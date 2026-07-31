Rendkívüli bejelentés: szenzációs üzletet kötött a Mol a Shellel, bevásárolták magukat a magyarok egy hatalmas gázmezőbe – 104 milliárd köbméter rejt magában

Óriási üzletet kötött a Mol a Shell-lel: mint a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent tájékoztatóból kiderül, a megvásárolt BG Cyprus az Aphrodite gázmezőben rendelkezik részesedéssel. Az Aphrodite egy mélytengeri gázmező-fejlesztési projekt Ciprus 12-es blokkjában, a Kelet-Mediterrán térségben. A 2011-ben felfedezett, majd további kutatófúrásokkal lehatárolt mező becslések szerint mintegy 104 milliárd köbméter (632 millió hordó olajegyenértéknek megfelelő) kontingens földgáz és 8 millió hordó kondenzátumvagyonnal rendelkezik. Viszonyításként: Magyarország éves földgázfogyasztása kb. 8 milliárd köbméter.

Ciprusi földgázprojektbe vásárolta be magát a Mol egy, a Shell-től megszerzett vállalattal (illusztráció)

Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A földgázprojektben 2031-ben indulha a termelés: ezt tudjuk eddig a szerzeményről

A vállalat tájékoztatása szerint olyan nemzetközileg elismert vállalatokkal működik majd együtt, mint

az operátor Chevron (35 százalék), és

az izraeli NewMed (30 százalék).

Mindkét társaság széles körű mélytengeri tapasztalattal rendelkezik a Kelet-Mediterrán térségben. A mezőfejlesztési terv négy kút fúrását, valamint egy önálló úszó termelőegység telepítését foglalja magában. A végső beruházási döntés meghozatala 2027-ben várható, míg a gáztermelés 2031-ben indulhat.

A projekt részeként egy 250 kilométer hosszú tengeralatti vezetéket is építenek, amely összeköti majd a mezőt az egyiptomi földgázszállító hálózattal.

A Mol által fizetendő teljes vételár legfeljebb 720 millió amerikai dollár (záráskor esedékes korrekciókkal módosulhat), amely részben halasztott vételárrészekként a projekt meghatározott mérföldköveinek teljesülésekor fizetendő.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója így fogalmazott:

A Mol soha nem áll meg, ezt mutatja ez a megállapodás is. Miközben Közép-Európában folyamatosan azon dolgozunk, hogy fenntartsuk és tovább erősítsük az ellátásbiztonságot, Európa déli részén vállalatunk történetének egyik legjelentősebb kutatás-termelési projektjébe kezdünk.

A jelenlegi geopolitikai bizonytalanságok közepette ellenálló képességünk és versenyképességünk fenntartásához elengedhetetlen, hogy nemzetközi portfóliónkat kiváló minőségű eszközökkel és elismert nemzetközi partnerekkel bővítsük.

Az Aphrodite gázmezőben szerzett részesedés a Mol Csoporttal együtt az egész kelet-közép-európai régiót erősíti.

A ciprusi piacra lépésünk és európai uniós jelenlétünk további erősítése ezen az úton egy fontos mérföldkő számunkra. A nagy jelentőségű tengeri gázfejlesztési projekt egyúttal támogatja hosszútávú termelési céljaink megvalósítását, és jelentősen hozzájárul termelési portfóliónk bővítéséhez”.

Pontosan mi az a cég, amit a Mol megvásárol a Shell-től? A BG Cyprus Limited a Shell plc egyik aktív vállalati fióktelepe és leányvállalata, amely jelentős, 35 százalékos részesedéssel rendelkezik a tengeri Aphrodite földgázmezőben. Ezt a céget veszi meg teljes egészében a Mol. A cég fő ciprusi irodája Nicosiában található, az Aphrodite mező, melyben 35 százalékos a részesedése, Limassoltól mintegy 170 km-re, a tengeren található.

Az ACG-hez hasonló koronaékszer lehet a ciprusi gázmezőből

Hernádi Zsolt a vállalati nyilatkozatban arról beszélt, hogy a ciprusi projekt a vállalat „kutatás-termelés üzletágának legígéretesebb növekedési lehetősége azóta, hogy 2019-ben részesedést szereztünk az óriási azerbajdzsáni ACG mezőben. Meggyőződésem, hogy ez kulcsszerepet játszik majd az üzletágaink jövőjében. Örülök, hogy nemzetközi partnereinkkel együtt dolgozhatunk azon, hogy ezt a projektet közös sikertörténetté tegyük.”