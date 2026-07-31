V4 újratöltve: a lengyel tőke keresi a helyét–Magyarország fontos célpont lehet, de nagy a csend most az óriásbank érkezése körül

A lengyel tőke már nem csupán a kereskedelemben, a jól ismert kiskereskedelmi szereplők révén jelenik meg hazánkban, hanem a befektetésekben is egyre nagyobb szerepet játszik Magyarországon. Az MNB adatai szerint a lengyel működőtőke-állomány 2024 végére 3,2 milliárd euró fölé nőtt, vagyis Varsó már a legjelentősebb külföldi befektetők közvetlen mezőnyéhez zárkózott fel. A folyamat a kormányváltással érzékelhetően fel fog gyorsulni, erre utalt az is, hogy Magyar Péter miniszterelnök megválasztása utáni első útja Varsóba vezetett, ahol kitörő örömmel fogadta Donald Tusk. A V4 és a lengyel-magyar gazdasági kapcsolatok alakulásáról kérdeztük Szakáli István Lorándot, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatóját.

A V4 együttműködésnek fontos feladata lesz az új uniós költségvetési ciklus tárgyalásain/Fotó: Facebook/Magyar Péter hivatalos oldala

A Tusk-kormány hivatalba lépése óta több, Magyarországot érintő kezdeményezésről hallottunk. Új lendületet kapott a V4, mit várhatunk ettől?

A V4 együttműködés fellendítése várható volt, ha Magyarországon kormányváltás történik. A V4 együttműködés főtengelye ugyanis - megítélésem szerint - mindig is a Varsó–Budapest tengely volt, mert Pozsony és Prága alapvetően pragmatikusabban viszonyul ehhez a kérdéshez. Láthattuk, hogy az elmúlt években a V4 működését alapvetően a Varsó és Budapest közötti politikai viszony romlása gyengítette. Ebben meghatározó szerepe volt az ukrajnai háború megítélésének és az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok eltérő értelmezésének. A kapcsolatok ráadásul már Donald Tusk hivatalba lépése előtt is romlani kezdtek, tehát nem kizárólag a 2023 végi lengyel kormányváltás következményei.

A PiS-kormány külpolitikája sokkal inkább ideológiai alapokon állt, míg Budapest pragmatikusabb, a gazdasági kapcsolatokra építő politikát folytatott. A viszony a PO-kormány hivatalba lépésével tovább romlott, és 2023 végétől gyakorlatilag befagyott a V4 együttműködése. Ebből logikusan következett, hogy ha Magyarországon kormányváltás lesz – márpedig Magyar Péter a kampányban többször is Lengyelországot és Donald Tusk kormányát nevezte követendő példának –, akkor a visegrádi együttműködés ismét lendületet kaphat.