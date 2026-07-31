Hatékonyság kontra presztízs: a divatszektor új befektetési logikája

A luxus- és divatkiskereskedelmi szektor a világjárvány utáni fellendülést követően új szakaszba lépett. A korábbi évek erős fogyasztását – amelyet a felhalmozott megtakarítások , a turizmus újraindulása és Kína nyitása támogatott – fokozatosan felváltotta egy óvatosabb vásárlói magatartás. A magas kamatok, az infláció és a diszkrecionális kiadások visszafogása miatt a fogyasztók tudatosabban költenek, ami jelentősen átalakította az ágazat erőviszonyait.

A divatszektor változásának egyik legjobb példája, hogy az Inditex, a Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka és Stradivarius tulajdonosa / Fotó: Arsenie Krasnevsky

Divatmárkák – átalakuló vásárlói szokások

A változás egyik legjobb példája, hogy az Inditex – a Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka és Stradivarius tulajdonosa – piaci értékben megelőzte a Keringet, amelyhez többek között a Gucci is tartozik.

Ez jól mutatja, hogy a befektetők ma már kevésbé a márkanevet, sokkal inkább a működési hatékonyságot, a stabil nyereségtermelő képességet és a gyors alkalmazkodást értékelik.

A hagyományos luxusmárkák számára a jelenlegi környezet kedvezőtlenebb. Az infláció csökkentette a háztartások elkölthető jövedelmét, emelkedtek a finanszírozási költségek, miközben a kínai gazdaság helyreállása elmaradt a várakozásoktól.

Ezzel párhuzamosan a fogyasztók egyre nagyobb arányban költenek élményekre és utazásokra a luxuscikkek helyett. Ennek következtében az LVMH, a Kering és a Burberry növekedése is lassult, több vállalat pedig romló értékesítési és profitmarzsokról számolt be.

Hasonló trendek Magyarországon is megfigyelhetők. Az infláció és a csökkenő vásárlóerő miatt a hazai fogyasztók is tudatosabban választanak, ugyanakkor továbbra is keresik a minőségi, de elérhető árú divattermékeket, ami kedvez azoknak a vállalatoknak, amelyek gyorsan képesek reagálni a változó igényekre és jó ár-érték arányt kínálnak.

A Kering eredményessége nagymértékben függ a Guccitól / Fotó: HJBC

A Kering helyzetét tovább nehezíti, hogy eredményessége nagymértékben függ a Guccitól. A márka népszerűségének csökkenése, a kreatívvezető-váltások és a gyengébb kínai kereslet együttesen jelentős bevétel- és profitcsökkenést okozott, amit a piac alacsonyabb vállalatértékeléssel árazott.

Inditex: hatékonyság mindenek felett

Ezzel szemben az Inditex sikerének alapja egy rendkívül integrált üzleti modell. A vállalat néhány hét alatt képes új kollekciókat eljuttatni üzleteibe, míg sok versenytársa hónapokkal hosszabb gyártási ciklusokkal dolgozik. Ez csökkenti a készletkockázatot, mérsékli a leárazások szükségességét és kedvezőtlenebb piaci környezetben is védi a nyereségességet.