg sok: általános üzemanyagár-emelést jelentettek be Magyarországon csütörtök délután, péntektől életbe is lép - ekkora drágulásra kell készülni Fotó: Pazargic Liviu / Shutterstock

2026.07.30-án még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

A 95-ös benzin literje 599 forint. 

A gázolajért pedig 647 forintot kell fizetni. 

A Holtankoljak.hu szerint a csütörtökre bejelentett nagykereskedelmi árváltozás érvényesítésre kerül a kutak eladási áraiban, ami azt jelenti, hogy pár napja nincs különbség a fenti, nagykereskedelmi árak és a totemoszlopokon található árak között, mint az jellemző volt az elmúlt hetekben. A kutak ugyanis nem vezették át a kiskereskedelmi áraikba a nagykereskedelmi árak drágulását. 

A mostani emelésnek köszönhetően egy liter benzinért már 602 forintot, egy liter gázolajért pedig 656 forintot fizetünk majd, ha tankolni megyünk. 

Emelkedő olajárak

A Közel-Keleten ismét gyors ütemben romlik a biztonsági helyzet, miután az Egyesült Államok nagyszabású légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen válaszul a Teherán által indított rakétatámadásokra. 

A katonai események azonnal megjelentek az energiahordozók árában. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, Donald Trump a csapások megkezdése előtt bejelentette azokat, kemény hangvételű nyilatkozata és a katonai válaszlépések hatására a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára már szerdán közel 8 százalékkal, 90,74 dollárra emelkedett, míg az amerikai WTI jegyzése 84,46 dolláron zárt, 6,6 százalékos napi erősödést követően.

Cikkünk írásakor némileg csökkent a Brent ára, délután 5 órakor hordónként 90,13 dollárt kell fizetni érte, míg a nyersolajért 84,5 dollárt. 

Az olajpiaci árak növekedése miatt az üzemanyagok nagykereskedelmi ára is nagyot emelkedett Magyarországon az elmúlt időszakban, azonban a Mol ezt nem vezette át a kiskereskedelmi árakba, a lakosság nagy része számára örömteli döntés volt. Trükközni már ezzel nem lehet. 

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, Magyar Péter miniszterelnök a heti kormányszóvivői tájékoztatón is beszélt az üzemanyagár helyzetről. Elmondta, hogy az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak egy-két forinttal nőttek.  

Energiaválság

Energiaválság
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