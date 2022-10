Kevin Spacey csütörtökön bíróság elé áll, hogy megvédje magát a szexuális visszaélés – Anthony Rapp színész által 2017-ben megfogalmazott – vádjával szemben, amely miatt a Kártyavár (House of Cards) című film sztárjának színházi és filmes karrierje romokban hever. A várhatóan kevesebb mint két hétig tartó per a két férfi állítólagos 1986-os New York-i találkozására fog összpontosítani, amikor Rapp sikeres gyerek színész volt, az akkor 26 éves Spacey pedig a Broadwayen élte át a kitörés pillanatát, a sztárrá válás időszakát.

Fotó: Wiktor Szymanowicz / NurPhoto via AFP

Rapp, aki akkor 14 éves volt, elmondta, hogy az idősebb színész meghívta őt egy bulira a manhattani lakásába, majd megpróbálta elcsábítani egy hálószobában, miután a többi vendég távozott. Azt mondta, a részeg, imbolygó Spacey felkapta a karjaiba, mint egy vőlegény, aki menyasszonyt cipel, majd lefektette az ágyra, és rámászott. Rapp azt mondta, hogy gyorsan odébbállt, majd három évtizedig hallgatott a történtekről, miközben mindkét színész karrierje felfelé ívelt – számol be az esetről az AP News.

Spacey jogi csapata azt állítja, hogy a vád hamis. Rapp nem is vett részt a partin, és érvelésük szerint, ha úgy is történt volna, ahogy Rapp leírta, az eset nem minősülne szexuális közeledésnek. Az esküdtek kiválasztása a tárgyaláson csütörtökön kezdődik, a nyitóbeszédek ezt követően hangzanak el. Rapp kártérítést követel a mentális és érzelmi szenvedésért, az orvosi költségekért és a munkából való kiesésért. Az összeg még nincs megnevezve.

Spacey életében ez nem egyszerű időszak, hiszen alig pár hónappal ezelőtt volt kénytelen védekezni Londonban hasonló okból. Itt ártatlannak vallotta magát a vádakban, amelyek szerint 2004 és 2015 között, amikor az Old Vic színház művészeti igazgatója volt, három férfit zaklatott szexuálisan. Egy Los Angeles-i bíró pedig idén nyáron hagyta jóvá egy választottbíró döntését, amely szerint Spacey 30,9 millió dollárt köteles fizetni a Netflix Kártyavár című sorozatát készítőknek, amiért szerződését megszegve szexuálisan zaklatta a stábtagokat.

Ezek a kudarcok Spacey néhány győzelmét követték, aki a közelmúltban újra filmes szerepeket kapott, 2022 októberében Kevin Spacey nettó vagyonát 70 millió dollárra becsülték. Kevin Spacey Fowler amerikai színész, énekes és producer. Spacey leginkább a Cápákkal úszva (1994), a Hét (1995) és az Amerikai szépség (1999) című filmben nyújtott alakításairól ismert, és a Kártyavár sorozat egyik sztárjaként is világhírre tett szert.