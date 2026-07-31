Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: szenzációs üzletet kötött a Mol a Shellel, bevásárolták magukat a magyarok egy hatalmas gázmezőbe – 104 milliárd köbméter rejt magában

Deviza
EUR/HUF362,58 -0,04% USD/HUF314,86 +0,03% GBP/HUF423,55 0% CHF/HUF390,32 -0,04% PLN/HUF84,13 -0,08% RON/HUF69,11 -0,04% CZK/HUF14,98 -0,04% EUR/HUF362,58 -0,04% USD/HUF314,86 +0,03% GBP/HUF423,55 0% CHF/HUF390,32 -0,04% PLN/HUF84,13 -0,08% RON/HUF69,11 -0,04% CZK/HUF14,98 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 862,73 +0,28% MTELEKOM2 752 +0,07% MOL4 504 +0,09% OTP47 000 +0,23% RICHTER11 820 +0,68% OPUS351 -0,28% ANY6 790 0% AUTOWALLIS143 -1,04% WABERERS4 750 +0,42% BUMIX9 391,84 +0,02% CETOP4 904,1 +0,9% CETOP NTR3 140,98 +0,01% BUX146 862,73 +0,28% MTELEKOM2 752 +0,07% MOL4 504 +0,09% OTP47 000 +0,23% RICHTER11 820 +0,68% OPUS351 -0,28% ANY6 790 0% AUTOWALLIS143 -1,04% WABERERS4 750 +0,42% BUMIX9 391,84 +0,02% CETOP4 904,1 +0,9% CETOP NTR3 140,98 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
földgázmező
Ciprus
Mol

Rendkívüli bejelentés: szenzációs üzletet kötött a Mol a Shellel, bevásárolták magukat a magyarok egy hatalmas gázmezőbe – 104 milliárd köbméter rejt magában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Mol Csoport megállapodást írt alá a Shell-lel a BG Cyprus Ltd. 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. A társaság 35 százalékos részesedéssel rendelkezik a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amely a Kelet-Mediterrán térségben található, és magában foglalja az Aphrodite mélytengeri gázmező fejlesztési projektet is. A tranzakció révén a Mol Csoport egy jelentős, alacsony kockázatú földgázmező-fejlesztési projektbe lép be az Európai Unióban, amely a Kutatás-Termelés üzletág számára a legnagyobb növekedési lehetőséget jelenti azóta, hogy 2019-ben 9,57 százalékos részesedést szerzett az azerbajdzsáni ACG mezőben.
VG
2026.07.31, 08:15
Frissítve: 2026.07.31, 08:55

Óriási üzletet kötött a Mol a Shell-lel: mint a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent tájékoztatóból kiderül, a megvásárolt BG Cyprus az Aphrodite gázmezőben rendelkezik részesedéssel. Az Aphrodite egy mélytengeri gázmező-fejlesztési projekt Ciprus 12-es blokkjában, a Kelet-Mediterrán térségben. A 2011-ben felfedezett, majd további kutatófúrásokkal lehatárolt mező becslések szerint mintegy 104 milliárd köbméter (632 millió hordó olajegyenértéknek megfelelő) kontingens földgáz és 8 millió hordó kondenzátumvagyonnal rendelkezik. Viszonyításként: Magyarország éves földgázfogyasztása kb. 8 milliárd köbméter.

Budapest,,Hungary,-,May,19,,2018:,Mol,Group,(hungarian,Oil, földgáz
Ciprusi földgázprojektbe vásárolta be magát a Mol egy, a Shell-től megszerzett vállalattal (illusztráció)
Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A földgázprojektben 2031-ben indulha a termelés: ezt tudjuk eddig a szerzeményről

A vállalat tájékoztatása szerint olyan nemzetközileg elismert vállalatokkal működik majd együtt, mint 

  • az operátor Chevron (35 százalék), és
  • az izraeli NewMed (30 százalék).

Mindkét társaság széles körű mélytengeri tapasztalattal rendelkezik a Kelet-Mediterrán térségben. A mezőfejlesztési terv négy kút fúrását, valamint egy önálló úszó termelőegység telepítését foglalja magában. A végső beruházási döntés meghozatala 2027-ben várható, míg a gáztermelés 2031-ben indulhat. 

A projekt részeként egy 250 kilométer hosszú tengeralatti vezetéket is építenek, amely összeköti majd a mezőt az egyiptomi földgázszállító hálózattal. 

A Mol által fizetendő teljes vételár legfeljebb 720 millió amerikai dollár (záráskor esedékes korrekciókkal módosulhat), amely részben halasztott vételárrészekként a projekt meghatározott mérföldköveinek teljesülésekor fizetendő. 

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója így fogalmazott: 

A Mol soha nem áll meg, ezt mutatja ez a megállapodás is. Miközben Közép-Európában folyamatosan azon dolgozunk, hogy fenntartsuk és tovább erősítsük az ellátásbiztonságot, Európa déli részén vállalatunk történetének egyik legjelentősebb kutatás-termelési projektjébe kezdünk. 

A jelenlegi geopolitikai bizonytalanságok közepette ellenálló képességünk és versenyképességünk fenntartásához elengedhetetlen, hogy nemzetközi portfóliónkat kiváló minőségű eszközökkel és elismert nemzetközi partnerekkel bővítsük. 

Az Aphrodite gázmezőben szerzett részesedés a Mol Csoporttal együtt az egész kelet-közép-európai régiót erősíti. 

A ciprusi piacra lépésünk és európai uniós jelenlétünk további erősítése ezen az úton egy fontos mérföldkő számunkra. A nagy jelentőségű tengeri gázfejlesztési projekt egyúttal támogatja hosszútávú termelési céljaink megvalósítását, és jelentősen hozzájárul termelési portfóliónk bővítéséhez”.

Pontosan mi az a cég, amit a Mol megvásárol a Shell-től?

A BG Cyprus Limited a Shell plc egyik aktív vállalati fióktelepe és leányvállalata, amely jelentős, 35 százalékos részesedéssel rendelkezik a tengeri Aphrodite földgázmezőben. Ezt a céget veszi meg teljes egészében a Mol.

A cég fő ciprusi irodája Nicosiában található, az Aphrodite mező, melyben 35 százalékos a részesedése, Limassoltól mintegy 170 km-re, a tengeren található.

mol, shell, cíprus
 

Az ACG-hez hasonló koronaékszer lehet a ciprusi gázmezőből

Hernádi Zsolt a vállalati nyilatkozatban arról beszélt, hogy a ciprusi projekt a vállalat „kutatás-termelés üzletágának legígéretesebb növekedési lehetősége azóta, hogy 2019-ben részesedést szereztünk az óriási azerbajdzsáni ACG mezőben. Meggyőződésem, hogy ez kulcsszerepet játszik majd az üzletágaink jövőjében. Örülök, hogy nemzetközi partnereinkkel együtt dolgozhatunk azon, hogy ezt a projektet közös sikertörténetté tegyük.”

 MOL részvény
MOL részvény09:03:57
Árfolyam: 4 490 HUF -10 / -0,22 %
Forgalom: 176 986 746 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azerbajdzsáni ACG mező, amire Hernádi a ciprusi invesztíció kapcsán utalt a jelentőség érzékeltetése okán, a világ egyik legnagyobb olaj- és gázlelőhelye. A Mol még 2020-ban szerzett közel 10 százalékos részesedést a projektben. Mint a Világgazdaság oldalán megíruk, június elején a Mol és vegyesvállalati partnerei arról jelentettek, hogy megkezdték a földgáztermelést a mezőn Azerbajdzsánban, ahol korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azonosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett. A partnerek nemrég tehát befejezték be az első termelő kút fúrását, és megkezdték a tesztelést. 

Ez az első kereskedelmi célú gáztermelés az ACG mezőn.

Maradva a most bejelentett ciprusi tranzakciónál: annak zárása várhatóan 2027 első felében történhet meg, a szükséges hatósági jóváhagyások és zárási feltételek teljesülését követően, a beruházási döntés meghozatala után a termelés 2031-ben kezdődhet.

Kapcsolódó

Energiabiztonság

Energiabiztonság
558 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu