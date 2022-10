Arra a kérdésre, milyen traktort ajándékozott Putyinnak, Lukasenka azt felelte, "fehérorosz traktort", amilyet ő maga is használ a saját kertjében. Hozzátette, a traktorhoz ajándékba ad egy vetőgépet is. "Majd gabonát fogunk vetni, esetleg valami mást. Több dologra is fel lehet használni. Élelmiszert termesztünk. Így Duda (Andrzej Duda lengyel elnök), Morawiecki (Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő) és Európa nem fog éhezni, nem kell kenyeret lopni Ukrajnából" - fogalmazott Lukasenka Szentpéterváron, ahol a a Független Államok Közösségének (FÁK) egynapos informális ülésén vesz részt.

Helyszíni beszámolók szerint a szentpétervári ülésen Lukasenka a traktor - egy BELARUS 1523.3 - papírjait adta át Putyinnak. A papírokról készült képet a Pul Pervogo nevű Telegram-csatorna is közzétette. A traktort gyártó Minszki Traktorgyár (MTZ) a Telegramon azt közölte, hogy magát a járművet éppen összeszerelik, és hozzátették, hogy a vezetőfülke ablakai sötétítettek, a fülkébe pedig klímaberendezést is beszereltek.

Fehéroroszországban a traktorgyártás már a Szovjetunió idejében is a balti ország egyik legfontosabb iparága volt. Négy éve Lukasenka - aki a Szovjetunió idején termelőszövetkezeti elnök volt - négy zsák saját termesztésű krumplit ajándékozott Putyinnak a karácsonyi ünnepekre.