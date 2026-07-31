Rendkívüli bejelentés: szenzációs üzletet kötött a Mol a Shellel, bevásárolták magukat a magyarok egy hatalmas gázmezőbe – 104 milliárd köbméter rejt magában
Óriási üzletet kötött a Mol a Shell-lel: mint a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent tájékoztatóból kiderül, a megvásárolt BG Cyprus az Aphrodite gázmezőben rendelkezik részesedéssel. Az Aphrodite egy mélytengeri gázmező-fejlesztési projekt Ciprus 12-es blokkjában, a Kelet-Mediterrán térségben. A 2011-ben felfedezett, majd további kutatófúrásokkal lehatárolt mező becslések szerint mintegy 104 milliárd köbméter (632 millió hordó olajegyenértéknek megfelelő) kontingens földgáz és 8 millió hordó kondenzátumvagyonnal rendelkezik. Viszonyításként: Magyarország éves földgázfogyasztása kb. 8 milliárd köbméter.
A földgázprojektben 2031-ben indulha a termelés: ezt tudjuk eddig a szerzeményről
A vállalat tájékoztatása szerint olyan nemzetközileg elismert vállalatokkal működik majd együtt, mint
- az operátor Chevron (35 százalék), és
- az izraeli NewMed (30 százalék).
Mindkét társaság széles körű mélytengeri tapasztalattal rendelkezik a Kelet-Mediterrán térségben. A mezőfejlesztési terv négy kút fúrását, valamint egy önálló úszó termelőegység telepítését foglalja magában. A végső beruházási döntés meghozatala 2027-ben várható, míg a gáztermelés 2031-ben indulhat.
A projekt részeként egy 250 kilométer hosszú tengeralatti vezetéket is építenek, amely összeköti majd a mezőt az egyiptomi földgázszállító hálózattal.
A Mol által fizetendő teljes vételár legfeljebb 720 millió amerikai dollár (záráskor esedékes korrekciókkal módosulhat), amely részben halasztott vételárrészekként a projekt meghatározott mérföldköveinek teljesülésekor fizetendő.
Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója így fogalmazott:
A Mol soha nem áll meg, ezt mutatja ez a megállapodás is. Miközben Közép-Európában folyamatosan azon dolgozunk, hogy fenntartsuk és tovább erősítsük az ellátásbiztonságot, Európa déli részén vállalatunk történetének egyik legjelentősebb kutatás-termelési projektjébe kezdünk.
A jelenlegi geopolitikai bizonytalanságok közepette ellenálló képességünk és versenyképességünk fenntartásához elengedhetetlen, hogy nemzetközi portfóliónkat kiváló minőségű eszközökkel és elismert nemzetközi partnerekkel bővítsük.
Az Aphrodite gázmezőben szerzett részesedés a Mol Csoporttal együtt az egész kelet-közép-európai régiót erősíti.
A ciprusi piacra lépésünk és európai uniós jelenlétünk további erősítése ezen az úton egy fontos mérföldkő számunkra. A nagy jelentőségű tengeri gázfejlesztési projekt egyúttal támogatja hosszútávú termelési céljaink megvalósítását, és jelentősen hozzájárul termelési portfóliónk bővítéséhez”.
Pontosan mi az a cég, amit a Mol megvásárol a Shell-től?
A BG Cyprus Limited a Shell plc egyik aktív vállalati fióktelepe és leányvállalata, amely jelentős, 35 százalékos részesedéssel rendelkezik a tengeri Aphrodite földgázmezőben. Ezt a céget veszi meg teljes egészében a Mol.
A cég fő ciprusi irodája Nicosiában található, az Aphrodite mező, melyben 35 százalékos a részesedése, Limassoltól mintegy 170 km-re, a tengeren található.
Az ACG-hez hasonló koronaékszer lehet a ciprusi gázmezőből
Hernádi Zsolt a vállalati nyilatkozatban arról beszélt, hogy a ciprusi projekt a vállalat „kutatás-termelés üzletágának legígéretesebb növekedési lehetősége azóta, hogy 2019-ben részesedést szereztünk az óriási azerbajdzsáni ACG mezőben. Meggyőződésem, hogy ez kulcsszerepet játszik majd az üzletágaink jövőjében. Örülök, hogy nemzetközi partnereinkkel együtt dolgozhatunk azon, hogy ezt a projektet közös sikertörténetté tegyük.”
Az azerbajdzsáni ACG mező, amire Hernádi a ciprusi invesztíció kapcsán utalt a jelentőség érzékeltetése okán, a világ egyik legnagyobb olaj- és gázlelőhelye. A Mol még 2020-ban szerzett közel 10 százalékos részesedést a projektben. Mint a Világgazdaság oldalán megíruk, június elején a Mol és vegyesvállalati partnerei arról jelentettek, hogy megkezdték a földgáztermelést a mezőn Azerbajdzsánban, ahol korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azonosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett. A partnerek nemrég tehát befejezték be az első termelő kút fúrását, és megkezdték a tesztelést.
Ez az első kereskedelmi célú gáztermelés az ACG mezőn.
Maradva a most bejelentett ciprusi tranzakciónál: annak zárása várhatóan 2027 első felében történhet meg, a szükséges hatósági jóváhagyások és zárási feltételek teljesülését követően, a beruházási döntés meghozatala után a termelés 2031-ben kezdődhet.